Phương Oanh cho 2 con học Mầm non song ngữ, nhìn học phí mới thấy cô chịu chi cho việc học của con!

Theo Thanh Hương | 04-05-2026 - 16:45 PM

Dù Phương Oanh không tiết lộ tên ngôi trường các con đang theo học, nhưng khi xem vlog nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra đây là một trường Mầm non song ngữ nổi tiếng ở Hà Nội.

Giữa tháng 9/2025, Phương Oanh quyết định cho cặp đôi Jimmy - Jenny đi học mầm non sớm vài tháng. Trong vlog ngày đầu tiên đưa con đi học, nữ diễn viên nổi tiếng cho biết, cô đã cân nhắc, tham khảo kỹ lưỡng, lắng nghe, theo dõi sự phát triển và nhu cầu của hai con rất sát.

Thấy sức khỏe của các con ổn định, đề kháng tốt, phát triển đúng giai đoạn, dạn dĩ, thích nghi, thích khám phá những thứ mới lạ, bắt chước mọi thứ rất nhanh nên Phương Oanh cho rằng, việc đi học là phù hợp.

Phương Oanh lần đầu đưa con đến trường

Tại ngôi trường này, học sinh sẽ được học chương trình IEYC (International Early Years Curriculum) - chương trình mầm non quốc tế được tổ chức giáo dục toàn cầu Fieldwork Education phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học về trẻ mầm non. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh và đã được áp dụng tại hơn 47 quốc gia trên thế giới.

Điểm nổi bật của chương trình là chú trọng vào khả năng cá nhân và sự phát triển toàn diện; tích hợp gần 20 chủ đề học tập thú vị, kích thích sự tò mò và sáng tạo của trẻ.

Hai con của Phương Oanh và bạn bè sẽ được tham gia các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, khám phá thiên nhiên, các tiết học Gym Sport, trải nghiệm các hoạt động kết nối, và những buổi dã ngoại. Ngoài ra, trẻ còn được học chương trình tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế. Ngoài ra, trẻ cũng được xem các bộ phim hoạt hình phù hợp với độ tuổi trong không gian Rạp phim tại Nhà biểu diễn của trường.

Một buổi xem phim của các em học sinh tại ngôi trường Mầm non này

Được biết, ngôi trường có tổng mức học phí mẫu giáo bé và nhỡ là 116,4 triệu đồng nếu đóng theo kỳ (kỳ 1 - 48,5 triệu đồng; kỳ 2 - 67,9 triệu đồng). Nếu đóng theo năm, mức học phí được giảm 10% là 104,76 triệu đồng.

Có thể thấy Phương Oanh rất chịu chi cho giai đoạn học tập đầu tư của hai bé yêu nhà mình.

