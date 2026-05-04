Ăn nấm tuyết và mộc nhĩ có thật sự bổ sung collagen? Dược sĩ bác bỏ 4 hiểu lầm 10 chị em thì 8 người mắc

Collagen luôn được ví như những chiếc "lò xo" trong nệm, giúp nâng đỡ và duy trì độ căng cho lớp hạ bì. Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn bổ sung tự nhiên, nhiều chị em truyền tai nhau về các loại "kho collagen thực vật" từ nấm tuyết và mộc nhĩ. Tuy nhiên, dược sĩ Liao Weicheng (Trung Quốc) khẳng định đây là một trong những hiểu lầm về bản chất hóa sinh phổ biến nhất.

Việc nhầm lẫn giữa cấu trúc đường đa và protein không chỉ khiến mục tiêu làm đẹp bị lệch hướng, mà còn có thể gây lãng phí nếu không biết cách kết hợp đúng để thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen tự thân.

Ông chỉ ra 4 hiểu lầm kinh điển mà phái đẹp thường mắc phải khi bổ sung collagen như sau:

1. Hiểu lầm mộc nhĩ và nấm chứa collagen trực tiếp

Đây là lỗi sai cơ bản về mặt sinh học nhưng lại có tới 8/10 chị em "tin sái cổ". Nhiều người thấy mộc nhĩ hay nấm tuyết sau khi nấu chín có độ dẻo, dính và mướt nên mặc định đó là collagen.

Dược sĩ Liao Weicheng giải thích: "Kết cấu dai và mềm mịn của mộc nhĩ (nấm mèo) hay nấm tuyết đến từ gelatin thực vật, bản chất là một loại polysaccharid (đường đa). Chúng hoàn toàn không phải collagen - tức một loại protein đặc thù".

Về mặt y khoa, collagen chỉ tồn tại duy nhất ở động vật. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này vẫn được ví như "kho bảo bối" nhan sắc nhờ hàm lượng polysaccharide cực cao giúp dưỡng da và giữ dáng rất tốt. Thay vì cung cấp collagen trực tiếp, các dưỡng chất này đóng vai trò giữ nước, chống oxy hóa và tạo môi trường lý tưởng để "nhà máy" trong cơ thể tự đan dệt nên các sợi collagen tự thân bền vững hơn.

2. Ăn càng nhiều da cá, da heo càng tốt vì giàu collagen

Nhiều người cho rằng muốn đẹp da thì cứ tích cực ăn da động vật. Mặc dù da heo, da cá và chân gà chứa collagen protein thật, nhưng dược sĩ cảnh báo việc ăn quá nhiều thực phẩm này có thể lợi bất cập hại.

Thứ nhất, collagen trong thực phẩm tự nhiên có trọng lượng phân tử rất lớn, khiến hệ tiêu hóa cực kỳ khó phân tách để đưa đến các lớp sâu của da. Thứ hai, lượng cholesterol và calo đi kèm trong bì động vật là rất lớn, dễ dẫn đến tăng cân và các bệnh về chuyển hóa.

Để bổ sung đúng cách, dược sĩ Liao nhắc kiểm soát lượng ăn và gợi ý phương pháp "chần bì heo để loại bỏ mỡ thừa". Đặc biệt, bắt buộc phải kết hợp với các loại rau củ giàu vitamin C. Nếu không có vitamin C đóng vai trò là "chất xúc tác", cơ thể sẽ không thể kết nối các axit amin từ thực phẩm thành các sợi collagen mới cho làn da.

3. Thoa mỹ phẩm chứa collagen ngoài da có thể xóa nhăn

Chị em thường bị thu hút bởi các loại kem dưỡng quảng cáo chứa collagen với kỳ vọng làm đầy nếp nhăn ngay lập tức. Tuy nhiên, dược sĩ Liao bác bỏ khả năng thẩm thấu này vì khoảng gian bào của lớp sừng trên da chỉ rộng khoảng 50 nanomet, trong khi phân tử collagen điển hình lại có kích thước khổng lồ lên tới hàng chục nghìn dalton.

Việc yêu cầu phân tử collagen thấm qua lỗ chân lông nhỏ xíu cũng khó khăn như việc yêu cầu một võ sĩ sumo chui qua một cánh cửa hẹp. Các sản phẩm này thực tế chỉ dừng lại ở tác dụng dưỡng ẩm bề mặt, giúp da mướt hơn tạm thời nhờ khả năng giữ nước chứ không thể tái tạo cấu trúc hạ bì bên dưới.

4. Bổ sung collagen dễ gây u nang, u xơ

Nhiều phụ nữ lo lắng rằng các thực phẩm bổ sung collagen làm đẹp này có thể kích thích khối u phát triển. Dược sĩ Liao nhấn mạnh, collagen nguyên chất chỉ là protein và không có bằng chứng y khoa nào cho thấy nó kích thích estrogen.

Nguy cơ thực sự thường nằm ở các sản phẩm phức hợp có chứa chiết xuất nhau thai hoặc các thành phần giống hormone được thêm vào trái phép để tạo hiệu ứng căng da nhanh. Vì vậy, thay vì lo sợ các loại protein tinh khiết, chị em nên cẩn trọng với các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có chứa các tiền chất hormone không cần thiết.

Làm gì để thúc đẩy sinh collagen tự thân?

Để sở hữu làn da căng bóng bền vững, bạn cần tập trung vào việc kích thích "nhà máy sản xuất" bên trong cơ thể thay vì chỉ phụ thuộc vào việc bổ sung trực tiếp:

- Kết hợp protein và vitamin C: Tiêu thụ đa dạng các loại đậu (đậu nành) cùng trái cây giàu vitamin C (ổi, cam). Đây là bộ đôi cung cấp đủ axit amin và chất xúc tác để cơ thể tự "đan" nên các sợi collagen mới.

- Tận dụng dưỡng chất từ nấm: Polysaccharide dồi dào trong mộc nhĩ và các loại nấm giúp dưỡng ẩm sâu, tạo môi trường lý tưởng để bảo vệ tế bào sợi khỏi tác hại của các gốc tự do.

- Ưu tiên giấc ngủ vàng: Ngủ sâu trước 23 giờ giúp cơ thể giải phóng hormone tái tạo, kích hoạt quá trình sửa chữa và sản sinh collagen mạnh mẽ nhất trong ngày.

- Duy trì vận động mỗi ngày: Tập thể dục giúp tăng cường lưu thông máu, đưa oxy và dưỡng chất đến lớp hạ bì hiệu quả hơn, giúp da săn chắc và hồng hào tự nhiên.

- Quản lý căng thẳng: Căng thẳng sinh ra cortisol, là hoạt chất cắt đứt các liên kết collagen. Giữ tâm trạng thoải mái chính là "lá chắn" bảo vệ độ đàn hồi của da bền vững nhất.