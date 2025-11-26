Hoà Minzy lại "quậy tung" MXH sau lời nhắc Hương Giang "về ăn phở ngay"

Những ngày qua, hành trình thi Miss Universe của Hương Giang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dù không lọt vào top 30, nàng hậu vẫn gây sốt bởi thần thái kiêu kỳ cùng phong thái chuyên nghiệp trong suốt cuộc thi. Đáng chú ý, rất nhiều bạn bè cũng đã đến trực tiếp cổ vũ cô, tạo nên những khoảnh khắc hậu trường đầy hài hước.

Trong đó, một khoảnh khắc gây bão mạng chính là câu nói cực duyên dáng của Hoà Minzy ở hậu trường. Trong đoạn clip lan truyền mạnh mẽ, giọng ca "Bắc Bling" xuất hiện với vẻ mặt hài hước, vừa an ủi vừa cổ vũ đàn chị theo đúng kiểu "đặc sản Hoà Minzy": "Việt Nam vô địch biết chưa? Phở Việt Nam ngon nhất. Giang đi về ăn phở ngay!"

Câu nói nghe thì đơn giản nhưng lại làm bùng lên cả một làn sóng thích thú, bởi quá đúng "chất" Hoà Minzy - thẳng thắn, chân thành, và luôn biết cách làm người khác bật cười dù trong tình huống nào.

Khoảnh khắc hậu trường đầy hài hước của Hoà Minzy khi cổ vũ Hương Giang

Và chỉ một ngày trước, Hương Giang lại khiến mạng xã hội dậy sóng lần nữa khi đăng hình đang… ăn phở, kèm dòng caption ngắn gọn mà cực viral: "Phở Việt Nam."

Ngay lập tức, Hoà Minzy có mặt dưới phần bình luận, tiếp tục slogan bất di bất dịch: "Phở Việt Nam là ngon nhất."

Hương Giang chia sẻ hình ảnh đi ăn phở

Và Hoà Minzy lại tiếp tục khẳng định phở Việt là ngon nhất

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Mới đây nhất, bộ ba Hoà Minzy - Đức Phúc - Erik đồng loạt "đổ bộ" mạng xã hội với loạt ảnh kéo nhau đi ăn phở. Điều khiến dân tình cười lăn chính là cách "quậy" đúng thương hiệu của gia đình Hoa Dâm Bụt:

Ở Facebook mỗi người, ai cũng đăng một bức… nhưng người ngồi giữa lại khác nhau. Dân mạng nhìn vào chỉ biết thốt lên: "Nhà này đúng là bá đạo có tổ chức".

Bộ ba ăn phở trong không khí rôm rả, vừa đăng ảnh "làm loạn" newsfeed, nhưng vẫn không quên "quy tắc bất di bất dịch": "Phở Việt Nam là ngon nhất!"

Bộ ba Hoà Minzy - Đức Phúc - Erik lại "quậy banh" MXH

Không chỉ là câu nói vui, mà sự lan truyền mạnh mẽ cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của phở trong lòng người Việt. Từ Bắc vào Nam, phở vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong nền ẩm thực Việt - món ăn mà chỉ cần nhắc đến đã thấy cả quê hương trong đó.

Không phải tự nhiên mà phở trở thành lý do để cộng đồng mạng "bắt trend" chỉ qua vài câu nói của Hoà Minzy hay bức ảnh của Hương Giang. Phở gợi nhớ quê nhà, gợi cảm giác thân thuộc, và là món mà dù có đi xa bao nhiêu người Việt vẫn luôn tự hào khoe với bạn bè quốc tế.

Việc Hương Giang khoe ăn phở, Hoà Minzy khẳng định phở ngon nhất, rồi Đức Phúc và Erik nhập cuộc ăn phở ầm ầm… vô tình biến câu chuyện ẩm thực thành khoảnh khắc lan tỏa đầy vui vẻ và tự hào. Người Việt cười vui, còn bạn bè quốc tế thì tò mò hơn về món phở thần thánh - món ăn đã khiến một trong những hội bạn thân nổi tiếng nhất Vbiz phải đồng loạt lên tiếng: "Phở Việt Nam là ngon nhất!"