Sau thời hạn yêu cầu chuẩn hóa thông tin theo Thông tư 08, nhiều người dùng đã bắt đầu bị khóa SIM một chiều do chưa xác thực dữ liệu sinh trắc học khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thuê bao có hiệu lực từ ngày 15/4 quy định rõ, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt và các dữ liệu này phải khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Nhiều người dùng đã bị khóa SIM một chiều sau khi chưa xác thực thông tin thuê bao

Theo lộ trình triển khai, các thuê bao chưa xác thực hoặc có thông tin không trùng khớp với dữ liệu quốc gia sẽ bị hạn chế dịch vụ, tạm dừng dịch vụ một chiều (gọi đi); tạm dừng dịch vụ hai chiều; thu hồi số thuê bao nếu không thực hiện xác thực.

Sau ngày 15/6, người dùng khi thay đổi điện thoại sẽ phải xác thực lại ảnh sinh trắc học, nếu không sẽ bị khóa một chiều sau hai giờ.

Cách mở khóa SIM VinaPhone, MobiFone, Viettel bị khóa một chiều

Với các trường hợp bị tạm dừng một chiều, người dùng không cần làm thủ tục phức tạp. Cách xử lý đơn giản nhất là thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao theo hướng dẫn của nhà mạng.

Ví dụ, khách hàng Viettel có thể thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao để mở lại liên lạc theo 2 cách:

- Cách 1: Chuẩn hóa thông tin trên App My VNPT hoặc web My VNPT

- Cách 2: Đến trực tiếp các điểm giao dịch của Viettel gần và thuận tiện nhất để được hỗ trợ. Khi đi khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân để khai báo theo hướng dẫn.

Với nhà mạng VinaPhone, MobiFone cũng tương tự. Những thuê bao bị khóa thuộc mạng VinaPhone và MobiFone cũng thực hiện chuẩn hóa thông tin theo 2 cách:

Cách 1: Chuẩn hóa thông tin trên App (My MobiFone với người dùng MobiFone; My VNPT với người dùng VinaPhone) hoặc qua website của nhà mạng

Cách 2: Đến trực tiếp các điểm giao dịch của VinaPhone/MobiFone để được hỗ trợ.