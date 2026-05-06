Nữ kế toán 26 tuổi tử vong vì ung thư đại trực tràng, bác sĩ nhắc: Trẻ mấy, thấy 3 thứ phải mau đi khám!

An An là một nhân viên kế toán 26 tuổi tại một công ty xuất nhập khẩu lớn ở Trung Quốc. Cuộc sống của cô xoay quanh những con số và deadline dồn dập. Cô luôn cảm thấy từ nhỏ mình có miễn dịch kém, dễ ốm hơn những người xung quanh. Thế nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ đến mình mắc ung thư đại trực tràng hay bất cứ loại ung thư nào khác.

Khoảng 3 tháng trước khi phát hiện bệnh, An An thường xuyên cảm thấy cơ thể rã rời, bụng lúc nào cũng có cảm giác đầy trướng khó chịu, khó tiêu, cơ thể gầy đi trông thấy.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ do áp lực công việc nên ăn uống không ngon miệng, nhưng tình trạng táo bón ngày càng tệ hơn. Từng có thời điểm 10 ngày cô không thể đi vệ sinh nổi. Đỉnh điểm là trong một lần đi làm về, An An đau bụng dữ dội đến mức ngã quỵ, khi đi vệ sinh thấy máu tuôn ra ồ ạt, cô mới hoảng loạn nén đau bắt xe đến bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán hư một cơn bão tố ập thẳng vào cô gái trẻ: ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã di căn khắp ổ bụng, không còn khả năng cứu chữa. Cô qua đời chỉ sau một thời gian ngắn nhập viện với biết bao tiếc nuối, hối hận vì những thói quen xấu, sự chủ quan trước dấu hiệu bất thường của chính mình.

Lối sống "tiếp tay" cho ung thư đại trực tràng và 3 tín hiệu tuyệt đối không được bỏ qua

Vào thời điểm phát hiện bệnh, bác sĩ cũng phải xót xa bởi tuổi đời An An còn quá trẻ, lại đang độc thân, cô gần như chỉ biết đến công việc, ít có dịp về thăm nhà. Sau khi hỏi thêm về lối sống, vị bác sĩ càng thấy nặng lòng, vừa thương vừa giận khi biết An An có quá nhiều thói xấu "bức tử" đại trực tràng trong âm thầm.

Công việc kế toán khiến cô gần như "dính chặt" vào ghế suốt 8-12 tiếng mỗi ngày. Vì quá bận, cô hình thành thói quen nhịn uống nước để không phải đứng dậy đi vệ sinh, khát quá mới uống. Đã vậy, cô còn thích uống nước ngọt, trà sữa thay vì nước lọc bình thường. Cô cũng là một người nhịn đại tiện rất giỏi. Những bữa trưa của An An thường là đồ ăn nhanh, gà rán, khoai tây chiên nhiều dầu mỡ với lý do "kích thích vị giác", "giải toả căng thẳng". Tăng ca về muộn, cô vẫn tiếp tục thức khuya. Bởi cô cảm giác nếu đi ngủ ngay thì sẽ chẳng có thời gian riêng tư dành cho mình.

Cứ như vậy, đại trực tràng của cô yếu dần và bị ung thư tấn công. Thế nhưng, đến cả khi cơ thể phát ra những tín hiệu cầu cứu như đau bụng, rối loạn tiêu hóa kéo dài, trong phân có máu, ngồi không vẫn mệt mỏi cô vẫn chủ quan nghĩ "dân văn phòng ai cũng vậy". Để rồi đến khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn không thể cứu chữa.

Qua trường hợp của An An, bác sĩ nhắc nhở: Ung thư đại trực tràng đang trẻ hoá rất nhanh và ngày càng phổ biến. Dù trẻ tuổi và không có bệnh nền, thấy 3 dấu hiệu thường gặp của ung thư đại trực tràng thì cần phải đi khám ngay. Đó là:

1. Sự thay đổi nguy hiểm của phân

Bác sĩ cảnh báo, dấu hiệu đầu tiên mà An An đã bỏ lỡ chính là sự thay đổi hình dạng và màu sắc của phân. Phân của người mắc ung thư đại trực tràng thường không còn hình trụ tròn bình thường mà trở nên mỏng, dẹt hoặc có rãnh do bị khối u trong lòng ruột chèn ép. Đặc biệt, máu trong phân do ung thư thường có màu đỏ sẫm hoặc tím đen, bị trộn lẫn vào chất thải kèm theo chất nhầy và mủ. Điều này khác hoàn toàn với máu đỏ tươi nằm bên ngoài phân của bệnh trĩ mà nhiều người trẻ hay nhầm lẫn.

2. Rối loạn thói quen đi tiêu "đảo chiều"

Nếu bạn đang đi vệ sinh đều đặn mỗi ngày mà bỗng dưng thói quen này bị đảo lộn hoàn toàn, hãy đi khám ngay. An An đã từng bị những đợt táo bón kéo dài hàng tuần, sau đó lại là những ngày tiêu chảy xối xả không rõ lý do. Tần suất đi ngoài tăng lên nhiều lần trong ngày nhưng mỗi lần ra rất ít phân, kèm theo cảm giác "đi không hết" và nặng nề ở vùng hậu môn. Đây là tín hiệu cho thấy khối u đang kích thích trực tràng liên tục.

3. Cơn đau bụng đi kèm sụt cân bất thường

Trước khi phát hiện bệnh, An An thường xuyên bị đau quặn bụng dưới nhưng cô chỉ dùng túi chườm nóng vì nghĩ do đau bụng hành kinh hoặc rối loạn tiêu hóa. Thực tế, khi khối u phát triển gây tắc nghẽn một phần ruột, nó sẽ tạo ra những cơn đau co thắt dữ dội. Bên cạnh đó, nếu bạn sụt cân nhanh chóng (giảm 3-5kg trong một tháng) mà không rõ nguyên nhân, kèm theo tình trạng thiếu máu, da xanh xao, đó là lúc tế bào ung thư đang rút cạn dinh dưỡng của cơ thể.

Làm gì để phòng ngừa ung thư đại trực tràng?

Để không rơi vào bi kịch như An An, bác sĩ khuyên nên thay đổi lối sống và quan tâm hơn đến sức khỏe. Đặc biệt là làm những điều sau:

- Ăn nhiều rau sợi dai và ngũ cốc: Ưu tiên cần tây, tỏi tây, rau sam và các loại đậu để làm sạch đại tràng.

- Uống đủ 1500 - 2000 ml nước mỗi ngày: Cung cấp đủ nước để nhuận tràng, giúp phân luôn mềm và dễ đào thải.

- Tuyệt đối không nhịn đại tiện: Đi vệ sinh ngay khi có nhu cầu để tránh độc tố thấm ngược vào thành ruột.

- Cắt giảm đồ chiên rán và thịt chế biến sẵn: Hạn chế xúc xích, thịt xông khói và thực phẩm nhiều dầu mỡ gây hại.

- Kiểm soát cân nặng ổn định: Duy trì chỉ số BMI hợp lý để giảm áp lực và nguy cơ viêm nhiễm hệ tiêu hóa.

- Tránh ngồi lì một chỗ quá lâu: Vận động ít nhất 5 phút sau mỗi giờ làm việc để thúc đẩy nhu động ruột.

- Nội soi đại trực tràng định kỳ: Tầm soát sớm và định kỳ để phát hiện, loại bỏ các polyp trước khi biến chuyển thành ung thư.

Nguồn và ảnh: Healthcare, EBC, The Paper