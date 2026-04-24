Ngày càng có nhiều người mắc ung thư đại trực tràng, bác sĩ nghẹn ngào cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn ăn 4 thứ “nằm lì” trong tủ lạnh

Nhiều người đi khám sức khỏe gần đây bất ngờ khi kết quả cho thấy dấu hiệu bất thường ở đường ruột. Ban đầu chỉ là cảm giác bụng âm ỉ, đi ngoài thất thường, không ai nghĩ nghiêm trọng. Nhưng đến khi nội soi, không ít trường hợp mới giật mình vì bệnh đã tiến xa hơn dự đoán. Ngoài ăn uống thất thường hay sinh hoạt kém điều độ, các bác sĩ ngày càng nhắc đến một yếu tố quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua: cách chúng ta cất trữ thực phẩm trong tủ lạnh.

Tủ lạnh giúp làm chậm quá trình hỏng, chứ không biến thực phẩm thành “an toàn vô thời hạn”. Không ít người lầm tưởng cứ cho vào tủ là có thể để vài ngày, thậm chí cả tuần vẫn ổn. Thực tế, nhiều loại thực phẩm vẫn âm thầm biến đổi trong môi trường lạnh, chỉ là diễn ra chậm hơn. Vấn đề không nằm ở việc “đã hỏng hay chưa”, mà là “đã bắt đầu biến chất đến mức nào”. Những thay đổi này đôi khi mắt thường không nhận ra, nhưng lại tạo áp lực lâu dài lên hệ tiêu hóa.

Rau xanh để lâu: tưởng tiết kiệm, hóa ra tích tụ chất không có lợi

Nhiều gia đình có thói quen mua một lần thật nhiều rau rồi dùng dần. Lúc mới mua còn tươi, nhưng sau vài ngày trong tủ lạnh, thành phần bên trong đã bắt đầu thay đổi. Đặc biệt, một phần nitrat trong rau có thể chuyển hóa thành nitrit nếu bảo quản quá lâu. Nitrit không phải tuyệt đối nguy hiểm ngay lập tức, nhưng nếu tích lũy nhiều, trong điều kiện nhất định có thể tạo thành các hợp chất không có lợi cho cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy, rau xanh để quá vài ngày có thể có hàm lượng nitrit cao hơn đáng kể so với lúc còn tươi. Cùng với đó, rau cũng mất nước, giảm dinh dưỡng và dễ nhiễm vi khuẩn hơn. Tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình này, không ngăn chặn hoàn toàn. Vì vậy, rau vẫn nên ăn sớm, tránh để kéo dài nhiều ngày.

Thịt rã đông nhiều lần: “tiết kiệm” nhưng tăng gánh nặng vi sinh

Một sai lầm phổ biến khác là mua thịt số lượng lớn, sau đó lấy ra từng phần để rã đông, dùng không hết lại cấp đông trở lại. Mỗi lần rã đông, cấu trúc tế bào thịt bị phá vỡ, nước thoát ra, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển khi nhiệt độ tăng lên.

Khi cấp đông lại, những thay đổi này không biến mất mà còn chồng chất. Kết quả là thực phẩm vừa kém chất lượng, vừa có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thực phẩm bị rã đông nhiều lần có tổng lượng vi sinh vật cao hơn rõ rệt so với thực phẩm chỉ rã đông một lần. Việc ăn lâu dài có thể gây kích thích đường ruột, thậm chí dẫn đến các vấn đề tiêu hóa.

Giải pháp đơn giản nhưng thường bị bỏ qua: chia nhỏ thực phẩm ngay từ đầu, đủ dùng cho mỗi lần chế biến.

Đồ muối, hun khói để lâu: “đậm đà” nhưng tiềm ẩn rủi ro

Các món như thịt muối, cá khô, đồ hun khói vốn đã là thực phẩm chế biến nhiều muối. Khi tiếp tục để lâu trong tủ lạnh, các phản ứng hóa học vẫn có thể diễn ra. Môi trường nhiều muối chỉ ức chế một phần vi khuẩn, chứ không đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, quá trình chế biến và bảo quản dài ngày có thể tạo ra những chất không thân thiện với niêm mạc ruột. Việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm này có thể gây kích thích kéo dài, ảnh hưởng đến cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Dữ liệu từ nhiều khu vực cho thấy nhóm người ăn nhiều thực phẩm mặn, chế biến sẵn có tỷ lệ vấn đề tiêu hóa cao hơn.

Hạt bị mốc: cắt bỏ chưa chắc đã an toàn

Không ít người thấy hạt bị mốc chỉ cắt bỏ phần hỏng rồi tiếp tục ăn. Nhưng thực tế, độc tố nấm mốc thường đã lan sâu bên trong, không thể loại bỏ bằng cách xử lý bề mặt. Những độc tố này có thể ảnh hưởng đến gan và đường ruột, đồng thời có tính tích lũy.

Điều đáng nói là chúng không gây hại ngay lập tức, mà âm thầm tích tụ theo thời gian. Một số nghiên cứu cho thấy độc tố trong thực phẩm mốc vẫn tồn tại ngay cả khi đã qua xử lý nhiệt. Vì vậy, khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu mốc, cách an toàn nhất vẫn là loại bỏ hoàn toàn.

Vấn đề không nằm ở thực phẩm, mà ở thời gian

Điểm chung của những nguy cơ trên là không xảy ra ngay lập tức, mà tích lũy dần theo thói quen. Tủ lạnh không khiến thực phẩm “không hỏng”, mà chỉ kéo dài quá trình hỏng. Nếu không chú ý, chính những thay đổi chậm này lại tạo thành gánh nặng lâu dài cho cơ thể.

Nhiều chuyên gia cho rằng, không phải một bữa ăn sai lầm gây bệnh, mà là những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày. Việc bảo quản thực phẩm vì thế quan trọng không kém việc lựa chọn ăn gì. Giữ thực phẩm tươi, tránh lưu trữ quá lâu, xử lý đúng cách ngay từ đầu là nguyên tắc cơ bản nhưng quyết định lớn đến sức khỏe đường ruột về lâu dài.