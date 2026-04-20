Người phụ nữ 50 tuổi bị tê chân nhưng lại phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật

Bước vào tuổi 50, bà Sở (tên họ đã được thay đổi) luôn cho rằng sự mệt mỏi, tê bì tay chân hay sụt chân, rối loạn tiêu hoá của mình đều là do tuổi tác. Khi nghe bác sĩ thông báo kết quả ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, bà bàng hoàng tới mức bủn rủn cả tay chân, lắp bắp nói không nên lời.

Bà Sở sống cùng gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc). Vì công việc hay đứng nhiều, nên khi những cơn tê bì chân trái xuất hiện, bà không quá để tâm. Khi cơn tê bì ngày càng nặng, kèm cảm giác mệt mỏi khó hiểu, bà âm thầm tự xoa bóp, mua nhiều loại thuốc bôi, thậm chí còn đến một phòng khám Đông y về xương khớp nhưng không thấy đỡ. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của con cháu, bà Sở mới tới bệnh viện lớn để khám.

Bác sĩ Chen Rongjian (Đài Loan, Trung Quốc) là người khám và trực tiếp lên phác đồ điều trị cho bà Sở. Ông kể: "Bệnh nhân nghĩ rằng mình bị bệnh xương khớp do tuổi tác, hoặc lưu thông máu kém do đứng nhiều. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại nghiêm trọng hơn rất nhiều".

Một sự thật tàn khốc được phơi bày sau tấm phim chụp. Bà Sở không hề bị bệnh xương khớp. Thủ phạm thực sự nằm ở đại tràng, đó là một khối u ác tính đang âm thầm "ăn" mòn cơ thể. Bản án đưa ra khiến bà ngã quỵ: Ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, đã di căn nhiều nơi và không còn cơ hội phẫu thuật.

Tại sao ung thư đại tràng lại gây tê chân?

Khi nghe bác sĩ Chen chia sẻ về ca bệnh của bà Sở trong một chương trình y tế trực tuyến, không ít người thắc mắc: "Bệnh một đằng, đau một nẻo, sao lại vô lý như vậy?"

Ông nói, đây chính là sự "nham hiểm" và khó lường của các bệnh ung thư, phổ biến như ung thư đại trực tràng. Bác sĩ Chen giải thích rằng, khi khối u ác tính phát triển đến một mức độ nhất định, nó không chỉ nằm yên tại ruột mà bắt đầu phát tán tế bào ung thư đi khắp nơi.

Trong trường hợp này, các tế bào ác tính đã di căn đến xương sống và các hạch bạch huyết vùng chậu, trực tiếp chèn ép vào các dây thần kinh điều khiển chi dưới. Khi dây thần kinh bị khối u "bóp nghẹt", cơ thể sẽ phát tín hiệu bằng những cơn tê bì, đau nhức ở chân.

Điều đáng sợ trong ca bệnh của bà Sở là khối u tại chỗ chỉ mới 2cm, nhưng lại đủ sức để di căn và cướp đi cơ hội sống của người bệnh. Nó thậm chí còn không gây ra dấu hiệu đặc thù như đi ngoài ra máu, đau bụng dữ dội.

Bác sĩ Chen nói thêm: "Kích thước không phải là tất cả. Dù khối u gốc chỉ 2cm nhưng tế bào ác tính đã xâm lấn đến xương và thần kinh. Có thể nói là mầm bệnh đã lan tràn khắp cơ thể và không thể can thiệp bằng dao mổ được nữa".

Bà Sở là một điển hình cho bi kịch phát hiện muộn vì tâm lý "ung thư phải gây đau" hay "phải đợi đau mới khám" . Theo báo cáo Cancer Statistics 2024 của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), ung thư đại trực tràng hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới và thứ hai ở nữ giới dưới 50 tuổi. Thống kê y khoa thế giới cho thấy tỷ lệ sống sót sau 5 năm sẽ đạt mức 91% nếu phát hiện ở giai đoạn 1 (khối u tại chỗ), nhưng sẽ tụt dốc chỉ còn khoảng 14 - 16% khi bệnh đã di căn xa sang xương hoặc gan (giai đoạn 4).

Đối với trường hợp tế bào ác tính đã xâm lấn hệ thần kinh gây tê chân như bà Sở, phẫu thuật không còn khả năng điều trị triệt căn, buộc bệnh nhân phải bước vào lộ trình hóa trị và liệu pháp nhắm trúng đích để duy trì sự sống.

Ngoài ra, nên nhớ không phải trường hợp ung thư đại trực tràng nào cũng gây tê chân. Cần chú ý các triệu chứng sớm, thường gặp như:

- Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài.

- Đi ngoài ra máu hoặc phân đen, sẫm màu.

- Hình dáng phân biến đổi, thường mảnh hoặc dẹt.

- Đau bụng, chướng hơi hoặc co thắt thường xuyên.

- Mệt mỏi, suy nhược cơ thể do thiếu máu.

- Sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: Mirror Daily, The Paper, EBC