Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân Việt Nam: Khi xuất cảnh tuyệt đối không sử dụng loại hộ chiếu này

Theo công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác quản lý công dân địa phương xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều trường hợp công dân đã sử dụng hộ chiếu báo mất để xuất nhập cảnh nên bị từ chối làm thủ tục tại cửa khẩu, gây ảnh hưởng đến lịch trình công tác, học tập, du lịch của công dân.

Theo quy định, khi công dân làm mất hộ chiếu và đã thực hiện khai báo mất với cơ quan có thẩm quyền, hộ chiếu đó sẽ bị huỷ giá trị sử dụng trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh. Do đó, nếu sau khi công dân báo mất hộ chiếu mà tìm lại được hộ chiếu đã báo mất thì không được tiếp tục sử dụng hộ chiếu đó để xuất cảnh, nhập cảnh hoặc thực hiện các giao dịch có liên quan. Đây là vấn đề người dân cần đặc biệt lưu ý để tránh phát sinh rủi ro pháp lý và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển.

Người dân tuyệt đối không sử dụng hộ chiếu đã báo mất để xuất nhập cảnh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo công dân:

- Kể từ khi bị mất hộ chiếu, trong thời hạn 02 ngày làm việc, công dân phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền về việc mất hộ chiếu. Công dân có thể trình báo trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc trình báo trực tiếp tại các cơ quan sau: Công an cấp xã, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi; Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Nếu quá thời gian trên, công dân có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Tuyệt đối không sử dụng hộ chiếu đã báo mất để xuất, nhập cảnh. Trường hợp sử dụng hộ chiếu đã báo mất tại cửa khẩu sẽ bị thu hồi và không được chấp nhận làm thủ tục xuất, nhập cảnh.Để tiếp tục sử dụng hộ chiếu đã báo mất sau khi tìm được hộ chiếu, người dân cần thực hiện thủ tục khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID.

Bước 2: Truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bước 3: Chọn thủ tục “Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu”.Bước 4: Kê khai thông tin, gửi hồ sơ trực tuyến.Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Lưu ý:

- Hộ chiếu đã khai báo mất nhưng tìm lại được, còn nguyên vẹn, còn thời hạn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục.

- Hộ chiếu không được khôi phục khi đã được cấp hộ chiếu mới hoặc cơ quan chức năng đã hoàn tất quy trình huỷ giá trị sử dụng của hộ chiếu cũ để chờ cấp mới.