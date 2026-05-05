Công an thông báo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh có con em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi

Đinh Anh | 05-05-2026 - 14:18 PM | Sống

Cơ quan Công an cho biết người dân cần cảnh giác khi được yêu cầu thực hiện các thao tác dưới đây.

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em, một số đối tượng đã đưa ra thông tin sai lệch, giả danh cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo, yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc làm thủ tục trực tuyến trái quy định.

Công an xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nắm rõ quy định về cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em đủ từ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi bắt buộc phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an. Trẻ phải có mặt tại cơ quan Công an để xác thực thông tin theo quy định, không thực hiện hoàn toàn qua điện thoại, tin nhắn hay các đường link trên mạng xã hội.

Việc thực hiện chỉ áp dụng đối với trẻ từ 06 đến dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước. Đồng thời, bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký cho trẻ.

Người dân cần đặc biệt lưu ý:

- Không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu chuyển tiền để “kích hoạt”, “nâng cấp” hoặc “làm nhanh” tài khoản định danh điện tử.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ.

- Không truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người không quen biết.

- Chỉ thực hiện thủ tục tại cơ quan Công an hoặc qua các kênh chính thống theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

- Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu thông tin chính thống để bảo vệ quyền lợi của bản thân và gia đình, góp phần phòng ngừa hiệu quả các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.﻿

Đinh Anh

