Đi chân trần trong nhà lợi hay hại? Câu trả lời của bác sĩ có thể khiến bạn bất ngờ

Đi chân trần có thể giúp bàn chân khỏe hơn

Nhiều người có thói quen vừa bước vào nhà đã tháo giày, bỏ tất và đi chân trần trên sàn. Cảm giác này không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhất là khi sàn nhà cứng hoặc lạnh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, đi chân trần trong nhà không hẳn là điều có hại.

TS.BS Robert Conenello, một chuyên gia nổi tiếng tại Mỹ về lĩnh vực y học thể thao và chỉnh hình chân, cho biết: “Đi chân trần là da tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Tôi rất ủng hộ việc đi chân trần ở nhà”.

Theo TS Conenello, thói quen này có thể giúp tăng sức mạnh của các nhóm cơ nhỏ nằm sâu bên trong bàn chân. Đây là những cơ có xu hướng yếu đi theo tuổi tác và khi con người thường xuyên mang giày.

Các cơ này không chỉ liên quan đến riêng bàn chân mà còn gắn với khả năng vận động tổng thể. Khi chúng suy yếu, việc di chuyển ở người lớn tuổi có thể bị ảnh hưởng. TS Conenello cho biết nhiều vấn đề ông gặp trong thực hành lâm sàng có liên quan đến việc các cơ bàn chân không được huy động đúng cách trong những chuyển động thông thường.

Ở góc độ da liễu, bác sĩ da liễu người Mỹ Hannah Kopelman cũng đồng tình rằng đi chân trần trong nhà có thể mang lại lợi ích nhất định. Bà giải thích: “Đi chân trần ở nhà cho phép làn da được ‘thở’, từ đó có thể giúp ngăn tích tụ độ ẩm và giảm nguy cơ nhiễm nấm ở bàn chân”.

Không chỉ vậy, cảm giác bàn chân tiếp xúc với những bề mặt khác nhau trong nhà cũng có thể tạo hiệu ứng thư giãn. Theo bác sĩ Kopelman, việc cảm nhận kết cấu của sàn dưới lòng bàn chân có thể giống như một phiên “phản xạ trị liệu” nhỏ, giúp cơ thể thư giãn và tăng sự kết nối với môi trường xung quanh.

Nhưng không phải ai cũng nên đi chân trần

Dù có lợi ích, đi chân trần trong nhà vẫn tiềm ẩn một số rủi ro. Theo bác sĩ Kopelman, bàn chân có thể tiếp xúc nhiều hơn với các tác nhân gây kích ứng hoặc dị ứng trên sàn nhà như bụi, lông thú cưng, hóa chất tẩy rửa. Với người có làn da nhạy cảm, viêm da tiếp xúc hoặc chàm, đây có thể là vấn đề đáng lưu ý.

TS Conenello cũng nhắc đến nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh, đặc biệt là nấm ở môi trường ẩm. Tuy nhiên, ông cho rằng vệ sinh đúng cách có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ này. “Hãy rửa chân thường xuyên, lau khô kỹ và dưỡng ẩm”, TS Conenello khuyến cáo.

Ngoài yếu tố da liễu, đi chân trần còn có thể làm tăng nguy cơ trượt ngã trên bề mặt ướt, trơn hoặc bị thương khi dẫm phải vật cứng, sắc nhọn. Những va chạm tưởng nhỏ như vấp ngón chân hay dẫm phải đồ chơi cũng có thể gây đau đáng kể.

Đặc biệt, bác sĩ Kopelman lưu ý người mắc bệnh tiểu đường, tuần hoàn máu kém hoặc bệnh lý thần kinh nên thận trọng hơn. Với nhóm này, ngay cả một vết thương nhỏ ở bàn chân cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Khi nào nên mang dép hoặc tất trong nhà?

Các chuyên gia cho rằng đi chân trần không nên được hiểu là phải áp dụng mọi lúc. TS Conenello khuyên nên dùng giày dép hỗ trợ bàn chân khi phải đứng lâu, chẳng hạn khi nấu ăn.

“Khi đứng chân trần trong thời gian dài, một vùng của bàn chân có thể phải chịu tải quá mức”, ông nói.

Bác sĩ Kopelman cũng cho rằng việc đi chân trần lặp đi lặp lại trên bề mặt cứng có thể gây mỏi chân hoặc làm tăng nguy cơ viêm cân gan chân, tình trạng mô nối xương gót với các ngón chân bị viêm. “Theo thời gian, việc thiếu lớp đệm có thể gây áp lực lên các khớp, đặc biệt ở những người vốn đã có vấn đề về bàn chân hoặc khớp”, bà giải thích.

Trong trường hợp không muốn đi dép, tất có thể là lựa chọn trung gian. Việc làm này sẽ làm giảm bớt lợi ích của việc đi chân trần vì có một lớp ngăn cách giữa bàn chân và mặt sàn, nhưng có thể bảo vệ bàn chân khỏi trầy xước nhẹ, chất gây dị ứng và giảm tiếp xúc trực tiếp với bề mặt có vi khuẩn hoặc chất kích ứng.