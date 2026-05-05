Công an khởi tố Nguyễn Thị Phiến SN 1965

PV | 05-05-2026 - 14:41 PM

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Phiến để điều tra hành vi làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 500 triệu đồng

Theo Báo Lâm Đồng, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Phiến để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Phiến

Theo kết quả điều tra, tháng 9/2019, do nợ nần và mất khả năng chi trả, Nguyễn Thị Phiến (SN 1965), trú phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nảy sinh ý định làm giả giấy tờ đất để lừa đảo vay tiền.

Từ đó, Phiến đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Thực tế, Phiến không sở hữu diện tích đất như trong giấy tờ giả. Người này dùng giấy tờ giả làm tài sản thế chấp để vay của bà N.T.L. số tiền 550 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người này đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Phiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Phiến liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt) hoặc trực ban hình sự qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Báo Lâm Đồng﻿

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn

Bật điều hòa kiểu này có thể tốn điện gấp 3 lần bình thường: EVN cảnh báo

Lời khuyên cho các gia đình hay uống nước dừa

Công an thông báo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh có con em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi

Công an điều tra giao dịch 1,5 tỷ đồng của Hồ Thị Xuân Lài SN 1996

Con trai vẽ mèo bị giáo viên mắng vì "sơ sài, không đạt yêu cầu", bố gửi ảnh thật khiến cô giật mình

