Công an điều tra giao dịch 1,5 tỷ đồng của Hồ Thị Xuân Lài SN 1996

Ngày 5/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ quen biết, bà D.T.T.H (trú xã Núi Thành) nhiều lần cho Lài vay tiền để thực hiện dịch vụ “đáo hạn ngân hàng”. Thời gian đầu, các giao dịch được thực hiện đúng cam kết, Lài tạo dựng lòng tin với bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thi hành lệnh bắt đối tượng Hồ Thị Xuân Lài

Đến ngày 12/9/2022, Lài đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần đáo hạn số tiền 1,5 tỷ đồng, đề nghị bà H. chuyển tiền để thực hiện. Tin tưởng, bà H. chuyển hơn 1,12 tỷ đồng cho Lài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lài đem trả nợ cá nhân.

Sau đó, Lài hoàn trả một phần, rồi đưa ra nhiều lý do như hồ sơ gặp vướng mắc, mất khả năng chi trả rồi tuyên bố “vỡ nợ” và rời khỏi địa phương. Đến tháng 3/2025, khi phát hiện đối tượng đã xuất cảnh, bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 19/3/2026, Hồ Thị Xuân Lài ra đầu thú và thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng của bà H. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Báo Đà Nẵng