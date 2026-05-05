Tài nguyên khoáng nóng Việt Nam hấp dẫn “ông lớn” nghỉ dưỡng toàn cầu

Trong bức tranh phát triển du lịch của Quảng Ninh, khoáng nóng nhiều năm qua vẫn là một lợi thế đặc biệt nhưng chưa hoàn toàn được đặt vào đúng vị thế chiến lược. Nếu di sản, hạ tầng và các tổ hợp giải trí đã giúp địa phương này mở rộng quy mô đón khách, thì khoáng nóng lại mở ra một hướng phát triển khác: gia tăng chiều sâu trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và từng bước làm thay đổi tính mùa vụ vốn là bài toán cố hữu của du lịch phía Bắc.

Đây cũng là lúc sự hiện diện của Hilton, thông qua hợp tác với Sun Group, trở thành một điểm sáng cho bài toán nâng tầm khoáng nóng thành một sản phẩm du lịch vượt trội và độc đáo riêng có của vùng đất di sản.

Quan trọng hơn, một thương hiệu quốc tế danh tiếng như Hilton không chỉ mang theo tên tuổi, mà còn mang theo chuẩn mực vận hành, mạng lưới khách hàng trung thành toàn cầu và một hệ quy chiếu dịch vụ đủ mạnh, để biến tài nguyên bản địa thành sản phẩm có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Với lịch sử hơn một thế kỷ, Hilton là một trong những thương hiệu góp phần định hình ngành nghỉ dưỡng hiện đại. Thương hiệu hiện có hơn 3 tỷ lượt khách và xây dựng được cộng đồng hơn 235 triệu thành viên Hilton Honors thân thiết trên toàn cầu. Quy mô ấy không chỉ cho thấy sức mạnh thương hiệu, mà còn phản ánh điều quan trọng hơn với một điểm đến như Quảng Ninh: khả năng kết nối trực tiếp với một cộng đồng du khách toàn cầu đã quen thuộc với chuẩn dịch vụ Hilton và sẵn sàng lựa chọn những điểm đến mới khi niềm tin thương hiệu được bảo đảm.

"Cuộc chuyển hóa mới" của thân - tâm - trí

Điều Hilton sẽ mang lại cho Quang Hanh không đơn thuần là một diện mạo mới, mà còn là một cách kể câu chuyện theo một góc nhìn mới cho giá trị khoáng nóng bản địa. Nhật Bản quy định chỉ những nơi có mạch nước ngầm chảy ra từ lòng đất trên 25 độ C và chứa nhiều hơn một lượng thành phần khoáng chất tự nhiên xác định mới được xem là suối nước nóng. Trong khi đó, suối khoáng nóng Quang Hanh thậm chí vượt tiêu chí này. Các phân tích từ chuyên gia tại Tokyo đã cho ra kết quả nhiệt độ phát lộ của nguồn khoáng này lên tới 40 độ C, hơn gần gấp đôi mức quy định của Nhật Bản.

Quang Hanh sở hữu nguồn khoáng nóng giá trị

Điều đó cho thấy Quang Hanh không thiếu giá trị tài nguyên này để bước vào câu chuyện nghỉ dưỡng khoáng nóng mang tầm quốc tế. Điều còn thiếu, trong một thời gian dài vừa qua là một hệ quy chiếu đủ mạnh, để giá trị ấy được thị trường toàn cầu nhận diện đúng mức. Hilton, ở góc độ đó, chính là "mắt xích" quan trọng giúp Quảng Ninh bước ra thế giới, trở thành một điểm đến wellness có chuẩn mực quốc tế đích thực.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được vận hành theo tiêu chuẩn của Hilton

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được vận hành theo tiêu chuẩn của Hilton với 178 căn villa, 38 phòng washitsu cùng khu Public Onsen. Điểm đáng chú ý là mỗi hạng phòng đều được tích hợp onsen riêng và hệ thống xông nóng - lạnh trong phòng, đưa trải nghiệm wellness từ khu tiện ích chung trở thành một phần của không gian lưu trú riêng tư, điều vốn là tiêu chuẩn được nhóm khách nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế ngày càng tìm kiếm.

Không gian tắm khoáng biệt lập

Du khách có thể sống trọn trong một phong cách nghỉ dưỡng mang tính trị liệu và cá nhân hóa. Những villa riêng tư giữa thiên nhiên như Presidential Villa với năm phòng ngủ, khu teppanyaki riêng, hầm rượu, phòng massage và không gian giải trí biệt lập là trải nghiệm "private retreat", dòng sản phẩm nghỉ dưỡng vốn quen thuộc ở những điểm đến wellness cao cấp trên thế giới.

Nhà hàng Genji

Clubhouse với Eforea Spa, bể bơi trong nhà hướng núi, trung tâm thể hình 24/7, yoga cùng hệ thống ẩm thực, bar và nhà hàng Nhật Genji mang đến một cấu trúc dịch vụ hoàn chỉnh, nơi lưu trú, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và phong cách sống được kết nối thành một hệ trải nghiệm đồng nhất. Với du khách quốc tế, điều này đồng nghĩa Quang Hanh không chỉ có tài nguyên khoáng nóng khác biệt, mà đã sở hữu ngôn ngữ dịch vụ đủ quen thuộc, đủ tinh tế và đủ đẳng cấp để đáp ứng kỳ vọng của phân khúc khách toàn cầu.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe trở thành một trong những lực đẩy lớn của du lịch toàn cầu, phân khúc wellness được dự báo đạt hơn 1.400 tỷ USD vào năm 2027 và tiếp tục tăng mạnh tới 2030, những điểm đến sở hữu nguồn khoáng trị liệu, thiên nhiên và khả năng phát triển trải nghiệm bốn mùa như Quảng Ninh hiển nhiên có lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Pháo hoa bắn hàng đêm tại Bãi Cháy, Quảng Ninh

Điều đáng chú ý, Quảng Ninh không chỉ có lợi thế tài nguyên mà còn sở hữu điều không nhiều điểm đến trong khu vực có được: hệ sinh thái du lịch - giải trí - hạ tầng đầu tư đồng bộ trong nhiều năm. Trong bức tranh ấy, Hilton Quang Hanh Onsen Resort hiện diện như một mảnh ghép nâng hạng cho toàn bộ điểm đến, khi kết nối được một hành trình wellness với những trải nghiệm bên vịnh di sản như pháo hoa mỗi ngày, show diễn, chợ đêm, âm nhạc và ẩm thực. Sự kết nối này được kỳ vọng sẽ không chỉ gia tăng giá trị cho từng kỳ nghỉ của du khách, mà còn góp phần định hình Quảng Ninh như một điểm đến có nhịp sống và sức hấp dẫn được duy trì liên tục suốt bốn mùa.