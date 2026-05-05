Cuộc gọi khiến người mẹ nào cũng phải tan nát cõi lòng: "Nếu 2 tiếng nữa con không gọi lại, chắc sẽ không được gặp mẹ nữa"

“Có lẽ con không ra được nữa”, đó chính là câu nói mà Trương Kiện gửi lại cho mẹ trước khi lao vào cứu người trong một đường hầm đang bốc cháy đầy khói.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, chiều ngày 13/4 vừa qua, khi lái xe qua đường hầm Bảo Tháp Sơn để trở về nhà ở huyện Tào, chàng trai 25 tuổi Trương Kiện đã gặp phải sự cố cháy trong hầm. Đối mặt với khói dày đặc, anh không chọn cách tự mình thoát thân mà đã đưa một tài xế xe tải bị thương mắc kẹt lên xe của mình. Khi khói trong xe ngày càng dày, cảm thấy hy vọng thoát thân mong manh, Trương Kiện gọi điện cho mẹ và nói lời tạm biệt.

Cuộc gọi “trăn trối” khiến nhiều người nhói lòng

Khoảng 17 giờ chiều 13/4, khi Trương Kiện lái xe vào đường hầm Bảo Tháp Sơn thì gặp một vụ va chạm liên hoàn phía trước khiến xe tải bốc cháy. Khói đen dày đặc lập tức bao trùm đường hầm, tầm nhìn gần như bằng không. Các phương tiện phía sau bị chặn đường lùi, buộc phải di chuyển chậm về phía trước.

“Có ai không? Cứu tôi với!”

Lúc này, Trương Kiện nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Nhận ra có người cần giúp đỡ, anh lập tức xuống xe, lần mò trong làn khói dày đặc thì tìm thấy một tài xế xe tải bị gãy chân, mặt đầy máu.

Trương Kiện đã lập tức bế người này lên, đưa vào xe của mình. Do chân nạn nhân không thể co lại nên cửa xe không thể đóng kín, khói liên tục tràn vào trong xe. Trương Kiện nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng ngộ độc khói như chóng mặt, buồn nôn. Anh cầm điện thoại, gọi cho mẹ: “Mẹ ơi, có lẽ con không ra được nữa, con đang cứu một người trong hầm, nếu trong vòng hai tiếng nữa con không báo bình an, có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.”

Ở đầu dây bên kia, người mẹ cố kìm nén nỗi sợ, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để trấn an con trai: “Đừng vội, cứ lái chậm thôi, nhất định phải lái ra khỏi đường hầm.”

Trương Kiện liên tục dùng nước khoáng dội lên người để giữ tỉnh táo, cẩn trọng lái xe chậm rãi ra khỏi đường hầm. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt làm nhiệm vụ tại hiện trường và nhân viên cấp cứu lập tức đưa người bị thương lên xe cứu thương. Lúc này, do hít phải lượng lớn khói độc, Trương Kiện vẫn cảm thấy khó chịu, phải nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục. Sau đó, anh báo bình an cho mẹ: “Con ra rồi, chúng con đã sống sót ra ngoài rồi!”

Sau sự việc, người thân của tài xế được cứu đã bật khóc qua điện thoại: “Anh không chỉ cứu một người, mà đã cứu trụ cột của cả gia đình chúng tôi.”

Một tuần sau, vinh quang trao tận nhà

10 giờ sáng ngày 20/4, trong sân nhà Trương Kiện tại thôn Trương Đại Trang, đường Thanh Hà, huyện Tào, rất đông bà con lối xóm đã kéo đến khi hay tin, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hà Trạch và Quỹ Dũng cảm vì nghĩa thành phố đã trực tiếp mang phần thưởng đến tận nhà, trao tặng danh hiệu “Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch” cùng tiền thưởng 10.000 NDT.

“Tại thời điểm đối mặt với làn khói dày đặc trong đường hầm, tầm nhìn gần như bằng không, anh Trương Kiện đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, dũng cảm cứu người giữa biển lửa, ngăn chặn thảm kịch xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, nhận được sự khen ngợi rộng rãi trong xã hội. Quyết định trao tặng đồng chí Trương Kiện danh hiệu ‘Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch’.”

Tại buổi lễ, cán bộ địa phương đã đại diện công bố “Quyết định của Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hà Trạch và Quỹ Dũng cảm vì nghĩa thành phố về việc khen thưởng, biểu dương Trương Kiện – Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch”, đồng thời đeo dải băng và trao giấy chứng nhận danh dự cho anh.

“Nhớ lại cảnh cứu người lúc đó vẫn còn thấy sợ, nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ không do dự mà cứu người lần nữa.” Sau buổi lễ, Trương Kiện chia sẻ: “Sau sự việc, sự ghi nhận của xã hội và việc biểu dương, khen thưởng từ các cấp đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Những hành động ấm lòng này sẽ khiến ánh sáng của tinh thần nghĩa hiệp ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn.”

(Theo QQ News)