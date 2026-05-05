Người phụ nữ SN 1991 đầu tư 165 triệu đồng, lãi 1 tỷ đồng nhưng không thể thực hiện lệnh rút tiền

Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối, thu hút nhiều người tham gia đầu tư tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng lừa đảo "giăng bẫy".

Ngày 21/4/2026, chị Đ (SN: 1991; trú tại: xã Thanh Trì, Hà Nội) được giới thiệu tham gia đầu tư ngoại hối online có thể lãi từ 5 đến 6 lần số tiền nạp đầu tư vào. Thấy lợi nhuận cao, chị Đ đã nạp khoảng 165 triệu đồng để đầu tư.

﻿Sau nhiều lần đặt lệnh, tài khoản báo số tiền “lãi” lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Lúc này, chị Đ định thực hiện lệnh rút số tiền thắng nhưng hệ thống báo lỗi. Nghi ngờ mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối với lãi suất cao. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội﻿