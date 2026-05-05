Họp lớp, lớp trưởng yêu cầu mỗi người đóng 11,5 triệu đồng, một người rời nhóm chat: Ngày gặp mặt lộ ra sự thật khác

Đây là câu chuyện được chia sẻ trên MXH Trung Quốc về một cuộc họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường tưởng chừng sẽ diễn ra hoành tráng tại khách sạn 5 sao, nhưng lại suýt đổ vỡ vì tranh cãi xoay quanh mức phí 3.000 NDT (~11,5 triệu đồng) mỗi người. Khi chi phí thực tế được đối chiếu và câu chuyện phía sau được hé lộ, điều khiến nhiều người suy nghĩ không còn nằm ở tiền bạc.

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm muộn, khi nhóm chat lớp bất ngờ sôi động trở lại sau thời gian dài im ắng. Lớp trưởng đăng thông báo về kế hoạch “họp lớp 10 năm” với tiêu đề nổi bật, kèm theo hình ảnh khách sạn sang trọng. Tuy nhiên, con số “3.000 NDT/người” nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Một số thành viên thắc mắc về mức phí. Theo giải thích của lớp trưởng, khoản tiền này bao gồm hai đêm lưu trú tại khách sạn 5 sao, chi phí ăn uống, thuê hội trường tổ chức hoạt động và làm kỷ niệm cho cả lớp. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là bảng chi phí không có con số cụ thể.

Một cựu sinh viên từng phụ trách tài chính của lớp đã đề nghị công khai chi tiết ngân sách. Thay vì bảng kê rõ ràng, anh nhận lại câu trả lời khá cảm tính, khẳng định tiền “đều được dùng đúng chỗ”. Cuộc trao đổi sau đó khiến không khí trong nhóm trở nên căng thẳng.

Tranh luận nhanh chóng lan rộng. Một số người cho rằng không nên quá tính toán trong dịp họp lớp, trong khi những người khác lại cho rằng việc minh bạch chi phí là cần thiết, đặc biệt với một khoản tiền không nhỏ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi lớp trưởng tuyên bố hủy kế hoạch vì cảm thấy không được tin tưởng. Không lâu sau đó, người từng đặt câu hỏi về chi phí đã rời khỏi nhóm chat.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Trước ngày họp lớp, một số thành viên đã chủ động kiểm tra giá dịch vụ thực tế tại khách sạn. Theo bảng giá được chia sẻ, phòng tiêu chuẩn khoảng 800 NDT/đêm (~2,8 triệu đồng), chi phí ăn uống khoảng 600 NDT/người (~2,1 triệu đồng), thuê hội trường khoảng 15.000 NDT (~52 triệu đồng). Tính toán cho nhóm khoảng 40 người, tổng chi phí bình quân chỉ vào khoảng 2.655 NDT/người (~9,3 triệu đồng), chưa tính các khoản phát sinh nhỏ.

(Ảnh minh hoạ)

Trong ngày gặp, khi đối chiếu các chứng từ và bảng giá, lớp trưởng ban đầu giải thích phần chênh lệch là “chi phí dự phòng”. Tuy nhiên, trước các số liệu cụ thể, anh đã thừa nhận có ý định giữ lại phần tiền dư để giải quyết khó khăn cá nhân.

Theo chia sẻ, công việc kinh doanh của anh gặp vấn đề, dẫn đến khoản nợ lớn và áp lực tài chính kéo dài. Việc tổ chức họp lớp ban đầu xuất phát từ mong muốn gặp lại bạn bè, nhưng sau đó trở thành cơ hội để “xoay vòng” một phần chi phí.Sau khi sự việc được làm rõ, kế hoạch tổ chức tại khách sạn đã bị hủy. Lớp trưởng hoàn trả lại tiền cho các thành viên.

Thay vì buổi tiệc sang trọng, cả lớp quyết định chuyển sang một nhà hàng quen thuộc gần trường cũ, với chi phí khoảng 200 NDT/người (~770.000 đồng). Không gian giản dị nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi hơn, khi những câu chuyện cũ được nhắc lại, từ những lần học nhóm, thi cử cho đến những kỷ niệm thời sinh viên. Kết thúc buổi gặp, tổng chi phí cho khoảng 40 người chỉ khoảng 7.800 NDT (hơn 30 triệu đồng).

Sau sự việc, nhóm lớp cũng đã thiết lập một mục công khai tài chính, trong đó mọi khoản chi đều được cập nhật minh bạch. Lớp trưởng cũng thừa nhận sai sót và chia sẻ nhiều hơn về những khó khăn cá nhân.

Nhìn từ câu chuyện này, không ít ý kiến cho rằng những mối quan hệ được hình thành từ thời học sinh luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là giai đoạn con người gắn bó với nhau bằng sự đơn thuần, ít toan tính, nhưng cũng chính vì vậy mà khi bước vào đời, những khác biệt về hoàn cảnh, tài chính hay cách suy nghĩ dễ khiến các mối quan hệ ấy trở nên mong manh hơn nếu thiếu sự thẳng thắn và minh bạch.

Ở môi trường học đường, việc học cách tôn trọng tập thể, rõ ràng trong các hoạt động chung từ những khoản thu chi nhỏ cho đến cách tổ chức thực chất không chỉ là chuyện “quản lý lớp”, mà còn là bài học sớm về trách nhiệm và niềm tin. Khi niềm tin bị đặt dấu hỏi, dù là trong một việc tưởng chừng đơn giản như họp lớp, mối quan hệ cũng có thể rạn nứt rất nhanh.

Ngược lại, cách những người trong câu chuyện lựa chọn đối diện với vấn đề khi dám nói ra, dám kiểm chứng và sau cùng vẫn giữ được sự bao dung lại cho thấy một điều là khi giá trị lớn nhất mà thời học sinh để lại không nằm ở những buổi gặp mặt hoành tráng sau này, mà còn ở cách các thành viên lớp cư xử với nhau sau nhiều năm.