Lời khuyên cho những gia đình sử dụng máy rửa bát

Máy rửa bát là một trong những thiết bị gia dụng được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn. Hiện trên thị trường, có rất nhiều thương hiệu máy rửa bát nhưng không phải tất cả đều tiết kiệm điện. Đối với máy rửa thường, trung bình một lần rửa sẽ tốn 1,4 kWh - 1,6 kWh và từ 15 lít - 17 lít nước. Ở những máy có chức năng rửa tiết kiệm, trung bình một lần rửa tốn khoảng 1.039 kWh và 11 lít nước.

Về lựa chọn máy rửa bát

Hiện nay, thị trường có 3 loại rửa bát phổ biến gồm máy cố định một khoang, máy cố định dạng module và máy di động

- Máy cố định một khoang:

+ Máy chỉ một khoang rửa lớn, cửa thường mở nghiêng ra phía trước.

+ Để cố định, đứng độc lập hoặc lắp âm tủ (trong hệ thống tủ bếp).

+ Công suất rửa thường từ 12 bộ đồ ăn trở lên.

+ Phù hợp với các gia đình có số lượng người sinh hoạt ổn định.

- Máy cố định dạng module

+ Máy có nhiều module lắp chồng lên nhau, mở theo kiểu ngăn kéo.

+ Để cố định, đứng độc lập hoặc lắp âm tủ.

+ Từng module có thể hoạt động độc lập. Công suất phụ thuộc số lượng và công suất từng module. Phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt.

- Máy di động

+ Có thể thay đổi vị trí đặt máy, chỉ cần kết nối vòi cấp thoát nước với bồn rửa là sử dụng được (thường đặt trên mặt bàn bếp).

+ Công suất rửa thường từ 6 đến 8 bộ đồ ăn. Phù hợp với những gia đình nhỏ, thuê nhà và hay phải di chuyển hoặc những căn bếp nhỏ, không thiết kế sẵn không gian lắp máy và đường cấp thoát nước.

Lưu ý, các gia đình cần lựa chọn máy rửa bát có dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng gia đình (lượng chén bát cần rửa, số lượng người và tập quán sinh hoạt của gia đình). Khi chọn mua máy rửa bát, cần chú ý đến các chức năng, tiện ích của máy như: rửa nhanh, rửa diệt khuẩn, chức năng sấy, hẹn giờ, chức năng tự làm mềm nước. Mức tiêu thụ nước cho một mẻ rửa đầy tải và chế độ tiết kiệm cũng là điều bạn cần chú ý. Thông thường, mức tiêu thụ ở chế độ đầy tải cho một máy có công suất 12 bộ đồ ăn vào khoảng 14 - 18 lít nước/mẻ.

Về việc sử dụng máy rửa bát

- Lắp đặt máy theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt lưu ý các yêu cầu về đường cấp và thoát nước;

- Luôn rửa chu trình đầy đủ (Full load), hạn chế rửa các chu trình bán tải, rửa lẻ tẻ nhiều lần trong ngày để tiết kiệm điện và nước;

- Không dùng máy để rửa các loại dụng cụ nhà bếp, đồ nấu nướng không tương thích với máy;

- Chỉ sử dụng muối rửa và nước tẩy rửa chuyên dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Cài chặt nắp đậy các khoang chứa muối rửa, nước rửa chuyên dụng. Đặt mức lượng muối trong máy phù hợp theo hướng dẫn sử dụng;

- Loại bỏ thức ăn thừa trên bát đĩa trước khi cho vào máy rửa bát để tránh tắc ống xả cũng như tiết kiệm điện, nước;

- Phân loại, sắp xếp bát đĩa dụng cụ cần rửa theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh cản trở dòng nước khi máy đang hoạt động;

- Điều chỉnh nhiệt độ rửa về khoảng 50°C (nhiệt độ nóng trung bình) để làm sạch bát đĩa mà tiêu hao ít năng lượng nhất;

- Thường xuyên vệ sinh máy rửa bát để hoạt động hiệu quả.

