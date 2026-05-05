Bức thư viết tay của cơ trưởng chuyến bay VNA gửi bác sĩ Bạch Mai đang được chia sẻ nhiều nhất lúc này

Thông tin GS.TS.BS Mai Duy Tôn (chuyên gia đầu ngành về đột quỵ tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai) cứu người nước ngoài trên chuyến bay Hà Nội đi Paris, đang viral khắp mạng xã hội. Bên cạnh hành động cứu người kịp thời, giúp chuyến bay không bị gián đoạn, lá thư tay chính cơ trưởng chuyến bay hôm đó viết tặng cho anh, cũng đang được bàn tán xôn xao.

Trước đó, vào đêm 4/5/2026, trên chuyến bay số hiệu VN19 từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Sau khoảng 4 giờ bay, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi lời kêu gọi hỗ trợ y tế: Một nam hành khách mang quốc tịch nước ngoài xuất hiện các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm.

Sự lo lắng bao trùm lên người bệnh, người thân và phi hành đoàn, bởi giữa không trung, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hành khách, thậm chí buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống một quốc gia trung gian.

May mắn, GS.TS.BS Mai Duy Tôn, đang có mặt trên chuyến bay đã lập tức tiếp cận và thăm khám cho người bệnh. Bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính. GS.TS.BS Mai Duy Tôn đã sử dụng thuốc corticoid mang theo để cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ. Bệnh nhân dần khá lên. Chuyến bay diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.

GS Tôn chụp ảnh kỷ niệm cùng phi hành đoàn.

Trước khi hạ cánh xuống sân bay Sân bay Charles de Gaulle, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số an toàn.

Trong khoảnh khắc vui mừng khôn xiết, thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 đã gửi 1 bức thư tay để cảm ơn tới GS.TS.BS Mai Duy Tôn. Lá thư tay ngắn gọn nhưng khiến người đọc xúc động: "Xin chân thành cảm ơn. Kính chúc ông sức khỏe và thành công trong công việc". Sau đó là dòng ký tên: Cơ trưởng Bế Hoài Phương.

Bức thư tay ngắn ngủi nhưng viết cẩn thận, nắn nót từng chữ trên trang giấy phẳng phiu, thể hiện sự trân quý, biết ơn của cơ trưởng cũng như toàn bộ tiếp viên, hành khách hôm ấy muốn gửi đến GS.TS.BS Mai Duy Tôn.

Ngay sau khi bức thư tay của vị cơ trưởng được truyền khắp mạng xã hội, hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, hàng trăm bình luận để lại dưới các bài đăng cho hành động tử tế của bác sĩ và cơ trưởng. Lá thư tay càng khiến người đọc thích thú, là kỷ vật cho chuyến đi vẹn tròn. "Tự hào Y tế Việt Nam", Tự hào quá GS Tôn", "Rất tuyệt!"... xuất hiện ngập tràn facebook.

Thậm chí, có rất nhiều người từng là bệnh nhân, người thân của bệnh nhân GS Tôn cũng không quên để lại những bình luận trân quý, kết thúc một ngày trọn vẹn. Tài khoản P.T chia sẻ: "Gia đình mình vô cùng biết ơn GS.BS TS Mai Duy Tôn, người đã đưa anh trai mình trở lại cuộc sống bình thường. Xin kính chúc bác và tập thể khoa Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai luôn mạnh khỏe, tinh tấn để tái sinh nhiều cuộc đời nữa!".

Không những thế còn rất nhiều người không ngừng cảm thán chuyến bay quá may mắn vì có GS.TS.BS Mai Duy Tôn đi hội thảo đã lên cùng chuyến. Tài khoản N.N bày tỏ: "Mình luôn tự hào và tin tưởng GS Mai Duy Tôn. Nhờ giáo sư mà ngày hôm nay mình vẫn đủ sức khỏe đi làm. Trân trọng biết ơn các bác sĩ khoa đột quỵ Bạch Mai nhiều nhiều"...

Ngày hôm nay, lá thư tay ngắn ngủi nhưng nắn nót gói trọn ân tình ấy, một lần nữa khiến chúng ta vừa biết ơn vừa tự hào. Không chỉ là GS Tôn mà còn bởi y tế Việt Nam nói chung, dù đi đâu ở đâu, có bác sĩ Việt là yên tâm suốt hành trình.