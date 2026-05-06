Cha mẹ phân chia tài sản cho từ sớm và khư khư giữ tiền bạc bên người, ai về già sung sướng hơn? - 70 tuổi, tôi mới nhận ra!

Nỗi trăn trở lớn nhất của nhiều người già thường xoay quanh hai chữ "tài sản": Nên chia sớm cho con cái để đổi lấy sự hiếu thuận, hay giữ chặt trong tay để bảo đảm tương lai cho chính mình?

Xung quanh chúng ta luôn có hai kiểu người: Kiểu hết lòng vì con: Vừa bước vào tuổi già đã sang tên nhà cửa, chia hết tiền tiết kiệm cho con với hy vọng được chăm sóc lúc ốm đau. Kiểu cực kỳ thận trọng: Coi tiền bạc quan trọng hơn tất thảy, dù con cái khó khăn cũng không giúp một đồng vì sợ mất đi chỗ dựa cuối cùng.

Đến tuổi 70, tôi mới nhận ra rằng cả hai thái cực này đều dẫn đến những nỗi buồn riêng. Đúng như cổ nhân đã dạy: "Mọi việc quá đà đều hỏng, vừa đủ mới là thượng sách".

Nhóm thứ nhất: Chia tài sản quá sớm - Dễ rơi vào cảnh "tiền mất, tình tan"

Nhìn từ thực tế và nhân tính, lòng người rất phức tạp. Trước sức hút của đồng tiền, ngay cả tình cốt nhục cũng khó tránh khỏi những toan tính cá nhân.

Bà Trương 72 tuổi, chồng mất sớm, bà có một căn nhà và khoản tiết kiệm khá lớn. Vì thương con, năm 65 tuổi, bà sang tên nhà cho con trai và chia tiền cho cả trai lẫn gái, chỉ giữ lại một chút sinh hoạt phí.

Kết cục: Sau khi nhận xong tài sản, thái độ của các con thay đổi chóng mặt. Con trai thấy mẹ không còn "giá trị lợi dụng" nên ít khi thăm nom; con gái thì ấm ức vì được chia ít hơn nên dần xa lánh. Khi bà Trương nằm viện, các con đùn đẩy trách nhiệm, không ai muốn chăm sóc hay đóng viện phí.

Bà nằm trên giường bệnh, nhìn sự lạnh lùng của con cái mà hối hận muộn màng: Chia tài sản quá sớm là một quyết định sai lầm, khiến bản thân mất đi quyền tự chủ.

Nhóm thứ hai: Khư khư giữ tiền – Không tránh khỏi sự cô độc bủa vây

Trái ngược với nhóm trên, có những người coi tiền là mạng sống. Họ thà để tiền "ngủ yên" trong ngân hàng chứ nhất quyết không giúp đỡ con cái, dù chúng đang gặp hoạn nạn.

Ông lão hàng xóm của tôi 75 tuổi, có lương hưu cao và hai căn nhà, nhưng khi con cái gặp khó khăn cầu cứu, ông đều thẳng thừng từ chối với lý do: "Tiền là mạng của tôi, ai cũng đừng hòng động vào" . Ông tiết kiệm đến mức không dám ăn, không dám mặc, chỉ để tích trữ tiền.

Kết cục: Sự khắt khe quá mức đã làm tổn thương tình cảm gia đình. Con cái nản lòng, không còn chủ động liên lạc hay về thăm ông mỗi dịp lễ Tết.

Ông có tiền, nhưng cuộc sống cực kỳ cô quạnh: một mình ăn cơm, một mình đi dạo, ốm đau không ai hay. Người giữ tiền quá chặt có thể giữ được "chỗ dựa" về tài chính nhưng lại đánh mất "hơi ấm" tình thân.

Cách sống khôn ngoan nhất là "Biết để lại đường lui"

Sống đến tuổi 70 mới hiểu: Chia hết tài sản là dại, mà giữ khư khư đến mức cực đoan lại là ích kỷ. Cả hai đều dễ dẫn đến một tuổi già thê lương: người mất tiền, người mất tình.

Lối sống tốt nhất cho tuổi già chính là giữ được sự cân bằng:

Thứ nhất, giữ vững điểm tựa: Hãy giữ lại cho mình một khoản tiền đủ để chi trả sinh hoạt và các tình huống khẩn cấp (tiền dưỡng già là giới hạn cuối cùng không được chạm vào).

Thứ hai, chia sẻ hợp lý: Nếu có dư dả, hãy giúp đỡ hoặc phân phối tài sản cho con cái một cách thích hợp khi còn minh mẫn. Điều này vừa giúp đỡ được con, vừa giúp gia đình êm ấm.

Cuối cùng, độc lập nhưng không tách biệt: Tiền là tự trọng, con cái là chỗ dựa tinh thần. Đừng quá phụ thuộc vào bên nào.

Hy vọng mỗi người già đều hiểu được trí tuệ này: Không mù quáng chia hết, không cố chấp giữ lấy. Biết giữ lại cho mình sự tôn nghiêm và giữ cho con cái lòng chân thành, đó mới là cách để đi nốt quãng đời còn lại một cách bình yên và vững chãi nhất.

Nguồn: Sohu