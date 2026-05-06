Một bức ảnh, 3 nụ cười và 20 năm cùng mẹ đi qua bệnh tật: Câu chuyện của Nguyễn Minh Nhật khiến cộng đồng mạng muốn về nhà lập tức!

"3 mẹ con nhí nhố lúc nửa đêm...Lúc này ba đã ngủ tám quánh rồi nè" - dòng caption mộc mạc đi kèm bức ảnh tưởng chừng rất đời thường, nhưng lại trở thành “chất xúc tác” mạnh mẽ, thu hút được sự chú ý của hàng nghìn cư dân mạng.

Hình ảnh 3 mẹ con Minh Nhật khiến cộng đồng mạng "tan chảy" bởi quá hạnh phúc và đáng yêu - Ảnh: NVCC

Trong khung hình, ba “nhân vật chính” – một người mẹ, một người con và chú chó cưng – cùng áp sát vào nhau, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Không có khoảng cách, không có sự sắp đặt, chỉ có cảm giác gần gũi đến mức người xem có thể “cảm” được hơi ấm của một gia đình.

Điểm đặc biệt nằm ở cách người đăng gọi đây là “3 mẹ con”. Một cách gọi vừa hài hước, vừa phản ánh đúng tinh thần của nhiều gia đình hiện đại: thú cưng không còn chỉ là vật nuôi, mà trở thành một thành viên thực sự.

Bức ảnh không chỉ gây chú ý bởi biểu cảm “cười như được mùa” của cả ba, mà còn bởi năng lượng tích cực lan tỏa. Trong một không gian nhỏ, ánh sáng không hoàn hảo, nhưng cảm xúc lại tròn đầy, điều mà nhiều nội dung chỉn chu khác đôi khi không làm được.

Bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình

Minh Nhật và bố luôn đồng hành cùng mẹ trong chặng đường gian nan chữa bệnh

Được biết, chủ nhân của bức hình này là gương mặt khá quen thuộc với khá giả, Nguyễn Minh Nhật (SN 2004 - đến từ Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai) từng tham gia chương trình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018 và Đấu trường âm nhạc nhí năm 2020.

Thời điểm đó, cậu bé Minh Nhật từng gây xúc động mạnh mẽ bởi hoàn cảnh gia đình vô cùng đặc biệt. Cả bố và mẹ của em đều là giáo viên tại Bình Định. Khi Minh Nhật được 2 tuổi, mẹ em phát hiện mắc bệnh suy thận mãn tính và phải liên tục chạy thận. Gia đình sau đó phải chuyển vào TP. HCM sinh sống để thuận tiện chạy chữa bệnh tình.

Minh Nhật cũng phải chuyển trường, vừa đi học vừa chăm sóc mẹ. Còn bố của cậu - anh Thành cũng bỏ nghề giáo viên vào thành phố để tiện chăm sóc vợ con.

Cậu bé The Voice Kids ngày nào giờ đây đã trưởng thành

Trước khi bệnh chuyển biến nặng, chị Đức - mẹ của Minh Nhật vẫn dạy kèm ở trung tâm để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, biến chứng của bệnh thận làm thay đổi cấu trúc xương, chị không thể tự sinh hoạt, đi lại, làm gì cũng cần người dìu.

20 năm trôi qua, giờ đây Minh Nhật đã là sinh viên năm cuối trường Đại học Văn Lang. Chứng kiến mẹ chạy thận, biết bao lần ngất xỉu hay trải qua những ca mổ đau đớn. Với cậu lúc này, niềm vui mỗi ngày không phải cùng đám bạn đi xem phim, dạo trung tâm thương mại… Hạnh phúc đơn giản chỉ là mẹ sống thật lâu để nghe cậu đàn hát mỗi ngày.

Có thể thấy, giữa dòng chảy tin tức dày đặc, những khoảnh khắc đầy yêu thương giản dị như 3 mẹ con Minh Nhật dễ dàng chạm vào tâm lý người xem. Bởi ai cũng có một gia đình, hoặc ít nhất là một nơi để trở về. Và đôi khi, thứ khiến người ta dừng lại không phải là điều lớn lao, mà chỉ là một tấm ảnh khiến họ nhớ nhà.

Có lẽ vì thế, bức ảnh của Nguyễn Minh Nhật không chỉ viral vì “đáng yêu”, mà còn vì nó đánh trúng một nhu cầu rất thật, được nhìn thấy hạnh phúc theo cách giản dị nhất.