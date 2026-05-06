6 lý do vì sao bạn nên trồng 1 cây đinh lăng trong nhà

Theo Lam Chi | 06-05-2026 - 07:00 AM | Sống

Không chỉ được ví như “sâm của người nghèo”, cây đinh lăng còn là loại cây quen thuộc đối với người Việt, vừa hữu dụng, vừa mang hàm ý may mắn trong phong thủy.

Giữa nhiều loại cây cảnh được chọn để làm đẹp nhà, đinh lăng vẫn có vị trí riêng nhờ vẻ ngoài mềm mại, dễ trồng và nhiều công dụng thực tế. Theo báo Vietnamnet , đinh lăng có tên khoa học là Polyscias fruticosa , là loại cây bản địa vùng nhiệt đới, phân bố rộng ở Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á. Từ lâu, cây đã xuất hiện trong vườn nhà người Việt như cây thuốc và cây gia vị quen thuộc.

Trong phong thủy nhà ở, cây đinh lăng cũng mang nhiều hàm ý tốt đẹp. Dưới đây là 6 lý do bạn có thể cân nhắc trồng một cây đinh lăng trong nhà hoặc trước hiên.

1. Làm xanh không gian sống

Cây đinh lăng.

Đinh lăng có tán vừa phải, lá xanh quanh năm, dáng cây mềm nên không tạo cảm giác nặng nề. Cây phù hợp với sân trước, hiên nhà, ban công hoặc những góc có ánh sáng tự nhiên. Với nhà phố, căn hộ hay không gian kinh doanh nhỏ, một chậu đinh lăng có thể giúp khu vực sống bớt khô cứng, thêm cảm giác gần gũi thiên nhiên.

2. Cây "trấn trạch"

Trong phong thủy, cây đinh lăng được xem là loài cây giúp trấn giữ năng lượng tốt, ổn định khí vận và tạo cảm giác yên ổn cho gia đạo. Cây xanh quanh năm cũng tượng trưng cho sự sinh sôi, bền bỉ, tích lũy lâu dài. Khi cây phát triển xanh tốt, thậm chí ra hoa, nhiều người còn coi đó là dấu hiệu của sự may mắn, đủ đầy cho gia chủ.

Tuy nhiên, nếu trồng trước nhà, không nên đặt cây chắn ngang cửa chính. Vị trí phù hợp hơn là lệch sang một bên, vừa đón nắng, vừa giữ lối đi thông thoáng.

3. Làm rau ăn

Một điểm thú vị của đinh lăng là cây không chỉ để ngắm. Theo Dân Việt , lá và ngọn đinh lăng có thể được hái quanh năm, thường dùng như rau gia vị trong một số món ăn. Nhờ mùi thơm riêng, lá đinh lăng thường được dùng để ăn kèm, giúp món ăn có hương vị dân dã hơn. Lá đinh lăng cũng được dùng pha trà, chế biến một số món như canh, rán trứng, kho cá…

Trứng rán lá đinh lăng.

4. Là vị thuốc quý

Theo báo Sức khỏe & Đời sống , đinh lăng còn được gọi là "sâm của người nghèo". Lá, cành và rễ đều là bộ phận có thể dùng làm thuốc. Trong cây đinh lăng có các thành phần như alcaloid, glucosid, saponin, flavonoid, tanin, vitamin B và một số axit amin.

Đinh lăng có thể được dùng trong một số bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ cải thiện tình trạng mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, sưng đau cơ khớp, ho kéo dài, dị ứng, ban sởi, kiết lỵ hoặc hỗ trợ thông tia sữa sau sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng đinh lăng với mục đích chữa bệnh cần có hướng dẫn của người có chuyên môn, không nên tự ý dùng thay thế thuốc điều trị.

5. Dễ trồng, phù hợp người bận rộn

Đinh lăng là cây dễ thích nghi với khí hậu Việt Nam. Cây có thể trồng trong vườn, trong chậu hoặc ở ban công. Báo Dân Việt thông tin cây dễ trồng, dễ chăm sóc, thường được nhân giống bằng thân bánh tẻ.

Nhân giống cây đinh lăng bằng cách giâm cành.

6. Góp phần tạo cảm giác thư giãn

Cây xanh trong nhà thường giúp không gian dịu mắt hơn. Với đinh lăng, phần tán lá mềm và màu xanh bền có thể tạo cảm giác thư thái, nhất là ở phòng khách, ban công hoặc góc làm việc. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc đặt cây xanh trong không gian sống, làm việc có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Cách chăm sóc cây đinh lăng

Đinh lăng ưa sáng, nên đặt ở nơi có nắng tự nhiên và thoáng gió như sân trước, hiên nhà hoặc ban công. Cây không chịu úng, vì vậy đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt. Chỉ nên tưới nước khi mặt đất bắt đầu khô, tránh để nước đọng lâu trong chậu. Trong quá trình chăm sóc, có thể tỉa bớt cành yếu, lá già hoặc phần tán mọc quá dày để cây thông thoáng, giữ dáng đẹp và tập trung dinh dưỡng nuôi thân, rễ.

Trước khi đột quỵ, tai có thể phát ra 3 tín hiệu cảnh báo nhưng nhiều người lại xem nhẹ

