Sắp tốt nghiệp liền đòi chuyển tiền nhờ người lạ "nuôi" cụ già trước cổng trường, nam sinh lớp 12 nhận lại câu trả lời "1 xu cũng không lấy"

"Em sợ khi em tốt nghiệp rời đi rồi, ông sẽ bị đói".

Ngày 13/4, nam sinh họ Lưu, học sinh lớp 12 trường Trung học Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đang ngồi trên chuyến xe buýt đến điểm thi năng khiếu thể dục thể thao, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh về cụ già hơn 70 tuổi ở cổng trường.

Ba năm trước, khi mới vào lớp 10, nam sinh đã gặp một cụ già khiếm khuyết về trí tuệ tại cổng trường cấp 3 của mình. Kể từ đó, mỗi tuần cậu đều gửi tặng cụ xúc xích nướng, cơm canh, kiên trì thực hiện lời hứa với bản thân suốt ba năm ròng.

Sắp đến ngày tốt nghiệp, Lưu đã liên lạc với một chủ sạp hàng ở cổng trường, muốn chuyển khoản nhờ người này tiếp tục chăm sóc cụ già. Chủ sạp đã khéo léo từ chối nhận tiền và hứa sẽ tiếp tục truyền đi sự tử tế này.

Hình ảnh nam sinh họ Lưu mang đồ ăn cho cụ già được ghi lại

Nỗi lòng của chàng trai trẻ: 3 năm âm thầm, lòng nhân hậu giản đơn mà quý giá nhất

"Lúc đó ông ngồi xổm bên lề đường, ánh mắt trống rỗng, trông có vẻ rất đói", Lưu nhớ lại và kể với phóng viên tờ The Cover rằng lần đầu tiên nam sinh nhìn thấy cụ ông ở cổng trường là khi cậu mới vào lớp 10.

Từ ngày đó, chỉ cần ra khỏi cổng trường mà gặp cụ, Lưu sẽ mua một chiếc xúc xích nướng hoặc một chiếc bánh thịt kho ấn vào tay cụ. Những dịp cuối tuần từ nhà trở lại trường, nam sinh này còn thường xuyên dùng hộp cơm mang theo một ít thức ăn gia đình, mỗi tuần hai lần, chưa bao giờ gián đoạn suốt ba năm qua.

"Ông ấy có lẽ hoàn toàn không biết em là ai, quay đi là quên ngay", Lưu nói, trạng thái tinh thần của cụ lúc tốt lúc xấu, ngay cả một câu "cảm ơn" trọn vẹn cũng không nói ra được. Nhưng với nam sinh, điều đó không quan trọng, bởi: "Làm việc này bản thân em thấy rất vui, thế là đủ rồi".

Hai ngày trước, Lưu đi đến sạp đồ chiên của chị Quản - một người bán hàng rong ở cổng trường, đưa ra một lời thỉnh cầu đầy ấm áp.

"Mỗi ngày em sẽ chuyển tiền cho chị, phiền chị mỗi ngày giúp em gửi cho ông cụ một chiếc xúc xích nướng. Em sợ sau khi em tốt nghiệp, không còn ai gửi đồ ăn cho ông nữa", Lưu nói.

Đối mặt với lời đề nghị chuyển khoản của Lưu, chị Quản dứt khoát từ chối: "Một xu chị cũng không lấy, nhưng việc lo xúc xích nướng cho cụ thì chị nhận".

"Thằng bé này thật thà quá, tự nhiên đến sạp của tôi đòi kết bạn WeChat, vừa mở miệng đã muốn chuyển tiền", chị Quản nhớ lại tình cảnh lúc đó, cười nói rằng Lưu lúc ấy dáng vẻ rất bộc trực, liên tục nhấn mạnh việc mình lo lắng cụ già không có ai chăm sóc sau khi mình tốt nghiệp.

Chỉ đến khi chị Quản đăng đoạn đối thoại này lên mạng xã hội, mọi người mới biết rằng việc tặng đồ ăn cho cụ già đã được chàng trai lớp 12 này âm thầm kiên trì suốt ba năm qua.

Chủ quán hảo tâm: Yêu thương sẽ không vì sự tốt nghiệp của cậu bé mà đứt đoạn

Sạp hàng của chị Quản nằm ngay cổng trường nơi Lưu theo học - Trường Trung học Thọ Quang. Từ ngày đầu tiên ra bán hàng vào năm 2020, chị đã biết cụ già này.

Chị Quản cho phóng viên biết, mọi người đều không biết tên thật của cụ. Chỉ biết cụ đã hơn 70 tuổi, là con thứ hai trong nhà, có một người anh trai nhưng hiếm khi chăm sóc cụ, mọi người thường gọi cụ là "Nhị Hài".

Cụ già được cả khu phố đùm bọc, giúp đỡ

"Người dân ở đây đều biết tình trạng của cụ, không ai xua đuổi cụ cả. Với những người không tốt, cụ quay đầu chạy ngay, tinh tường lắm!", chị Quản cười nói thêm. Cụ tuy nói không rõ nhà ở đâu, nhưng trong lòng phân biệt được ai tốt với mình, "Khi cụ cười với mình, mình thấy miếng ăn đó trao đi không hề uổng phí".

"Khi nào đói cụ sẽ lảng vảng đến trước sạp của tôi, chỉ vào bánh kếp hoặc xúc xích nướng, chỉ biết nói đúng một từ: 'Xúc xích'", chị Quản kể. Sáu năm qua, khi bán bánh kếp chị thường cuốn bánh cho cụ, sau khi chuyển sang bán đồ chiên, mì lạnh, chị vẫn cứ để dành xúc xích cho cụ như vậy. Cửa hàng đồ uống, siêu thị bên cạnh, hay các tiểu thương trên cả con phố này đều đã quen với sự hiện diện của cụ, nhà ai có cơm nóng canh ngọt đều thuận tay mang cho cụ một phần.

Sau khi đăng tải sự "ủy thác" của nam sinh họ Lưu lên mạng xã hội, chị Quản đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chị cho biết, tất cả tiền quyên góp đều đã được hoàn trả lại theo đường cũ: "Cụ già không biết dùng điện thoại và tiền, mọi người đi ngang qua mua cho cụ chút đồ ăn là được rồi".

Chị Quản nói: "Lòng tốt trên con phố này sẽ không vì sự tốt nghiệp của một cậu bé mà bị gián đoạn, những người chủ sạp như chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì".

Về việc chăm sóc cụ già trong tương lai, Cục Dân chính thành phố Thọ Quang phản hồi rằng đã nhận được thông tin liên quan, sẽ tiến hành điều tra xác minh tình trạng cụ thể của cụ và cung cấp cứu trợ tương ứng dựa trên chính sách. Nhân viên chính quyền địa phương cũng cho biết đang phối hợp với các bộ phận liên quan để xác minh danh tính và thông tin gia đình của cụ, sau đó sẽ có phản hồi cụ thể.

Theo Jimunews, The Cover