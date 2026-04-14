6 thói quen “cực hại thận”, nhiều người làm mỗi ngày mà không biết

Một số thói quen tưởng chừng nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể âm thầm gây áp lực lên thận.

Ăn uống quá mặn

Chế độ ăn nhiều muối buộc thận phải làm việc tích cực hơn để đào thải natri (thành phần chính trong muối) khỏi cơ thể. Lượng muối cao có thể làm tăng huyết áp và góp phần suy giảm chức năng thận.

Một nghiên cứu kéo dài 12 năm ghi nhận việc tiêu thụ natri cao có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng thận ở một số nhóm nguy cơ, đặc biệt là người mắc bệnh chuyển hóa như tiểu đường.

Uống quá ít nước có thể làm giảm lượng nước tiểu và khiến nước tiểu trở nên cô đặc. Khi đó, các tinh thể khoáng chất dễ kết tụ và hình thành sỏi thận.

Uống ít nước

Thận cần đủ nước để lọc máu và thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Khi lượng nước đưa vào không đủ, nước tiểu bị cô đặc, làm tăng nguy cơ kết tinh thành sỏi, đồng thời giảm khả năng loại bỏ độc tố.

Nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát, trong khi cảm giác khát là dấu hiệu muộn của mất nước.

Uống ít nước kéo dài cũng khiến lưu lượng máu đến thận suy giảm, làm tổn thương mô thận và gây suy thận mạn.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, tình trạng mất nước kéo dài có thể khiến chất thải và axit tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ tổn thương thận và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nhịn tiểu thường xuyên

Việc nhịn tiểu thường xuyên có thể khiến bàng quang bị căng quá mức. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu mà còn có thể gây áp lực ngược lên thận, lâu dài ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này.

Ngoài ra, việc nhịn tiểu trong thời gian dài, nhất là khi làm việc căng thẳng hoặc trong môi trường thiếu tiện nghi, khiến nước tiểu ứ đọng trong bàng quang, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Tình trạng này dễ dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu dưới, sau đó lan ngược dòng lên thận gây viêm bể thận - một nguyên nhân dẫn đến suy giảm chức năng thận nếu tái phát nhiều lần.

Uống trà quá đặc trong thời gian dài

Nhiều người thường có thói quen uống trà. Tuy nhiên ít người biết trà chứa caffeine và một số hợp chất như tannin. Khi tiêu thụ quá nhiều, các chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa khoáng chất trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho rằng việc hấp thụ vượt mức hợp chất oxalate hoặc tannin có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người nhạy cảm.

Ngồi quá lâu

Không chỉ ngồi làm việc mà ngồi xem tivi, chơi game hoặc lối sống ít vận động cũng tác động tiêu cực đến sức khỏe. Lối sống kém lành mạnh này sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, ung thư, đau tim, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ngồi liên tục nhiều giờ, đặc biệt trong văn phòng, có thể làm giảm tuần hoàn máu ở vùng bụng và chi dưới. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình lọc máu và đào thải chất chuyển hóa của thận. Các chuyên gia khuyến nghị nên đứng dậy vận động hoặc vươn vai sau mỗi 45-60 phút làm việc.

Thường xuyên tự ý dùng thuốc khi thấy khó chịu

Thận là cơ quan quan trọng trong việc chuyển hóa và đào thải nhiều loại thuốc. Việc tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau hoặc các loại thảo dược chưa được kiểm chứng, có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và gây tổn thương mô thận nếu sử dụng kéo dài.

Thận gồm hai cơ quan nhỏ, nằm hai bên cột sống dưới lồng ngực, mỗi bên có kích thước khoảng bằng nắm tay. Dù nhỏ bé, thận đảm nhiệm nhiều vai trò thiết yếu như lọc chất thải, nước dư thừa khỏi máu, tạo nước tiểu để đào thải ra ngoài, cân bằng độ pH, muối và kali trong cơ thể. Thận cũng sản xuất hormone giúp kiểm soát huyết áp, kích thích tạo hồng cầu và hoạt hóa vitamin D để hỗ trợ hấp thu canxi, duy trì sức khỏe xương, chức năng cơ.

Giữ cho thận khỏe mạnh rất quan trọng với sức khỏe tổng thể, vì khi thận hoạt động hiệu quả, cơ thể mới có thể loại bỏ chất thải đúng cách và duy trì các chức năng sống cần thiết.