Bác sĩ chuyên khoa Nhi cảnh báo người đang ăn sáng kiểu này: Bào mòn sức khỏe, kìm hãm chiều cao

Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt với trẻ nhỏ đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh về thể chất và trí não. Tuy nhiên, không phải bữa sáng nào cũng có lợi. Nhiều món ăn tưởng là tiện, ngon và giúp trẻ no lâu lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến chuyển hóa, khả năng hấp thu dinh dưỡng và về lâu dài không tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ.

Một bé gái được mới đây được mẹ cho đi khám sức khỏe định kỳ mới phát hiện thấp hơn mức trung bình khoảng 3 cm. Đồng thời, chỉ số đường huyết của bé cũng xuất hiện dấu hiệu bất thường. Sau khi tìm hiểu thói quen ăn sáng, bác sĩ nhi khoa nhận định vấn đề không nhỏ nằm ở chính các lựa chọn thực phẩm buổi sáng của gia đình. Hóa ra, từ khi bé gái bắt đầu đi học, buổi sáng luôn vô cùng vội vã . Mẹ thường đưa cho con một chiếc bánh rán đã chuẩn bị sẵn hoặc chiếc bánh bao đông lạnh được hấp vội rồi đưa con đến trường. Điểm đáng nói là đó cũng là kiểu bữa sáng bị bác sĩ cảnh báo cực kỳ có hại cho sức khỏe.

Sau vài tháng điều chỉnh thực đơn, tình trạng tăng trưởng và đường huyết của bé gái đã cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ nhi khoa cảnh báo, đây là 3 kiểu bữa sáng tiện lợi nhưng rất độc hại, âm thầm bào mòn chiều cao, sức khỏe của trẻ em:

Đồ chiên rán, nướng cháy xém

Nhóm đầu tiên là các món chiên rán hoặc nướng ở nhiệt độ cao như quẩy, bánh rán, gà chiên, thịt nướng. Đây là những món hấp dẫn trẻ nhỏ nhờ mùi thơm, vị đậm và cảm giác giòn ngon, lại khá tiện để mua nhanh vào buổi sáng.

Tuy vậy, các thực phẩm này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi dầu được đun nóng nhiều lần, đặc biệt trong môi trường hàng quán, có thể sinh ra axit béo chuyển hóa và một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Với trẻ em, hệ tiêu hóa vào buổi sáng chưa hoạt động ở trạng thái tối ưu; việc nạp quá nhiều chất béo và đồ cháy xém dễ tạo gánh nặng cho dạ dày, làm giảm hiệu quả hấp thu dưỡng chất cần thiết cho phát triển.

Không chỉ vậy, nếu bữa sáng thường xuyên thiên về đồ chiên rán, trẻ có thể no năng lượng nhưng lại thiếu vi chất, protein chất lượng và chất xơ. Về lâu dài, đây là kiểu ăn dễ khiến thực đơn mất cân bằng, trong khi sự phát triển chiều cao cần nền tảng dinh dưỡng đầy đủ chứ không chỉ là cảm giác no bụng.

Bữa sáng quá nhiều đường và tinh bột tinh chế

Kiểu thứ hai là những bữa sáng giàu đường và tinh bột tinh chế, chẳng hạn bánh mì ngọt, bánh sừng bò, bánh mì phết mứt, ăn kèm sữa có đường, sữa chua ngọt hoặc nước ép đóng chai. Đây là lựa chọn rất phổ biến vì nhanh gọn, trẻ dễ ăn và cha mẹ cũng ít mất thời gian chuẩn bị.

Vấn đề nằm ở chỗ nhóm thực phẩm này có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột sau đó. Hệ quả là trẻ dễ rơi vào trạng thái mệt, buồn ngủ, giảm tập trung ngay trong buổi học, dù vừa mới ăn sáng xong.

Không những thế, chế độ ăn quá nhiều đường còn liên quan đến nguy cơ thừa cân ở trẻ. Khi cân nặng tăng nhanh, tuổi xương có thể tiến triển sớm hơn, từ đó làm sụn tăng trưởng đóng sớm và ảnh hưởng tới chiều cao khi trưởng thành. Dù không phải cứ ăn đồ ngọt là chắc chắn thấp đi, nhưng nếu duy trì kiểu ăn này kéo dài, rủi ro về chuyển hóa và tăng trưởng là điều cha mẹ không nên xem nhẹ.

Thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn

Nhóm thứ ba là các món đông lạnh chế biến sẵn như há cảo, bánh xếp, nem rán đông lạnh hoặc các món chỉ cần làm nóng vài phút là dùng được. Ưu điểm của nhóm này là cực kỳ tiện lợi, phù hợp với những gia đình bận rộn vào buổi sáng.

Dù vậy, theo nội dung bài viết, để tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản, nhà sản xuất thường bổ sung nhiều muối, chất béo và tinh bột tinh chế. Vì thế, những bữa sáng kiểu này thường rơi vào tình trạng “giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng”, tức là cho nhiều calo nhưng lại không cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho trẻ đang lớn.

Nếu dùng thường xuyên, trẻ không chỉ có nguy cơ tăng cân mà còn dễ hình thành thói quen ăn mặn, ăn nhiều dầu mỡ. Đây là nền tảng không tốt cho sức khỏe lâu dài và càng không phải lựa chọn lý tưởng cho giai đoạn cần phát triển chiều cao, cơ bắp và hệ miễn dịch.

Bữa sáng thế nào mới phù hợp cho trẻ?

Theo khuyến nghị của bác sĩ nhi, bữa sáng cho trẻ không cần cầu kỳ nhưng phải cân bằng các nhóm chất. Một bữa sáng hợp lý nên có tinh bột hấp thu chậm như bánh mì nguyên cám hoặc cơm, kết hợp nguồn đạm như trứng, thịt, sữa, đồng thời bổ sung rau xanh hoặc trái cây tươi.

Một số gợi ý đơn giản, dễ áp dụng gồm bánh mì trứng kèm rau, cháo thịt rau củ, bún thịt hoặc mì nước nấu tại nhà. Điểm cốt lõi không nằm ở việc món ăn đắt hay rẻ, mà ở chỗ bữa sáng có đủ chất, ít đường, ít dầu mỡ và không quá phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn.

Trong nhịp sống bận rộn, nhiều phụ huynh chọn món nhanh để tiết kiệm thời gian là điều dễ hiểu. Nhưng chính những lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi sáng mới âm thầm tạo ra khác biệt lớn với sức khỏe và quá trình tăng trưởng của trẻ. Một bữa sáng lành mạnh không chỉ giúp con học tốt hơn trong ngày mà còn là khoản đầu tư dài hạn cho tầm vóc và thể trạng về sau.

Theo Aboluowang