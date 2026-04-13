Phát hiện 2 cá thể động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nằm trên lề đường ở Quảng Trị

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/4/2026, anh Lê Thanh Tùng (trú tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) trên đường đi làm về đã phát hiện 2 cá thể tê tê với tổng trọng lượng hơn 4kg nằm bên vệ đường. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã nhanh chóng chủ động đưa đến trình báo tại Công an xã Cam Lộ để đảm bảo các cá thể được xử lý kịp thời, đúng quy định.

Ngay trong đêm, Công an xã Cam Lộ đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà cùng đại diện Phòng Kinh tế xã Cam Lộ tiến hành lập biên bản, tiếp nhận và bàn giao 2 cá thể tê tê cho lực lượng Kiểm lâm chăm sóc, theo dõi và xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đánh giá ban đầu, cả hai cá thể đều có tình trạng sức khỏe ổn định và đủ điều kiện để tiếp tục được bảo tồn, chăm sóc trong môi trường phù hợp.

Anh Lê Thanh Tùng chủ động đưa 2 cá thể tê tê đến trình báo tại Công an xã Cam Lộ

Cơ quan chức năng cho biết, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của người dân về bảo vệ thiên nhiên ngày càng được nâng cao. Hành động này không chỉ thể hiện sự trách nhiệm của cá nhân anh Tùng mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về công tác bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học . Những hành động tự nguyện trình báo, bàn giao động vật hoang dã không chỉ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái, hạn chế các hành vi xâm hại động vật quý hiếm, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, Công an xã Cam Lộ, Quảng Trị tiếp tục chủ động phối hợp các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã. Việc lan tỏa những tấm gương tích cực, những hành động ý nghĩa sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng sống thân thiện với môi trường, cùng chung tay gìn giữ hệ sinh thái bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Theo thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife - SVW), loài tê tê tại Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất cao do áp lực săn bắt và buôn bán phục vụ nhu cầu của con người. Đây cũng được xem là loài thú có vú bị săn bắt và buôn bán trái phép nhiều nhất trên thế giới hiện nay.

Mỗi năm, ước tính có hơn 100.000 cá thể tê tê bị khai thác từ tự nhiên để phục vụ cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Hai mục đích chính của hoạt động này là sử dụng vảy tê tê trong y học cổ truyền và tiêu thụ thịt.

Trên thế giới hiện ghi nhận 8 loài tê tê, trong đó có 4 loài phân bố tại châu Á và 4 loài tại châu Phi. Việt Nam là nơi sinh sống của 2 loài gồm tê tê Java và tê tê vàng; cả hai đều đang nằm trong tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng và có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có các biện pháp bảo vệ kịp thời và hiệu quả.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị