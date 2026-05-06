Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ NH Vietcombank của Trần Minh Quân SN 1985

Minh Ánh | 06-05-2026 - 14:43 PM | Sống

Công an phường địa phương đã hỗ trợ công dân xác minh thông tin số tài khoản có giao dịch chuyển khoản nhầm.

Theo báo Bắc Ninh, Công an phường Tiền Phong (Bắc Ninh) vừa kịp thời phối hợp, hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, anh Trần Minh Quân (sinh năm 1985), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng đã sơ suất nhập sai số tài khoản người nhận. Theo Thư cảm ơn, anh Quân chuyển khoản 35 triệu đồng từ tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng Vietcombank tới số tài khoản của vợ, cùng ngân hàng. Tuy nhiên, do sơ suất, anh đã nhập sai số tài khoản và chuyển số tiền 35 triệu đồng đến một tài khoản khác.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Quân đã chủ động liên hệ nhiều cách nhưng không xác định được chủ tài khoản để xin hoàn trả.

Sau đó, anh Quân đã đến Công an phường Nam Định trình báo và nhờ hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Định đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tiền Phong để xác minh, làm rõ chủ tài khoản nhận tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định chủ tài khoản là chị Bùi Thị Hiền (sinh năm 1985), trú tại phường Tiền Phong. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, vận động và giải thích, chị Hiền đã tự nguyện phối hợp, đến ngân hàng làm thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 35 triệu đồng cho anh Quân.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng công an, anh Trần Minh Quân đã gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tiền Phong và cá nhân chị Bùi Thị Hiền vì đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp anh nhận lại tài sản.

