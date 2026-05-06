Mới nhất: Từ 25/5, nhiều người làm một việc khi tính tiền điện cuối tháng có thể bị phạt tới 30 triệu

Điện là một phần thiết yếu trong cuộc sống hiện đại, gắn với hầu hết sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình. Vì vậy, chi phí điện luôn được xem là một khoản quan trọng trong tổng chi phí sinh hoạt, đặc biệt với người thuê trọ tại các đô thị lớn.

Với nhiều người thuê trọ, đặc biệt là sinh viên, công nhân và người lao động xa quê, tiền điện luôn là khoản chi dễ gây băn khoăn vào cuối tháng, nhất là trong bối cảnh mùa hè. Và mới đây, chính thức từ ngày 25/5/2026, một hành vi tưởng như chỉ là “thỏa thuận riêng” giữa chủ nhà và người thuê trọ có thể bị xử phạt nặng.

Cụ thể, theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/5/2026.

Tại khoản 7 Điều 13 của Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Nói cách khác, nếu chủ nhà trọ mua điện theo giá bán lẻ điện sinh hoạt nhưng lại thu của người thuê với mức cao hơn quy định, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính. Không chỉ bị phạt tiền, người cho thuê nhà còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, chủ nhà trọ phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt. Cũng phải hoàn trả cho người thuê số tiền đã thu thừa, cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả, toàn bộ số tiền chênh lệch sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tin từ Vietnamnet, khảo sát thực tế tại nhiều khu vực ở Hà Nội, giá điện sinh hoạt mà chủ nhà trọ thường thu của khách thuê phổ biến khoảng 3.500-5.000 đồng/kWh. Mức này cao hơn giá bán lẻ điện sinh hoạt trong nhiều trường hợp. Không ít người thuê trọ lâu nay vẫn mặc định rằng “ở trọ thì điện phải đắt hơn”. Trong khi đó, một số chủ nhà cho rằng việc thu cao hơn là để bù chi phí hao hụt đường dây, công tơ, điện khu vực chung hoặc công quản lý.

Người thuê trọ cần làm gì để tránh bị thu sai tiền điện?

Vấn đề nằm ở đơn giá điện/kWh mà chủ nhà áp dụng. Nếu đơn giá bị áp cao bất thường, người thuê có quyền đặt câu hỏi: khu trọ đang tính điện theo giá nào, có hóa đơn điện hằng tháng hay không, chỉ số công tơ được ghi nhận ra sao và cách phân bổ giữa các phòng như thế nào.

Theo Cổng Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia, Thông tư 60/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương có những nội dung liên quan trực tiếp đến cách tính giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với hộ gia đình, người thuê nhà, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở. Trong đó, tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký một hợp đồng mua bán điện; chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về cư trú của người thuê tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định định mức sử dụng điện.

Với trường hợp người thuê nhà không ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với bên bán điện, tổng số tiền điện chủ nhà thu của người thuê không được vượt quá số tiền điện ghi trên hóa đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

Vì vậy, khi thuê trọ, người thuê nên hỏi rõ ngay từ đầu cách tính tiền điện: đơn giá bao nhiêu đồng/kWh, phòng có công tơ riêng hay không, chỉ số điện được ghi nhận thế nào, tiền điện khu vực chung có tính riêng hay không. Trong quá trình thuê, nên lưu lại ảnh công tơ đầu kỳ - cuối kỳ, biên lai thanh toán, tin nhắn thỏa thuận hoặc sao kê chuyển khoản tiền điện.

Nếu khu trọ dùng chung công tơ tổng, người thuê có thể đề nghị chủ nhà công khai hóa đơn điện hằng tháng và cách phân bổ cho từng phòng. Đây là cách đơn giản để tránh tranh cãi, đồng thời giúp người thuê biết mình có đang bị tính tiền điện cao hơn quy định hay không.