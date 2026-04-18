Điều phải nhớ kỹ khi mua điều hòa, tiết kiệm hàng triệu tiền điện mỗi tháng nếu làm đúng

Hóa đơn tiền điện tăng vọt luôn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, đặc biệt là vào những tháng cao điểm nắng nóng. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng cứ mua thiết bị điện giá rẻ hay công suất lớn để dự phòng là tốt, nhưng thực tế, bí quyết để tiết kiệm hàng triệu đồng tiền điện mỗi tháng lại nằm ở việc chọn đúng công suất và hiểu rõ một chi tiết nhỏ bé dán ngay trên máy mà ít ai để ý.

Chọn sai điều hòa, tốn tiền điện vì nguyên nhân rất nhiều người mắc phải

Lựa chọn thiết bị có công suất vượt quá nhu cầu thực tế là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chi phí sinh hoạt hàng tháng bị "đội" lên đáng kể. Không ít người tiêu dùng mang tâm lý mua điều hòa công suất lớn cho phòng nhỏ để làm lạnh nhanh, hay sắm tủ lạnh, máy giặt dung tích bự để dự phòng. Điển hình như việc lắp một chiếc điều hòa 18.000 BTU cho căn phòng ngủ chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông. Sự chênh lệch này khiến máy vận hành không tối ưu, máy nén phải đóng ngắt liên tục, vừa gây lãng phí điện năng nghiêm trọng lại vừa làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Việc chọn thiết bị bám sát theo diện tích phòng và số lượng thành viên sử dụng thực tế không chỉ giúp máy chạy êm ái, bền bỉ hơn mà còn là bước đầu tiên để chặn đứng việc lãng phí tiền điện vô ích.

Chìa khóa tiết kiệm điện ngay trên thân chiếc điều hòa

Thay vì chỉ nhìn vào giá bán, chương trình khuyến mãi hay kiểu dáng thiết kế, thao tác đầu tiên khi đi mua sắm thiết bị điện tử, điện lạnh chính là đọc kỹ nhãn năng lượng. Đây là tem dán bắt buộc trên các mặt hàng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, cung cấp thang đánh giá hiệu suất năng lượng từ 1 đến 5 sao. Thiết bị càng có nhiều sao thì khả năng tiết kiệm điện càng vượt trội.

Bên cạnh số sao, nhãn còn hiển thị rõ mức tiêu thụ điện trung bình hàng năm (kWh/năm). Dựa vào con số này, người dùng hoàn toàn có thể tự nhẩm tính và so sánh chi phí vận hành giữa các dòng máy khác nhau trước khi xuống tiền. Theo các chuyên gia, việc nâng cấp từ thiết bị 2-3 sao lên các dòng máy đạt chuẩn 4-5 sao có thể giúp gia đình bạn cắt giảm trực tiếp từ 10% đến 30% lượng điện tiêu thụ.

Nhiều người thường có thói quen mua sắm theo cảm tính, chọn những sản phẩm giá rẻ ban đầu nhưng lại phớt lờ hiệu suất tiêu thụ điện. Trên thực tế, khoản tiền điện khổng lồ phát sinh trong suốt nhiều năm sử dụng sẽ nhanh chóng vượt xa số tiền bạn nghĩ mình đã tiết kiệm được lúc mua. Việc đầu tư vào một chiếc điều hòa hay thiết bị gia dụng có dán nhãn "Hiệu suất năng lượng cao nhất" hoặc đạt chuẩn 5 sao có thể yêu cầu mức chi phí ban đầu nhỉnh hơn, nhưng đây là bài toán kinh tế đường dài vô cùng khôn ngoan. Hơn thế nữa, thói quen tiêu dùng thông thái này còn trực tiếp giảm tải áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong mùa cao điểm, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường sinh thái.