Phỏng vấn hàng ngàn người trong 15 năm, chuyên gia phát hiện 7 ‘sức mạnh thầm lặng’ quyết định hạnh phúc

Trang CNBC đưa tin, Jessica Weiss là chuyên gia về hạnh phúc, diễn giả, tác giả của cuốn sách “Happiness Works: The Science of Thriving at Work” (tạm dịch: Công việc hạnh phúc: Khoa học về sự thành công trong công việc).

Bà Weiss đã nghiên cứu về hạnh phúc trong 15 năm và phỏng vấn hàng ngàn người về những điều giúp họ phát triển mạnh mẽ. Những người hạnh phúc nhất mà bà từng trò chuyện cũng là những người có sự an toàn về mặt cảm xúc cao nhất.

Nghiên cứu cho thấy những người có sự an toàn về mặt cảm xúc cao hơn thường có khả năng phục hồi tốt hơn, sức khỏe tinh thần tốt hơn và sự hài lòng trong các mối quan hệ tốt hơn trong suốt cuộc đời – tất cả đều là những yếu tố góp phần vào hạnh phúc tổng thể.

Sự an toàn về mặt cảm xúc thể hiện ở cách đối phó với sự không chắc chắn, phản ứng khi mọi việc không diễn ra theo ý mình và xử lý các tình huống khó khăn.

Dưới đây là 7 "sức mạnh thầm lặng" mà những người có sự an toàn về mặt cảm xúc cao nhất đều có:

1. Chấp nhận việc bị hiểu lầm

Những người an toàn về mặt cảm xúc không giải thích quá nhiều về bản thân.

Ví dụ, bạn có thể đưa ra một quyết định chiến lược mà đồng nghiệp của bạn hiểu sai. Một người an toàn về mặt cảm xúc không vội vàng tự bào chữa hoặc gửi email tiếp theo giải thích lý do của họ một cách chi tiết.

Họ tin tưởng rằng thành công của họ sẽ tự nói lên tất cả, và không phải lúc nào cũng cần phải phản bác.

2. Không ngại thay đổi suy nghĩ

Họ thường kiên định với quan điểm của mình, ngay cả khi tiếp nhận thông tin mới, bởi vì họ đang cố gắng bảo vệ cái tôi của mình. Điều này được gọi là “sự kiên trì trong niềm tin”.

Nhưng khi quan điểm của bản thân không còn phù hợp, việc thay đổi cách nghĩ sẽ không khiến họ cảm thấy đang đánh mất chính mình. Những người có sự tự tin về mặt cảm xúc hiểu rằng thay đổi có nghĩa là sự trưởng thành.

3. Có khả năng chịu đựng sự không chắc chắn cao

Những người có sự tự tin về mặt cảm xúc cảm thấy thoải mái khi nói “Tôi chưa biết”. Sự không chắc chắn khiến họ tò mò hơn là lo lắng.

Điều này có thể thể hiện ở việc họ chấp nhận không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong quá trình chuyển đổi công việc đầy khó khăn. Hoặc có sự tự tin để phát triển một sản phẩm mới, ngay cả khi không biết khách hàng sẽ đón nhận nó như thế nào.

Các nghiên cứu cho thấy những người có khả năng chịu đựng sự mơ hồ cao cũng kiên cường hơn, đưa ra quyết định tốt hơn dưới áp lực và xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề trong môi trường biến động.

4. Không dễ bị xúc phạm

Những người thiếu tự tin luôn cảnh giác, tìm kiếm những lời lẽ xúc phạm trong mọi mối tương tác. Họ có thể cho rằng bất cứ ai không làm như vậy đều có tiêu chuẩn thấp hoặc ngây thơ.

Nhưng những người tự tin về mặt cảm xúc thường rộng lượng cho người khác cơ hội chứng minh bản thân. Họ tin tưởng rằng nếu bị đối xử bất công, họ có thể xử lý một cách khéo léo.

5. Không cần phải nói lời cuối cùng

Hãy nghĩ về cuộc họp gần đây nhất mà ai đó nói lời cuối cùng và đó không phải là bạn. Điều đó có làm bạn khó chịu không? Đối với những người tự tin về mặt cảm xúc, câu trả lời là không.

Họ không bao giờ cảm thấy cần phải thống trị một căn phòng và các cuộc trao đổi không phải là cuộc ganh đua đối với họ. Ai đó có thể không đồng ý với họ và họ có thể tiếp tục mà không cần phải “thắng”.

6. Tìm kiếm những người thách thức

Những người tự tin về mặt cảm xúc thường muốn dành thời gian với những người thách thức họ, vượt trội hơn họ và nhìn thế giới theo cách khác. Họ nhận ra rằng việc được ở bên cạnh những người xuất sắc là cách để họ trưởng thành.

Nếu bạn muốn kiểm tra mức độ an toàn về mặt cảm xúc của mình, hãy tự hỏi: Lần cuối cùng bạn không phải là người thành đạt nhất trong phòng là khi nào? Bạn cảm thấy khó chịu hay tràn đầy năng lượng?

Lần tới khi bạn ở cùng với người mà thành công của họ khiến bạn cảm thấy mình nhỏ bé, hãy hỏi họ về cách họ suy nghĩ và điều gì quan trọng đối với họ. Cuộc trò chuyện có thể sẽ khiến bạn bất ngờ.

7. Miễn nhiễm với sự đố kỵ

Hãy nghĩ về lần cuối cùng một người đồng nghiệp có được cơ hội mà bạn muốn. Việc muốn so sánh và xem mình đứng ở vị trí nào là bản năng của con người.

Có thể chứng kiến người khác thành công mà không để điều đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của mình là điều hiếm hoi, nhưng đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự an toàn về mặt cảm xúc.

Những người hạnh phúc và an toàn nhất về mặt cảm xúc hiểu rằng họ không thua thiệt nếu người khác chiến thắng. Luôn có chỗ cho tất cả mọi người phát triển.