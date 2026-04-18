Cặp vợ chồng cùng mắc ung thư gan dù sống lành mạnh, bác sĩ thở dài: "Sữa tốt nhưng uống kiểu này hóa độc"

Trong căn bếp nhỏ của cặp vợ chồng người Trung Quốc ngoài 50 tuổi, đồ đạc đến đồ ăn đủ loại nhưng được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Người chồng họ Lý cho biết, phương châm sống suốt mấy chục năm qua của hai người luôn gói gọn trong hai chữ: Tiết kiệm. Họ lam lũ cả đời, chắt chiu từng đồng để lo cho con cái, càng về già càng tiết kiệm vì sợ sẽ trở thành gánh nặng cho con. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi cả hai người vốn khỏe mạnh, không rượu bia thuốc lá, chăm tập thể dục, ăn gì cũng nghĩ đến sức khỏe lại phải dắt nhau nhập viện bởi ung thư gan.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau âm ỉ vùng bụng trên và bả vai phải của ông Lý. Ban đầu, người đàn ông vốn chăm chạy bộ, tập thể dục này chỉ nghĩ mình nằm sai tư thế hoặc do tuổi già sức yếu. Tuy nhiên, khi tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên kéo dài, sụt cân nhanh ông mới chịu nghe lời vợ đến bệnh viện.

Cầm tờ kết quả trên tay, ông Lý bàng hoàng đứng không vững. Bởi bác sĩ phát hiện một khối u ác tính kích thước hơn 4cm đang khu trú trong gan, chỉ số alpha fetoprotein (AFP) - dấu ấn ung thư gan đã tăng vọt lên mức 500. Khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt của gia đình, bác sĩ đề nghị người vợ cũng nên kiểm tra. Nghiệt ngã thay, bà cũng được chẩn đoán có khối u gan hơn 2cm.

Cặp vợ chồng này cùng mắc ung thư gan, cùng liên quan tới sữa. Nghe đến đây hai người còn nghĩ bác sĩ đã nhầm lẫn bởi họ sống lành mạnh, quan tâm tới sức khỏe nên mới uống sữa hàng ngày. Thế nhưng, bác sĩ chỉ biết thở dài nói: "Sữa tốt nhưng uống như vậy hóa thành độc".

"Thủ phạm" ung thư gan núp sau những chai sữa trong tủ lạnh

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí danh tiếng BMC Medicine (thực hiện bởi Đại học Oxford phối hợp với Đại học Bắc Kinh) trên 510.000 người trong 11 năm đã chỉ ra mối liên hệ đáng sợ: Những người tiêu thụ sản phẩm từ sữa sai cách có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 12%. Các chuyên gia nhấn mạnh: Vấn đề không nằm ở bản thân sữa, mà nằm ở cách chúng ta uống nó, bảo quản nó. Với vợ chồng ông Lý là uống sữa hết hạn, sữa nhiễm nấm mốc suốt 10 năm.

Hóa ra, để cắt giảm chi tiêu, vợ chồng ông có thói quen mua sữa sát ngày hết hạn để được giảm giá sâu. Họ tích trữ đầy tủ lạnh và tin rằng sữa đã tiệt trùng thì dù quá hạn vẫn dùng tốt, chỉ cần đun sôi lại là xong. Họ không hề biết rằng, chính thói quen này đã âm thầm nuôi dưỡng tế bào ung thư gan từng ngày.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ điều trị, sữa hết hạn là môi trường lý tưởng để vi khuẩn Salmonella, E. coli và Listeria bùng nổ. Khi cấu trúc sữa bị phá vỡ, các vi khuẩn này giải phóng nội độc tố khiến gan phải hoạt động hết công suất để lọc bỏ tạp chất. Việc nạp vào cơ thể các protein và chất béo đã bị oxy hóa tạo ra hàng loạt gốc tự do, trực tiếp tấn công và làm biến đổi cấu trúc DNA của tế bào gan. Lâu ngày làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan, gồm cả ung thư gan.

Đặc biệt, trong môi trường tủ lạnh cũ kỹ và để quá nhiều thực phẩm lâu ngày, sống - chín lẫn lộn như vợ chồng ông Lý, nấm mốc có thể nhiễm chéo vào bao bì sữa để lâu ngày. Từ đó, độc tố Aflatoxin là "sát thủ" gây ung thư gan hàng đầu sẽ hình thành. Điều đáng sợ nhất là Aflatoxin cực kỳ bền nhiệt, việc đun sôi sữa chỉ tiêu diệt được vi khuẩn nhưng hoàn toàn "bất lực" trước loại độc tố này, khiến gan bị đầu độc âm thầm.

Một số sai lầm khác khi uống sữa gây hại sức khỏe

Ngoài việc dùng sữa hết hạn, bác sĩ còn chỉ ra 5 lỗi sai chí mạng khác khi dùng sữa biến thực phẩm tốt thành hại cho sức khỏe như:

- Đun sữa quá nóng (>70 độ C): Làm biến tính protein và nếu đun cả hộp dễ khiến lớp màng nhựa bao bì tan chảy, giải phóng hạt vi nhựa trực tiếp vào máu, buộc gan phải giải độc hóa chất.

Ảnh minh họa

- Pha sữa quá đặc: Tạo áp lực thẩm thấu khổng lồ lên hệ bài tiết, khiến gan và thận suy kiệt vì quá tải chuyển hóa.

- Uống sữa khi bụng đói: Khiến dưỡng chất bị đẩy xuống ruột quá nhanh, tạo ra khí độc và gốc tự do tấn công ngược lại tế bào gan.

- Lạm dụng sữa thay nước lọc: Gây mất cân bằng dinh dưỡng, khiến gan vừa thừa năng lượng vừa thiếu vi chất để phục hồi.

- Hâm đi hâm lại sữa nhiều lần: Quá trình này khiến chất béo bị oxy hóa, tạo ra các gốc tự do thúc đẩy quá trình viêm nhiễm và hình thành khối u ở gan cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Bi kịch của vợ chồng ông Lý là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Đừng bao giờ đánh đổi sức khỏe để lấy những khoản tiết kiệm nhỏ nhoi. Hãy thiết lập thói quen ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm tươi sống và loại bỏ ngay những "mầm mống" độc hại trong căn bếp của bạn trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Sina, China Times, EBC