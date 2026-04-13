Người đàn ông 40 tuổi mắc ung thư gan vì 1 loại nước ai nghe tên cũng tưởng "uống càng nhiều càng… khỏe"

Anh Tiêu (họ tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại Đài Loan (Trung Quốc) từng tin mình sống rất lành mạnh. Anh không uống nhiều rượu bia, chăm tập thể dục, ngủ sớm và gần như chỉ ăn cơm ở nhà. Thậm chí, anh còn duy trì một thói quen mà ai nghe cũng gật đầu khen: uống nước ép trái cây mỗi ngày. Thế nhưng, chẳng ai nhờ chính thói quen “tốt cho sức khỏe” đó lại trở thành nguyên nhân đẩy anh đến chẩn đoán ung thư gan khi vừa bước sang tuổi 40.

Câu chuyện về anh Tiêu được bác sĩ Jiang Kunjun (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trong chương trình sức khỏe trực tuyến Doctor is so hot đã khiến nhiều người giật mình. Bởi trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, nước ép trái cây là đồ uống tốt cho cả sức khỏe lẫn ngoại hình, uống càng nhiều càng tốt. Vậy anh Tiêu mắc ung thư gan vì uống quá nhiều loại nước này trong thời gian dài có phải vô lý lắm hay không?

Sự thật là KHÔNG! Bác sĩ Jiang cho biết: "Nhiều loại đồ uống, vốn có tác dụng tốt nhưng phải dùng điều độ. Nếu bạn uống chúng quá nhiều, sẽ gây gánh nặng cho cơ thể và thậm chí còn tăng nguy cơ phát triển nhiều bệnh tật, nhất là các bệnh rối loạn chuyển hóa và ung thư" . Nước ép trái cây cũng vậy. Nhất là khi anh Tiêu không chỉ uống sai cách về liều lượng, còn thường xuyên thêm nhiều đường - chọn loại quả thật ngọt cho dễ uống. Anh cũng lười ép trái cây mỗi ngày nên thường mua nước ép đóng chai bán sẵn. Có những ngày, anh thậm chí dùng nước ép thay cho nước lọc.

Chưa kể, những thói quen tốt mà anh kể như tập thể dục, ngủ sớm, hạn chế bia rượu... mới hình thành chưa được 10 năm. Anh kể với bác sĩ, mình vốn xuất thân nghèo khó, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên trước 30 tuổi sống rất cực khổ. Phải đến khi tự mở được công ty, có điều kiện kinh tế ổn định anh Tiêu mới quan tâm tới chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ.

Cuộc sống ở tuổi 40 của anh tưởng chừng chỉ toàn trái ngọt sau vất vả, thế nhưng căn bệnh ung thư gan lại đến và cướp đi tất cả.

Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau bụng trên âm ỉ, ăn gì cũng không ngon. Nhưng chủ quan mình sống lành mạnh nên anh Tiêu không đi khám ngay, lại mua thêm thật nhiều đồ tẩm bổ. Đến một hôm cơn đau dữ dội, da tím tái anh mới được người nhà đưa đến thẳng phòng cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ phát hiện gan trái của anh có khối u có đường kính khoảng 1,5cm. Sau khi sinh thiết kết luận là khối u gan ác tính và phải phẫu thuật để loại bỏ. Chưa kể, tình trạng gan nhiễm mỡ của anh Tiêu rất nặng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những sai lầm khi uống nước trái cây anh đã duy trì suốt gần 10 năm qua. Cộng thêm sự cộng hưởng của những năm tháng sống không lành mạnh hồi còn trẻ.

May mắn là anh phát hiện chưa ở giai đoạn quá muộn, gia đình tích cực phối hợp điều trị nên còn cứu vãn được. Ca phẫu thuật loại bỏ khối u của anh thành công tốt đẹp, thói quen uống nước ép trái cây sai lầm cũng được thay đổi ngay lập tức.

Tại sao uống quá nhiều nước ép trái cây lại có thể dẫn đến ung thư gan?

Bác sĩ Jiang Kunjun chỉ ra rằng, nước ép trái cây tốt nhưng uống nhiều nước ép trái cây thực sự không tốt cho sức khỏe như nhiều người lầm tưởng.

Ông nói: "Khi ăn trái cây nguyên quả, chúng ta sẽ được bổ sung chất xơ, làm cản trở hấp thu đường, cũng giúp nhanh no hơn. Nhưng nếu ép nước chỉ còn lại đường, thúc đẩy quá trình hấp thu nhanh. Chưa kể đó là đường fructose không tốt cho sức khỏe nói chung và gan nói riêng. Hơn nữa, khi ép nước, chúng ta không tính được lượng hoa quả nạp vào. Tức là cần lượng trái cây nhiều hơn để chế biến thành nước ép, từ đó dẫn tới tổng lượng đường nạp vào cơ thể so với trái cây tươi cũng tăng lên rất nhiều. Một số người còn thường có xu hướng thêm đường cho ngon hơn, dễ uống hơn khi làm sinh tố, nước ép nên sẽ không tốt cho sức khỏe”.

Về lý do tại sao đường fructose trong nước ép trái cây gây bệnh gan, nhất là gan nhiễm mỡ thì Jiang Kunjun giải thích: “ Đường là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất cho cơ thể. Trong khi đường glucose là năng lượng chính, trực tiếp dùng để nuôi các tế bào, thì đường fructose lại cần gan xử lý trước khi được cơ thể sử dụng.

Trong khi gan là cơ quan duy nhất của cơ thể có khả năng chuyển hóa fructose thành glucose. Khi có một chế độ ăn nhiều calo và fructose, gan sẽ bị quá tải và bắt đầu chuyển hóa fructose thành chất béo. Vì thế, ăn nhiều đường fructose từ hoa quả, nước ép trái cây sẽ gây lắng đọng chất béo trong gan, có khả năng dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, tăng mỡ máu”.

Còn xét trong trường hợp của anh Tiêu, anh duy trì thói quen uống nhiều nước ép trái cây trong thời gian dài, lại uống loại nhiều đường nên đã mắc phải bệnh gan nhiễm mỡ. Do không phát hiện và điều trị kịp thời nên bệnh đã tiến triển thành viêm gan rồi sang ung thư gan mà bỏ qua bước xơ gan.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, China Times, QQ