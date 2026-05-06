Gió mùa đông bắc sắp tràn về, mưa rất to

Theo Nguyễn Hoài | 06-05-2026 - 13:45 PM | Sống

Dự báo từ đêm 7/5 và ngày 8/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, gây mưa dông và giảm nhiệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phương bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Các đợt mưa dông giao mùa thường kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7/5 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 26-28 độ.

Hà Nội từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, từ ngày 8/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Trên biển, từ gần sáng 8/5, Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m, biển động.

Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, miền Bắc đang trong thời kỳ giao mùa, sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng – lạnh thường gây ra tình trạng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.

Trước đó, trong tháng 3, tháng 4, gần đây nhất là từ ngày 2-4/5, các đợt mưa dông kèm mưa đá kích cỡ lớn, gió giật mạnh đã xảy ra ở nhiều tỉnh/thành phố, khiến nhiều người bị thương, phương tiện bị hư hỏng, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu bị ảnh hưởng cùng nhiều công trình công cộng bị hư hại.

