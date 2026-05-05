Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận, vợ xót xa: “Ngày nào anh ấy cũng làm 4 việc này, chẳng ai nghĩ nguy hiểm”

Anh Dương (30 tuổi, Trung Quốc) có lối sống được nhiều người đánh giá là lành mạnh: tập luyện đều đặn, không hút thuốc, ăn uống “sạch” và uống nhiều nước mỗi ngày. Thế nhưng, ít ai ngờ người đàn ông này lại qua đời vì suy thận - một căn bệnh vốn thường gắn với người lớn tuổi hoặc có bệnh nền.

Vợ anh Dương cho biết, chồng mình luôn duy trì kỷ luật với nhiều thói quen tưởng chừng rất lành mạnh. Thế nhưng theo các bác sĩ, chính những thói quen này lại âm thầm gây tổn thương cho thận; đến khi được phát hiện, chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Nạp quá nhiều protein

Trước khi nhập viện, anh Dương duy trì chế độ tập luyện cường độ cao mỗi ngày tại phòng tập thể hình. Đi kèm là chế độ ăn giàu protein, sử dụng bột protein sau tập và nhiều loại thực phẩm bổ sung khác.

Về nguyên tắc, protein là dưỡng chất cần thiết cho phục hồi và phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi tiêu thụ vượt quá nhu cầu, cơ thể sẽ tạo ra nhiều sản phẩm chuyển hóa như ure và creatinin - những chất mà thận phải xử lý và đào thải. Nếu tình trạng này kéo dài, thận buộc phải hoạt động liên tục ở cường độ cao, dẫn đến quá tải.

Một khảo sát trên 800 người tập thể hình tại Trung Quốc cho thấy khoảng 72% tiêu thụ protein vượt mức khuyến nghị, trong đó 15% dùng gấp đôi nhu cầu. Dù chưa có triệu chứng rõ rệt, nhiều người đã xuất hiện vi đạm niệu - dấu hiệu sớm cho thấy cầu thận bị tổn thương. Đáng lưu ý, tình trạng này có thể không hoàn toàn hồi phục, ngay cả khi điều chỉnh chế độ ăn sau đó.

Tập luyện quá sức

Không chỉ duy trì cường độ cao, anh Dương còn tập luyện 2 buổi mỗi ngày mà không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Điều này khiến cơ thể luôn trong trạng thái “quá tải chuyển hóa”.

Nhiều nghiên cứu cho thấy sau khi tập luyện cường độ cao, nồng độ creatinine trong máu có thể tăng đến 30% trong vòng 24 giờ. Đây là dấu hiệu cho thấy thận đang phải làm việc nhiều hơn để xử lý chất thải.

Nếu tình trạng này lặp lại mỗi ngày, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn giàu protein và thiếu nghỉ ngơi, quá trình phục hồi của thận sẽ bị kéo dài, làm tăng nguy cơ tổn thương không hồi phục.

Uống quá nhiều nước

Một sai lầm khác của anh Dương là uống tới 5-6 lít nước mỗi ngày với suy nghĩ “càng nhiều càng tốt cho thận”. Thực tế, uống nước quá mức có thể gây hạ natri máu - tình trạng nguy hiểm với các biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn, co giật, thậm chí rối loạn ý thức. Ngoài ra, thói quen này còn làm mất cân bằng điện giải và ảnh hưởng đến khả năng cô đặc nước tiểu của thận.

Theo khuyến nghị, lượng nước phù hợp cho người trưởng thành là khoảng 30-40 ml/kg cân nặng mỗi ngày, tùy theo mức độ vận động và môi trường.

Thiếu ngủ

Việc duy trì lịch tập dày đặc khiến giấc ngủ của anh Dương bị rút ngắn và thường xuyên bị gián đoạn. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài làm gia tăng hormone căng thẳng (cortisol), khiến huyết áp duy trì ở mức cao và ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng lọc của thận.

Không chỉ vậy, thiếu ngủ còn làm rối loạn nhịp sinh học và cản trở quá trình tự phục hồi của cơ thể. Hệ quả là nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn đường huyết và áp lực gia tăng lên hệ thống lọc máu. Khi tình trạng này kéo dài, thận dễ bị tổn thương, biểu hiện bằng hiện tượng rò rỉ protein vào nước tiểu (protein niệu) và làm tăng nguy cơ tiến triển thành bệnh thận mạn tính.

