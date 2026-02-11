Người đàn ông tất toán sổ tiết kiệm hơn 2,2 tỷ đồng để mua chung cư, 7 năm sau giá tăng gấp đôi nhưng nói: “Tôi không dám vui”

Trong nhiều năm, thị trường bất động sản Trung Quốc được xem là kênh tích lũy tài sản quen thuộc của tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện tăng giá nhà đất không phải lúc nào cũng là cảm giác an tâm. Trường hợp của một người đàn ông tại miền Đông Trung Quốc cho thấy lợi nhuận tài chính đôi khi đi kèm áp lực tâm lý kéo dài.

Dồn tiền tiết kiệm mua nhà

Năm 2016, ông Lưu, khi đó ngoài 40 tuổi và làm việc trong ngành thiết bị công nghiệp tại Hàng Châu, đứng trước một quyết định lớn. Sau hơn một thập kỷ làm việc, ông tích lũy được khoảng 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng) gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Lãi suất tiền gửi thời điểm đó giảm dần, trong khi giá nhà tại các đô thị lớn liên tục tăng. Trước áp lực chi phí sinh hoạt và kỳ vọng ổn định chỗ ở cho gia đình, ông Lưu quyết định tất toán toàn bộ sổ tiết kiệm, đồng thời vay ngân hàng thêm một khoản nhỏ để mua 1 căn chung cư diện tích khoảng 70 m² ở khu vực ngoại thành.

Việc dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào bất động sản khiến gia đình ông Lưu gần như không còn khoản tài chính dự phòng. Tuy vậy, ông Lưu cho rằng giá nhà khó có khả năng giảm mạnh và việc sở hữu nhà ở sớm sẽ có lợi về dài hạn.

Trong những năm tiếp theo, thị trường bất động sản địa phương tiếp tục đi lên. Nhờ tuyến tàu điện ngầm mới được xây dựng và sự mở rộng của các khu công nghiệp lân cận, giá căn hộ trong khu vực tăng đáng kể. Đến năm 2023, theo các sàn giao dịch địa phương, căn hộ của ông Lưu được định giá tăng gấp đôi so với thời điểm mua ban đầu.

Trên giấy tờ, khoản đầu tư này được coi là thành công rõ rệt. Tuy nhiên, khi nhắc tới kết quả đó, ông Lưu luôn tỏ ra thận trọng: “Giá tăng đúng là tốt, nhưng tôi không dám vui”.

Mất ăn mất ngủ vì áp lực tài chính

Theo ông, trong suốt 7 năm, áp lực trả nợ ngân hàng chiếm phần lớn thu nhập gia đình. Khoản vay dài hạn khiến họ phải thắt chặt chi tiêu. Mọi biến động về công việc hay sức khỏe đều trở thành nỗi lo.

Bên cạnh áp lực tài chính, yếu tố thanh khoản cũng khiến ông Lưu không hoàn toàn yên tâm. Dù giá niêm yết trên thị trường tăng, việc chuyển đổi bất động sản thành tiền mặt không đơn giản. Thị trường giao dịch có thể chững lại bất cứ lúc nào, và chi phí bán nhà, thuế phí cùng thời gian chờ đợi khiến lợi nhuận thực tế khó xác định. Ông Lưu cho biết gia đình ông hiện vẫn sinh sống trong căn hộ nên khoản lãi tăng giá chỉ mang tính lý thuyết.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những biến động gần đây của thị trường nhà ở Trung Quốc cũng khiến ông thận trọng hơn trong đánh giá tài sản. Một số khu vực ghi nhận giá giảm hoặc thanh khoản yếu, làm dấy lên lo ngại rằng chu kỳ tăng trưởng trước đây không phải lúc nào cũng lặp lại. Điều này càng củng cố quan điểm của ông rằng đầu tư bất động sản không chỉ là bài toán lợi nhuận mà còn là quyết định gắn với rủi ro dài hạn.

Nhìn lại quyết định cách đây 7 năm, ông Lưu cho rằng việc mua nhà mang lại lợi ích về chỗ ở ổn định và giá trị tài sản tăng, nhưng cái giá phải trả là nhiều năm sống trong trạng thái căng thẳng tài chính. Trải nghiệm đó khiến ông có cái nhìn thận trọng hơn với các quyết định đầu tư lớn.

“Nếu hỏi tôi có làm lại không, có thể vẫn làm, nhưng chắc chắn tôi sẽ giữ lại một khoản dự phòng. Lãi lớn mà không có cảm giác an tâm thì cũng khó gọi là trọn vẹn,” ông nói.

Câu chuyện này phản ánh thực tế rằng lợi nhuận tài chính không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thoải mái về tâm lý. Trong bối cảnh các hộ gia đình cân nhắc giữa tiết kiệm và đầu tư, việc cân đối giữa tăng trưởng tài sản và khả năng chịu đựng rủi ro vẫn là bài toán không dễ có lời giải tuyệt đối.

(Theo Zhihu)