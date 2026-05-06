Lần đầu tiên Cathay Pacific mang chiếc máy bay đặc biệt này đến Hà Nội

Ngày 6/5, máy bay chở khách Airbus A350 của Cathay, khoác lớp sơn cổ điển “bánh kẹp lá xà lách” (lettuce leaf sandwich) với hai tông màu xanh - trắng đặc trưng đã lần đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Thiết kế sơn đặc biệt này là sự tái hiện hình ảnh thương hiệu quen thuộc trong những giai đoạn đầu phát triển, đồng thời tôn vinh di sản 8 thập kỷ của hãng hàng không này. Lần xuất hiện tại Hà Nội cũng mang ý nghĩa như một cột mốc mới, khẳng định dấu ấn của Cathay tại thị trường Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là điểm đến quan trọng.

Máy bay Airbus A350 với màu sơn biểu tượng của Cathay Pacific lần đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài

“Việt Nam đã là một phần trong hành trình của Cathay kể từ năm 1949, với chuyến bay đầu tiên đến TP.HCM (khi đó là Sài Gòn) và Hải Phòng vào tháng 11 cùng năm. Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng của Cathay tại Đông Nam Á,” bà Kelly Tsang, Giám đốc khu vực Cathay tại Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, chia sẻ.

Bà nhấn mạnh thêm: “Màu sơn đặc biệt này tôn vinh di sản của Cathay đồng thời tượng trưng cho sự cầu tiến không ngừng trong việc kết nối thế giới thông qua trung tâm Hồng Kông. Được tận mắt chứng kiến điều này tại Việt Nam hôm nay là một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về chặng đường mà chúng tôi đã đi qua - được cấu thành từ sự tận tâm của đội ngũ, lòng trung thành của khách hàng, sự hỗ trợ của đối tác và cộng đồng mà chúng tôi tự hào được phục vụ, trong đó có Việt Nam".

Sự kiện tại Hà Nội cũng nhấn mạnh sự hiện diện lâu dài của Cathay tại Việt Nam. Hiện hãng đang khai thác 35 chuyến bay mỗi tuần giữa Hà Nội, TP. HCM và Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó kết nối hành khách đến hơn 100 điểm đến trên toàn cầu.

Chuyến bay liên danh đầu tiên giữa Cathay Pacific và Vietnam Airlines trên chặng Hồng Kông - TP.HCM vào năm 1991, được khai thác bằng máy bay L-1011 TriStar (Ảnh: Cathay).

Trong khuôn khổ sự kiện, chuyến bay CX741 sử dụng Airbus A350 mang diện mạo đặc biệt đã hạ cánh tại Nhà ga T2 (Nội Bài), được chào đón bởi các khách mời và đại diện hãng.

Chiếc máy bay này sẽ tiếp tục khai thác trên các đường bay quốc tế trong năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần “80 Năm Gắn Kết” đến nhiều hành khách trên toàn thế giới.

Bên cạnh A350-900, Cathay cũng giới thiệu thêm hai tàu bay mang màu sơn kỷ niệm 80 năm: một Boeing 747-8F chở hàng với thiết kế “lettuce leaf sandwich”, và một Boeing 777-300ER với bộ sưu tập nghệ thuật “Spirit of Hong Kong - 80th Anniversary Edition”. Thiết kế này được thực hiện phối hợp cùng Cơ quan Quản lý Quận Văn hóa Tây Cửu Long, thể hiện cam kết của Cathay trong việc hỗ trợ sáng tạo văn hóa địa phương và quảng bá nghệ thuật Hồng Kông (Trung Quốc) ra quốc tế.

Văn phòng Cathay Pacific tại Thành phố Hồ Chí Minh được khai trương vào năm 1992 (Ảnh: Cathay).

Trong năm 2026, đội ngũ tiếp viên Cathay Pacific cũng sẽ xuất hiện trên các chuyến bay với nhiều phiên bản đồng phục cổ điển qua các thời kỳ, nhằm tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu và tri ân các thế hệ đã góp phần định hình phong cách phục vụ đặc trưng của hãng. Khoảng 2.000 tiếp viên và nhân viên mặt đất sẽ tham gia hoạt động này trong công việc hằng ngày.

Cathay cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, trải nghiệm và sáng kiến trong suốt năm 2026 nhằm tôn vinh con người, đối tác và những hành trình đã tạo nên câu chuyện của hãng.