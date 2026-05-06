Tiểu thư Doãn Hải My dạo này sao thế: Diện áo nhăn nhúm đi hẹn hò cùng Văn Hậu, bị chê xuề xoà liệu có oan?

Kể từ sau khi kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu và đón thiên thần nhỏ - bé Lúa (Đoàn Minh Đăng) chào đời, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, thay vì những bộ cánh lộng lẫy hay phong cách tiểu thư đài các như trước, người đẹp sinh năm 2001 dường như đang dần chuyển sang phong cách tối giản, nhưng phản ứng của người hâm mộ lại trái chiều.

Trong những hình ảnh mới nhất khi đi hẹn hò và ăn quà vặt cùng Văn Hậu, Doãn Hải My xuất hiện với chiếc áo sơ mi xanh navy đơn giản. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý chính là những vết nhăn chằng chịt trên chiếc áo. Nhiều người cho rằng, với danh tiếng là một "tiểu thư Hà thành" và từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, còn là một nàng WAG có tiếng trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, việc để trang phục nhăn nhúm khi ra ngoài là một điểm trừ lớn về hình ảnh. Hay như khi diện pháp phục check-in ở Hoàng thành Thăng Long gần đây, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng để lộ trang phục thiếu chỉn chu, nhăn nhúm cả áo và quần khiến netizen tranh cãi.

Doãn Hải My diện đồ đi chơi Hoàng thành nhưng bị soi nhiều chi tiết trang phục thiếu chỉn chu.

Chiếc áo nhăn nhúm khiến bà xã Văn Hậu dính "thị phi" thời trang

Phần áo nhăn chưa được là kĩ khiến Doãn Hải My trông xuề xoà hơn hẳn hình ảnh một tiểu thư sang chảnh thường thấy

Dưới các bài đăng, không ít khán giả đã để lại những bình luận góp ý thẳng thắn về gu ăn mặc hiện tại của Doãn Hải My. Một tài khoản nhận xét: "Thấy người khác cứ khen ăn mặc đơn giản sang nhưng thực ra là sao càng ngày càng thường vậy. Tiểu thư Hà thành đồ đó, mới đẻ một lứa xuề xòa vô cùng". Ý kiến khác bày tỏ sự tiếc nuối: "Xưa ăn mặc có gu hơn giờ" hay "Công nhận thấy bạn này ăn mặc đơn giản gọn gàng thôi chứ để mà nói là biết phối đồ thì không"...

Bên cạnh những lời chê trách, cũng có một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Doãn Hải My. Họ cho rằng sau khi sinh con, việc ưu tiên trang phục thoải mái, thuận tiện là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, dường như kỳ vọng của công chúng dành cho nhan sắc và phong cách của bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn còn rất lớn. Bởi lẽ, Doãn Hải My vẫn đang là một "hot mom" hàng đầu làng bóng đá và showbiz Việt.