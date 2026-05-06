Lời khuyên cho những người muốn "không bao giờ thiếu tiền"

Những người có tài chính vững mạnh thuộc nhóm người không thiếu tiền. Họ không chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà còn chủ động quản lý tiền bạc, tài chính cá nhân. Họ ưu tiên tiết kiệm, theo dõi chi tiêu và thường xuyên đóng góp vào tài khoản hưu trí. Mỗi quyết định tài chính của họ đều là sự lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo vệ và gia tăng vốn.

Duy trì an ninh tài chính đòi hỏi những thói quen hàng ngày nhất quán. Cũng giống như việc khám sức khỏe định kỳ có thể xác nhận sức khỏe thể chất, việc xem xét thói quen tài chính của bạn có thể xác nhận liệu tài chính của bạn có ổn định hay không. Bạn có thể thấy rằng để đạt được sự an toàn tài chính mà bạn mong muốn, cảm giác không thiếu tiền cần rất nhiều nỗ lực.

May mắn thay, việc hình thành những thói quen tài chính lành mạnh không khó như bạn nghĩ. Theo Gobankingrate, đây là 6 thói quen hàng ngày của những người có tình hình tài chính tốt mà bạn có thể học hỏi.

1. Sống tiết kiệm

Mạng xã hội liên tục dội bom bạn bằng những hình ảnh về nhà cửa, xe hơi, quần áo và thậm chí cả thiết bị gia dụng tốt hơn, khiến việc cưỡng lại sự cám dỗ mở rộng lối sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những người có tình hình tài chính ổn định biết rằng một cuộc sống tưởng chừng hào nhoáng thường được duy trì bằng khoản nợ thẻ tín dụng khổng lồ.

Những người có tình hình tài chính vững mạnh không so sánh mình với người khác; họ không chỉ sống trong khả năng của mình mà còn thường chi tiêu ít hơn người khác. Họ ưu tiên giá trị mà không hy sinh chất lượng hay sự an toàn, và ý kiến của người khác không ảnh hưởng đến các quyết định tài chính của họ. Họ chi tiêu ít hơn vì họ biết số tiền tiết kiệm được sẽ được dùng để gia tăng tài sản và đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Khi mua sắm, nếu bạn có thời gian suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra mình không cần hoặc thậm chí không muốn món đồ đó.

2. Tài khoản tiết kiệm khẩn cấp được tích lũy đầy đủ

Những người có tình hình tài chính tốt luôn chuẩn bị cho những thăng trầm tài chính trong cuộc sống. Họ luôn giữ ít nhất số tiền đủ chi tiêu từ 3 đến 6 tháng trong tài khoản tiết kiệm để sẵn sàng cho những tình huống như thất nghiệp, cấp cứu y tế hoặc sửa chữa xe mà không cần dựa vào thẻ tín dụng.

3. Xây dựng nhiều nguồn thu nhập

Những người có tài chính vững mạnh hiểu rằng nhiều nguồn thu nhập giúp dễ dàng tích lũy tài sản và đạt được sự ổn định tài chính. Họ cũng biết rằng kiếm tiền không phải lúc nào cũng cần làm việc vất vả.

Bên cạnh việc chăm chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, những người thành công về tài chính cũng tìm kiếm các cơ hội tạo ra thu nhập và gia tăng tài sản. Họ thường sử dụng các chiến lược đầu tư để kết hợp các khoản đầu tư sinh lời vào danh mục đầu tư của mình, chẳng hạn như cổ phiếu trả cổ tức, quỹ ETF trả cổ tức, quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) và các sản phẩm bảo hiểm...

Họ cũng không ngại nhận thêm công việc bán thời gian hoặc làm tự do trong những lĩnh vực mà họ có kỹ năng hoặc sở thích để tăng thu nhập, chẳng hạn như sở hữu bất động sản cho thuê hoặc đầu tư vào cho thuê nhà nghỉ ngắn hạn.

4. Không ngừng học hỏi

Những người có tình hình tài chính tốt biết rằng luôn có nhiều điều để học hỏi khi nói đến tài chính cá nhân.

May mắn thay, bạn có nhiều nguồn tài liệu sẵn có để nâng cao kiến thức tài chính, từ sách vở, mạng xã hội, podcast đến các phương tiện truyền thông chính thống. Càng hiểu biết nhiều về tài chính, bạn càng có khả năng xử lý tốt hơn các quyết định tài chính quan trọng và sự biến động của thị trường.

5. Có tầm nhìn tài chính rõ ràng

Những người có tình hình tài chính tốt không chỉ tiết kiệm vì mục đích tiết kiệm; họ đặt ra những mục tiêu rõ ràng để duy trì động lực và coi đó như một lộ trình cho cuộc sống của mình.

Những mục tiêu này có thể là ngắn hạn, chẳng hạn như gây quỹ khẩn cấp hoặc trả hết nợ thẻ tín dụng, hoặc dài hạn, chẳng hạn như mua nhà hoặc nghỉ hưu sớm. Mỗi tuần một hoặc hai lần, hãy ngồi xuống để xem xét chi tiêu của bạn, theo dõi mục tiêu tiết kiệm và điều chỉnh ngân sách để đảm bảo bạn vẫn đang tiến gần hơn đến mục tiêu đó. Việc chủ động quản lý tài chính có thể giảm bớt căng thẳng và tạo cảm giác ổn định, an toàn.

6. Lên kế hoạch cho tương lai

Ngay cả khi bạn chỉ tập trung vào việc củng cố nền tảng tài chính hiện tại, bạn cũng nên xem xét tương lai lâu dài và tài sản thừa kế của mình. Đó là lý do tại sao những người có tình hình tài chính vững mạnh chủ động lập kế hoạch trước, làm việc với các cố vấn tài chính và đại lý bảo hiểm để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu và những năm tháng sau đó.

Việc có bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm chăm sóc dài hạn phù hợp là rất quan trọng để bảo vệ an ninh tài chính của bản thân và những người thân yêu. Lập kế hoạch thừa kế, chẳng hạn như lập di chúc hoặc quỹ tín thác, cũng rất cần thiết đối với những người muốn xây dựng một di sản tài chính.

Theo Gobankingrate