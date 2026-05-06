43 triệu người đưa mắt dõi theo nhưng Ngọc Trinh vẫn bị mỹ nhân này đánh bại

Dạo gần đây, mạng xã hội rầm rộ một trend quay clip cùng dàn vệ sĩ xuống phố. Từ hoa hậu, hot girl đến diễn viên, hàng loạt mỹ nhân Việt đều nhanh chóng nhập cuộc với concept "phu nhân tài phiệt", diện váy body, đeo kính đen và catwalk giữa trung tâm thương mại như đang bước ra từ phim điện ảnh. Tuy nhiên giữa "đường đua visual" đang phủ sóng cõi mạng, màn đọ sắc gây bàn tán nhất lúc này lại thuộc về Ngọc Trinh và Diệp Bảo Ngọc.

Đầu tiên là Ngọc Trinh. Cô chọn một thiết kế váy đen ôm sát cơ thể với phần hở lưng táo bạo, khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Form váy mềm rũ theo chuyển động giúp từng bước đi của cô trở nên hút mắt hơn hẳn. Những đường cut-out được xử lý vừa đủ để tạo cảm giác sexy nhưng không quá phô trương.

Không chỉ outfit nhận chú ý, visual lần này của Ngọc Trinh cũng khiến mạng xã hội bàn tán không ngớt. Nữ người mẫu chọn layout makeup sắc sảo, kết hợp mái tóc dài suôn thẳng và thần thái lạnh lùng. Nhiều netizen còn nhận ra vóc dáng hiện tại của cô thon gọn và thanh thoát hơn trước sau quá trình siết body. Tổng thể tạo nên hình ảnh vừa sắc lạnh vừa sang trọng, khác hẳn vibe sexy quen thuộc ngày xưa.

Trong khi đó, Diệp Bảo Ngọc lại ghi điểm với concept tối giản nhưng đầy khí chất. Nữ diễn viên diện váy trắng dáng dài ôm nhẹ cơ thể, thiết kế tinh tế giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa có điểm nhấn nữ tính. Chất liệu mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi, khiến khung hình nào cũng mang cảm giác như đang xem một đoạn fashion film.

Điểm "ăn tiền" nhất của Diệp Bảo Ngọc nằm ở thần thái. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay biểu cảm quá nhiều, cô chỉ đơn giản bước đi cùng kính râm và gương mặt lạnh nhưng vẫn toát ra khí chất sang chảnh rất riêng. Layout tóc búi gọn cùng phụ kiện tối giản càng làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo, giúp visual của nữ diễn viên trở nên cuốn hút.

Đáng chú ý, không chỉ cư dân mạng phát sốt, cả Ngọc Trinh lẫn Diệp Bảo Ngọc đều tạo nên những khoảnh khắc khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Trong các clip viral, nhiều người xung quanh liên tục dõi mắt theo, thậm chí quay lại nhìn khi hai mỹ nhân bước qua. Chính phản ứng tự nhiên này càng khiến loạt video thêm phần bùng nổ.

Dưới các đoạn clip viral của cả hai mỹ nhân, cư dân mạng cũng liên tục đặt Ngọc Trinh và Diệp Bảo Ngọc lên bàn cân so sánh. Không ít netizen còn tranh luận xem ai mới là người có màn lên đồ và thần thái cuốn hút hơn. Không chỉ tạo nên màn so sánh visual rầm rộ, Ngọc Trinh và Diệp Bảo Ngọc còn khiến mạng xã hội chứng kiến một "cuộc đua view" khá gay cấn.

Hiện tại, clip cùng vệ sĩ xuống phố của Ngọc Trinh đã có gần 43 triệu lượt xem. Còn với Diệp Bảo Ngọc, dù đăng tải sau 1 ngày nhưng nhỉnh hơn đôi chút với 44,5 triệu lượt xem.

Ảnh: Tổng hợp