“Đường Tăng” từ chối hơn 70 nghìn tỷ tiền thừa kế

Theo truyền thông Hoa ngữ, tại buổi công bố các vấn đề liên quan đến di chúc, Trì Trọng Thụy đã ký văn bản xác nhận không nhận bất kỳ phần tài sản nào từ người vợ quá cố. Thay vì nhận tiền hoặc cổ phần, nam nghệ sĩ lựa chọn tiếp tục gắn bó với Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc, là nơi chứa đựng tâm huyết cả đời của hai vợ chồng.

Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, bởi tổng tài sản mà bà Trần Lệ Hoa để lại ước tính lên tới khoảng 6,7-6,8 tỷ USD, bao gồm hệ thống doanh nghiệp, cổ phần và nhiều bất động sản giá trị. Trong bối cảnh các vụ tranh chấp tài sản trong những gia đình giàu có không phải là hiếm, cách xử lý của Trì Trọng Thụy được đánh giá là khác biệt.

Trước đó, nữ tỷ phú tự thân Trần Lệ Hoa qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Sự ra đi của bà nhanh chóng kéo theo sự quan tâm của công chúng đối với việc phân chia khối tài sản khổng lồ giữa chồng và ba người con riêng.

Theo nhiều nguồn tin, gia đình đã có sự chuẩn bị từ trước nên quá trình này diễn ra khá êm thấm. Ngay từ năm 2019, bà Trần Lệ Hoa đã lập di chúc phân chia tài sản. Theo thông tin chưa được sự xác nhận của gia đình bà, khi đó, tài sản được chia cho Trì Trọng Thụy là khoảng 23 tỷ NDT và bảo tàng gỗ đàn hương đỏ vô giá. Số còn lại trong tài sản thuộc về các con của bà bao gồm bất động sản, quyền điều hành kinh doanh công ty...

Đến tháng 6 năm 2025, các bên bắt đầu đàm phán chi tiết việc phân chia tài sản có mặt các luật sư. Bà Trần Lệ Hoa công bố để lại 18,9 tỷ NDT (khoảng hơn 72 nghìn tỷ VNĐ) cho chồng. Các con mỗi người nhận 10 tỷ NDT.

Chính vì thế, quyết định từ bỏ quyền thừa kế tiền mặt hay cổ phiếu của Trì Trọng Thụy đã thu hút nhiều sự chú ý.

Chia sẻ về quyết định của mình, ông cho biết lựa chọn tiếp tục gắn bó với Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc vì ý nghĩa gìn giữ văn hóa truyền thống. Theo những người thân cận, việc từ chối thừa kế thực chất cũng được ông xác định từ nhiều năm trước. Nam diễn viên đã tuyên bố: "Tôi cưới cô ấy vì con người, không phải vì tiền".

Với Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc, Trì Trọng Thụy có vai trò giám tuyển trọn đời, chịu trách nhiệm bảo tồn, tổ chức triển lãm và phát huy giá trị văn hóa, nhưng không có quyền mua bán hay chia tách.

Câu chuyện cũng phần nào lý giải vì sao mối quan hệ giữa hai người có thể duy trì bền chặt suốt hơn ba thập kỷ. Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa kết hôn từ năm 1990, chênh lệch nhau 11 tuổi và không có con chung. Thời điểm công khai mối quan hệ, nam diễn viên từng đối mặt với không ít lời bàn tán, thậm chí bị cho là “dựa dẫm” vào vợ giàu.

Bà Trần Lệ Hoa dần trở thành một người phụ nữ quyền lực và có vị thế nhờ bản lĩnh kinh doanh sắc bén.

Tuy nhiên, theo thời gian, cả hai chứng minh sự gắn bó bằng lối sống kín tiếng và sự đồng điệu trong sở thích. Họ cùng yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là Kinh kịch và các giá trị di sản. Trong cuộc sống, cả hai giữ cách cư xử tôn trọng lẫn nhau, hạn chế xuất hiện cùng nhau ở những sự kiện không cần thiết để tránh ảnh hưởng đến công việc của đối phương.

Nhiều người cho rằng chính sự thấu hiểu và phân định rõ ràng giữa tình cảm và tài sản đã giúp mối quan hệ này bền vững. Việc bà Trần Lệ Hoa giao lại sứ mệnh bảo tồn văn hóa cho chồng cũng được xem là một cách tiếp nối tinh thần chung mà cả hai cùng theo đuổi.

