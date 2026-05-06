Sao Vbiz 2 lần phẫu thuật ung thư cổ tử cung: Chồng có tài sản hơn 1.000 tỷ, được cưng như trứng

Hari Won là nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt - Hàn. Cô hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Hari Won được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú năm 2013.

Trong sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ từng phát hành nhiều ca khúc đạt hàng triệu lượt xem như Hương đêm bay xa, Love You Hate You, Là cả bầu trời hay Anh hiểu không. Bên cạnh đó, cô còn ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình như Giọng ải giọng ai, Chạy đi chờ chi và tham gia các phim điện ảnh như Chàng trai năm ấy, Ma Dai, 49 ngày, Bệnh viện ma, Cua lại vợ bầu...

Hari Won hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ được biết đến là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, Hari Won còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Trấn Thành. Tháng 12/2016, Hari Won về chung một nhà với Trấn Thành. Sau một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến của showbiz Việt.

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh luôn vui vẻ, năng lượng trên truyền hình, nữ ca sĩ từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải chiến đấu với bệnh tật. Hari Won từng công khai việc cô mắc ung thư cổ tử cung và phải trải qua tới 2 lần phẫu thuật.

Hari Won cho biết từ năm 19 tuổi, cô đã duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ hằng năm. Thời điểm đó, nhiều người từng thắc mắc vì sao chưa kết hôn, chưa mắc bệnh nhưng cô vẫn đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thường xuyên.

Trong một lần tái khám định kỳ, bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường ở cổ tử cung và cảnh báo nguy cơ ung thư, đồng thời đề nghị cô thực hiện thêm các kiểm tra chuyên sâu. "Tôi bị sốc nặng khi nghe đến từ ung thư. Lúc đó tôi còn chưa tới 30 tuổi, sống lành mạnh, không rượu chè, không buông thả", Hari Won nhớ lại.

Trong một lần tái khám định kỳ, bác sĩ đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở cổ tử cung của Hari Won. Ảnh: Tổng hợp