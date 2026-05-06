Độ nổi tiếng của Trang Pháp ở Trung Quốc

Trang Pháp được người hâm mộ vây kín tại sân bay ở Trung Quốc

Hành trình của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 đang nhận được sự chú ý lớn từ khán giả quốc tế. Sự kiện nữ ca sĩ được đông đảo người hâm mộ xứ tỷ dân săn đón tại sân bay mới đây là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng tăng của đại diện Việt Nam trước thềm các vòng thi quan trọng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp đáp chuyến bay đến Trung Quốc để chuẩn bị ghi hình cho vòng Công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026. Ngay khi đại diện Việt Nam xuất hiện, cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ địa phương.

Khán giả mang theo nhiều băng rôn, thư tay và quà lưu niệm, liên tục gọi tên Trang Pháp. Giữa sự vây kín của đám đông, nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ trong trang phục năng động. Dù khá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả quốc tế, Trang Pháp vẫn giữ thái độ niềm nở, liên tục mỉm cười, vẫy tay chào và nán lại để nhận những món quà từ người hâm mộ.

Do người hâm mộ tập trung khá đông và xảy ra tình trạng chen lấn, lực lượng an ninh sân bay đã nhanh chóng can thiệp. Đội ngũ bảo an giúp điều phối đám đông để mở lối đi, hỗ trợ Trang Pháp di chuyển ra xe an toàn và thuận lợi. Sự kiện này là minh chứng trực quan cho mức độ quan tâm ngày càng lớn dành cho đại diện Việt Nam tại thị trường tỷ dân.

Không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại sân bay, mức độ yêu thích của khán giả dành cho nữ ca sĩ còn thể hiện rõ qua các chỉ số xếp hạng. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng phiếu bầu từ công chúng đã đưa Trang Pháp lên hạng 12 tại bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân trên Weibo.

Trong một môi trường cạnh tranh với nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí, việc một nghệ sĩ ngoại quốc lọt vào top 12 là một kết quả đáng ghi nhận. Đứng trước thềm Công diễn 3, thứ hạng này không chỉ phản ánh sự công nhận của khán giả mà còn tạo ra lợi thế lớn cho Trang Pháp trong những chặng đường tiếp theo.

Sức hút của Trang Pháp không chỉ dừng lại ở các sự kiện trực tiếp mà còn lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội nội địa Trung Quốc. Kể từ màn trình diễn chào sân cho đến vòng Công diễn 2, các từ khóa liên quan đến tên tuổi và tiết mục của cô thường xuyên góp mặt trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Weibo. Cứ mỗi lần Trang Pháp xuất hiện và biểu diễn, tên tuổi của cô ngay lập tức leo thẳng lên hot search.

Đặc biệt, thông tin về quá trình chọn đội của Trang Pháp cho vòng Công diễn 3 đã thu hút lượng tương tác lớn trên nền tảng Xiaohongshu, duy trì sức nóng trong nhiều ngày liên tiếp. Điều này cho thấy khán giả xứ Trung đang theo dõi sát sao các chiến thuật và cách đại diện Việt Nam tương tác trong chương trình.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả và các blogger giải trí Trung Quốc cũng chủ động tìm hiểu về hành trình nghệ thuật của Trang Pháp. Các video ghi lại khả năng hát live, kỹ năng vũ đạo và năng lực sản xuất âm nhạc của cô tại Việt Nam được chia sẻ rộng rãi. Đa số ý kiến đều đánh giá cao bộ kỹ năng toàn diện của nữ nghệ sĩ.

Ngoài năng lực chuyên môn, thái độ cầu thị là yếu tố quan trọng giúp Trang Pháp củng cố vị thế trong lòng công chúng. Truyền thông nước bạn dành nhiều lời khen ngợi cho nỗ lực học tiếng Trung của cô nhằm giao tiếp trực tiếp với khán giả và đồng nghiệp. Sự thân thiện, hòa đồng cùng tinh thần hỗ trợ các nghệ sĩ khác trong hậu trường đã giúp đại diện Việt Nam xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, mở rộng sức ảnh hưởng và tạo đà thuận lợi cho các vòng công diễn sắp tới.

Công diễn 3 sẽ chính thức diễn ra vào thứ 6 tuần sau. Tại đây, đội của Trang Pháp sẽ mang đến hai tiết mục quan trọng gồm sân khấu Nghịch Chiến và ca khúc Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân biểu diễn cùng tỷ tỷ khách mời mùa trước. Khán giả hiện đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào một cú bứt phá của đại diện Việt Nam trong đêm thi quyết định này.

