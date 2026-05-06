Chi chít người phủ kín nửa quả đồi chỉ để xem nhóm nhạc lớn nhất thế giới, cảnh tượng khiến ai nhìn cũng nổi da gà

Cảnh tượng “nổi da gà” tại concert BTS ở Mỹ

Trong hai ngày 2 và 3/5 vừa qua, BTS đã tổ chức 2 đêm diễn thuộc khuôn khổ BTS WORLDTOUR ARIRANG tại sân vận động Sun Bowl thuộc thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ. Ngay sau sự kiện, những hình ảnh chụp lại từ khán đài đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhờ bối cảnh vô cùng đặc biệt.

Sân vận động Sun Bowl sở hữu thiết kế độc đáo khi nằm lọt thỏm và tựa lưng trực tiếp vào một quả đồi đá khổng lồ. Khi hàng chục ngàn khán giả lấp kín các băng ghế dốc đứng , kết hợp cùng ánh sáng toàn bộ không gian đã tạo nên một khung cảnh vô cùng bề thế. Nhìn từ xa, lượng người hâm mộ đông đảo chen chúc trên khán đài trông như đang phủ kín rợp cả nửa quả đồi. Khung cảnh này không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng mà còn phản ánh trực quan quy mô sự kiện cũng như lượng khán giả khổng lồ mà nhóm thu hút được tại khu vực Bắc Mỹ.

Ngay khi những bức ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bùng nổ với hàng loạt bình luận bày tỏ sự choáng ngợp. Rất nhiều người kinh ngạc trước bối cảnh đặc biệt của concert tạo nên một khung cảnh hoành tráng "không thể tin vào mắt mình", cảm giác như nhiều người đang trèo lên mỏm đá để xem BTS biểu diễn.

Concert của BTS tại El Paso không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc mà còn tạo ra đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ cho khu vực. Nhằm ghi nhận dấu ấn này, vào ngày 27/4 vừa qua, chính quyền quận El Paso đã quyết định trao tặng nhóm giải thưởng Estimado Amigo. Danh hiệu này là sự vinh danh những đóng góp của nhóm trong việc kích cầu du lịch, gắn kết cộng đồng, đồng thời đưa thành phố trở thành điểm đến lý tưởng cho các sự kiện giải trí tầm cỡ quốc tế.

Đại diện tổ chức Visit El Paso dự tính hai đêm diễn sẽ mang về khoảng 75 triệu USD vào nền kinh tế địa phương. Bên cạnh giá trị thương mại, sức nóng từ concert còn tạo ra hiệu ứng truyền thông tích cực, giúp lan tỏa hình ảnh và nâng tầm nhận diện của El Paso trên toàn thế giới.

Hai đêm diễn tại El Paso chỉ là một trạm dừng trong chuyến lưu diễn toàn cầu BTS WORLDTOUR ARIRANG. Tour diễn đánh dấu sự trở lại của nhóm sau nhiều năm vắng bóng với quy mô cực khủng, trải dài qua 34 thành phố tại 23 quốc gia cùng khoảng 82 đến 85 đêm diễn. Tính đến hiện tại, BTS đã hoàn thành các chặng biểu diễn mở màn tại châu Á và Bắc Mỹ. Bắt đầu tại sân vận động Goyang ở Hàn Quốc và sau đó là Tokyo Dome tại Nhật Bản. Tiếp nối là các chặng Bắc Mỹ với ba đêm diễn ở sân vận động Raymond James tại Florida.

Theo kế hoạch trong tháng 5 và thời gian tới, lịch trình của bảy thành viên sẽ tiếp tục dày đặc. Nhóm dự kiến càn quét hàng loạt sân vận động lớn khác tại Mỹ như Stanford, Las Vegas, Los Angeles, Chicago và East Rutherford trước khi đổ bộ sang châu Âu và châu Mỹ Latinh.

Thành công vang dội của chuỗi concert tại các sân vận động hàng chục ngàn chỗ ngồi, kết hợp cùng sức nóng từ album Arirang đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm, đã khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của BTS trên thị trường quốc tế. Bất chấp khoảng thời gian dài gián đoạn, sự cộng hưởng giữa thành tích album bùng nổ và khả năng lấp đầy các tụ điểm biểu diễn quy mô lớn trên nhiều châu lục là minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng toàn cầu ổn định và không thể xô đổ của nhóm.

