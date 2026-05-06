Quang Hải diện áo ba lỗ khoe loạt hình xăm, lái Range Rover 8 tỷ đưa Chu Thanh Huyền đi làm

Khác với hình ảnh quần đùi áo số trên sân cỏ hay những bộ suit lịch lãm tại các sự kiện, Quang Hải mới đây xuất hiện với phong cách đời thường cực kỳ phóng khoáng. Anh diện chiếc áo ba lỗ đen khỏe khoắn, khéo léo khoe trọn cơ bắp săn chắc cùng những hình xăm kín cánh tay - vốn là những dấu ấn cá nhân gắn liền với những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp bóng đá và cuộc sống của anh. Vẻ ngoài phong trần này của tiền vệ sinh năm 1997 nhận nhiều sự chú ý về sự nam tính và phong độ.

Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Quang Hải vẫn dành thời gian tự tay lái chiếc Range Rover trị giá khoảng 8 tỷ đồng để đưa đón Chu Thanh Huyền đi làm. Chẳng cần nói nhiều lời tình tứ hoa mỹ, chính hành động thực tế này chứng minh Quang Hải là một người chồng cực kỳ tâm lý và yêu chiều vợ.

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền cũng gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp. "Mẹ bỉm" diện trang phục đơn giản nhưng sang trọng, kết hợp cùng phụ kiện kính hiệu sành điệu. Thần thái rạng rỡ và hạnh phúc của bà xã Quang Hải là minh chứng rõ nhất cho cuộc sống viên mãn bên cạnh nam cầu thủ nổi tiếng.

Kể từ khi chính thức về chung một nhà và đón thiên thần nhỏ vào năm 2024, mọi động thái của vợ chồng Quang Hải đều thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự giàu có với nhà đẹp, xe sang, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách họ dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc giản dị nhưng ấm áp trong cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh Quang Hải lái xế hộp đưa vợ đi làm đem đến khía cạnh rất khác của chàng tiền vệ máu lửa, tài hoa trên sân cỏ trong mắt người hâm mộ.