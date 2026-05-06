Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lan Phương thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn chồng ngoại quốc

Theo Minh Ngọc | 06-05-2026 - 14:31 PM | Lifestyle

Theo phán quyết cuối cùng, Lan Phương sẽ là người trực tiếp chăm sóc hai con chung.

Sau nhiều năm chung sống và có chung 2 con, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt với chồng ngoại quốc David Duffy. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm cuối năm 2025, Lan Phương được giao quyền chăm sóc hai con. Theo phán quyết, David Duffy có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ việc nuôi con. Tuy nhiên, anh kháng cáo và đang chờ xét xử phúc thẩm.

Sáng 6/5, phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội. Chồng cũ của cô đề nghị tòa hủy phán quyết ở phiên sơ thẩm và trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai bé. Tuy nhiên, sau phiên xét xử kéo dài khoảng ba tiếng, hội đồng xét xử quyết định bác toàn bộ kháng cáo của David Duffy, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo phán quyết cuối cùng, Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé và được quyền thăm nom con theo quy định.

Theo phán quyết cuối cùng, Lan Phương sẽ là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. Ảnh: Tổng hợp

Trước thời điểm diễn ra phiên phúc thẩm liên quan đến vụ ly hôn, Lan Phương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân vào rạng ráng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nữ diễn viên viết: "Mai là phúc thẩm. Hy vọng sau phiên phúc thẩm, một nửa đống dây trói đang tìm cách siết mình lại sẽ bị mủn đi... rồi dần biến mất". Kèm theo bài đăng, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh bế con nhỏ đi bệnh viện trong đêm vì bé bị dị ứng khắp người. Dù không nói rõ tình trạng hiện tại, nhưng hình ảnh một mình chăm sóc con giữa đêm phần nào cho thấy khó khăn mà cô đang đối mặt sau biến cố hôn nhân.

Lan Phương có chia sẻ ẩn ý trước phiên phúc thẩm ly hôn với chồng cũ. Ảnh: FBNV

Vào tháng 3/2026, Lan Phương từng chia sẻ về việc phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 19/3 bất ngờ bị hoãn vào phút chót. Theo nữ diễn viên, chỉ vài giờ trước thời điểm xét xử, phía bị đơn đã gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa khiến toàn bộ kế hoạch bị thay đổi.

Lan Phương cho biết cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị có mặt tại tòa theo đúng lịch trình. Khoảng 7h15 sáng, nữ diễn viên đã đến địa điểm xét xử với mong muốn hoàn tất các thủ tục cũng như nhận quyết định sau nhiều tháng chờ đợi.

Phiên toà phúc thẩm của cô và chồng cũ từng bị hoãn vào phút chót vào tháng 3/2026. Ảnh: Tổng hợp

Lan Phương kết hôn với David Duffy vào năm 2018, cả hai có chung 2 con trước khi rạn nứt. Ảnh: Tổng hợp

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thiếu gia tập đoàn nhựa cưới vợ mỹ nhân showbiz: Chuyện tình ngỡ như cổ tích, tổ ấm bạc tỷ khiến ai cũng trầm trồ

Thiếu gia tập đoàn nhựa cưới vợ mỹ nhân showbiz: Chuyện tình ngỡ như cổ tích, tổ ấm bạc tỷ khiến ai cũng trầm trồ Nổi bật

Nam NSND xây nhà ở ngoại ô: Rời xa ồn ào phố thị, sống chill trong cơ ngơi đẹp như resort 5 sao

Nam NSND xây nhà ở ngoại ô: Rời xa ồn ào phố thị, sống chill trong cơ ngơi đẹp như resort 5 sao Nổi bật

Cùng chi gần 70 triệu đồng làm tủ như hàng xóm, tôi chỉ biết thở dài khi chuyển vào ở: Khác biệt nằm ở 5 chi tiết nhỏ nhiều người bỏ qua

Cùng chi gần 70 triệu đồng làm tủ như hàng xóm, tôi chỉ biết thở dài khi chuyển vào ở: Khác biệt nằm ở 5 chi tiết nhỏ nhiều người bỏ qua

14:12 , 06/05/2026
Nam nghệ sĩ, Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch rao bán đất gần 200m2

Nam nghệ sĩ, Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch rao bán đất gần 200m2

14:10 , 06/05/2026
Độ nổi tiếng của Trang Pháp ở Trung Quốc

Độ nổi tiếng của Trang Pháp ở Trung Quốc

13:55 , 06/05/2026
Quang Hải diện áo ba lỗ khoe loạt hình xăm, lái Range Rover 8 tỷ đưa Chu Thanh Huyền đi làm

Quang Hải diện áo ba lỗ khoe loạt hình xăm, lái Range Rover 8 tỷ đưa Chu Thanh Huyền đi làm

12:35 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên