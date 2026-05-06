Lan Phương thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn chồng ngoại quốc

Sau nhiều năm chung sống và có chung 2 con, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt với chồng ngoại quốc David Duffy. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm cuối năm 2025, Lan Phương được giao quyền chăm sóc hai con. Theo phán quyết, David Duffy có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ việc nuôi con. Tuy nhiên, anh kháng cáo và đang chờ xét xử phúc thẩm.

Sáng 6/5, phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội. Chồng cũ của cô đề nghị tòa hủy phán quyết ở phiên sơ thẩm và trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai bé. Tuy nhiên, sau phiên xét xử kéo dài khoảng ba tiếng, hội đồng xét xử quyết định bác toàn bộ kháng cáo của David Duffy, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo phán quyết cuối cùng, Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé và được quyền thăm nom con theo quy định.

Trước thời điểm diễn ra phiên phúc thẩm liên quan đến vụ ly hôn, Lan Phương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân vào rạng ráng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nữ diễn viên viết: "Mai là phúc thẩm. Hy vọng sau phiên phúc thẩm, một nửa đống dây trói đang tìm cách siết mình lại sẽ bị mủn đi... rồi dần biến mất". Kèm theo bài đăng, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh bế con nhỏ đi bệnh viện trong đêm vì bé bị dị ứng khắp người. Dù không nói rõ tình trạng hiện tại, nhưng hình ảnh một mình chăm sóc con giữa đêm phần nào cho thấy khó khăn mà cô đang đối mặt sau biến cố hôn nhân.

Vào tháng 3/2026, Lan Phương từng chia sẻ về việc phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 19/3 bất ngờ bị hoãn vào phút chót. Theo nữ diễn viên, chỉ vài giờ trước thời điểm xét xử, phía bị đơn đã gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa khiến toàn bộ kế hoạch bị thay đổi.

Lan Phương cho biết cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị có mặt tại tòa theo đúng lịch trình. Khoảng 7h15 sáng, nữ diễn viên đã đến địa điểm xét xử với mong muốn hoàn tất các thủ tục cũng như nhận quyết định sau nhiều tháng chờ đợi.

