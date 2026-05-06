Nam nghệ sĩ, Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch rao bán đất gần 200m2

Theo PV | 06-05-2026 - 14:10 PM | Lifestyle

Thông tin rao bán đất của nam nghệ sĩ này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trên trang cá nhân, Minh Tiệp cho biết mảnh đất nằm tại Kim Bôi (nay thuộc Phú Thọ) với vị trí được anh đánh giá là "vô cùng đẹp". Theo nam diễn viên, trước đây vì yêu thích thiên nhiên, đặc biệt là việc tắm suối, nên anh đã vay mượn để mua hai lô đất tại khu vực này. Tuy nhiên, do hiện tại chỉ có nhu cầu sử dụng một lô, anh quyết định bán lại phần còn lại.

Mảnh đất Minh Tiệp rao bán ở Phú Thọ

Khu đất có diện tích 193,2m2, nằm ngay mặt đường nội thị, đủ rộng để hai ô tô tải di chuyển thoải mái. Nơi đây còn nằm đối diện khu nghỉ dưỡng Mandala Retreats Kim Bôi và gần cổng chào Kim Bôi, đồng thời hưởng lợi từ hạ tầng giao thông khi gần dự án cao tốc liên kết vùng Tây Bắc.

Minh Tiệp cho biết, trong tương lai, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Kim Bôi có thể rút ngắn chỉ còn khoảng một giờ. Anh đưa ra mức giá là 3,9 tỷ đồng, kèm mong muốn tìm được hàng xóm để sau này có thể sống gần gũi khi về già.

Minh Tiệp từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Lập trình cho trái tim , Cảnh sát hình sự … Anh được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hình ảnh phong độ, lịch lãm và từng là nam thần đình đám màn ảnh.

Minh Tiệp từng là nam thần màn ảnh đình đám

Những năm gần đây, Minh Tiệp dần chuyển hướng sang công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Anh hiện đang giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, anh vẫn tham gia một số dự án phù hợp và duy trì sự gắn bó với nghề.

Bên cạnh nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Minh Tiệp và bà xã kém 13 tuổi Phạm Thùy Dương cũng được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bền chặt sau hơn một thập kỷ. Thùy Dương từng lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô kết hôn với Minh Tiệp vào năm 2011 khi còn là sinh viên.

Minh Tiệp và bà xã kém 13 tuổi

Dù chênh lệch tuổi tác, cả hai rất hòa hợp, ít khi cãi vã lớn và luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Sau hơn 10 năm chung sống, họ có một con gái và vẫn giữ được sự ngọt ngào, "dính như sam" trong công việc lẫn đời thường.

