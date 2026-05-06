Eileen Gu diện váy kết từ 15.000 “bong bóng thủy tinh” tại Met Gala: Ẩn ý phía sau gây bất ngờ

Không phải bất kỳ mỹ nhân đình nào của showbiz, cái tên viral toàn cầu sau Met Gala 2026 lại là vận động viên trượt tuyết tự do người Mỹ gốc Hoa - Eileen Gu. Lý do đến từ chiếc váy biết thổi bong bóng của Eileen Gu.

Tại sự kiện, nữ VĐV hoá thân thành “công chúa bong bóng” với chiếc váy ngắn mang tên Airalo. Theo từng bước chuyển động của Eileen, chiếc váy có thể tự tỏa ra các hạt khí bay trong không trung như trò chơi thổi bong bóng xà phòng của trẻ em.

Chiếc váy ngắn biết "thổi bong bóng" xuất hiện ở Met Gala đang viral toàn cầu

Sáng sớm ngày 6/5 (theo giờ Việt Nam), trên tài khoản Instagram 4,7 triệu người theo dõi, Eileen Gu đã có chia sẻ sau màn xuất hiện viral toàn cầu. Cô gửi lời cảm ơn đến các NTK, nghệ sĩ và mọi người đã tạo nên chiếc váy Airalo, cho cô cơ hội diện nó tại Met Gala.

“Thật là một vinh dự cho tôi khi được hòa quyện những góc nhìn của chúng ta về chuyển động, cơ thể và bản chất kỳ diệu của thực tại trên những bậc thềm Met Gala. 2.550 giờ lao động. 15.000 bong bóng thủy tinh. Một cách diễn giải mới về hình thể - lật ngược những quan niệm về sự phù du và vô hình. Sự hòa quyện giữa thời trang và công nghệ. Một trò chơi siêu thực về bản chất của thực tại. Một kiệt tác!!!!” - Trích từ chia sẻ của Eileen Gu.

Đáng chú ý, câu chuyện và ý nghĩa phía sau chiếc váy không chỉ đơn giản là hình tượng “công chúa bong bóng” mà còn thể hiện nhiều điều hơn thế. Theo Vogue trong bài viết về câu chuyện của chiếc váy, tác phẩm này đưa mọi thứ ngược về thuở hồng hoang, trước khi nghệ thuật ra đời, thậm chí trước cả khi cơ thể con người tồn tại theo hình dạng chúng ta biết ngày nay. Tất cả là nhờ bàn tay của nhà thiết kế Iris van Herpen cùng bộ đôi nghệ sĩ Azusa Murakami và Alexander Groves thuộc A.A.Murakami.

Theo Vogue, có một lý thuyết khoa học cho rằng những dạng sự sống sơ khai nhất trên Trái đất đã hình thành bên trong những túi bong bóng siêu nhỏ gọi là vesicle - những túi màng bảo vệ dành cho các phân tử tiền sinh học. Lý thuyết bong bóng đề xuất rằng bên trong những không gian bé nhỏ đó, các vũ trụ độc lập đã tự hình thành với nhịp điệu và chiều kích vũ trụ riêng của chúng.

"Cơ thể con người là trọng tâm của triển lãm và điều khiến tôi say mê nhất không phải là vẻ ngoài của nó, mà là ở cấp độ nguyên tử, cơ thể chúng ta gần như là khoảng trống hoàn toàn - 99,9% là khoảng không" - Iris van Herpen nói với Vogue. "Khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy nó vừa thực vừa siêu thực đến kỳ lạ. Trong thiết kế này, tôi muốn phản ánh cả hai chiều đó cùng một lúc” . Từ những ý tưởng đó, nhà thiết kế và các nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên chiếc váy của Eileen Gu.

Bộ váy được đính 15.000 bong bóng thủy tinh óng ánh, mỗi chiếc được tạo hình thủ công và gắn kết riêng lẻ. Ẩn bên dưới lớp vải nhẹ tênh, thanh thoát đó là một hệ thống phức tạp gồm vi xử lý, vòi phun bong bóng, máy bơm khí và nguồn điện di động - tất cả phối hợp nhịp nhàng để giải phóng khí nén và tạo ra những bong bóng theo nhịp điệu được lập trình bằng thuật toán. Điều đó có nghĩa cứ mỗi giây Eileen Gu bước đi, từ hai đến năm bong bóng thực sự được thả ra, tạo nên một khung cảnh bước đi như trong mơ, đẹp đến mê hoặc.

"Những chủ đề về chuyển động và tĩnh lặng trong tác phẩm này chạm đến tôi một cách sâu sắc" - nữ VĐV chia sẻ. "Cảm giác lơ lửng giữa không trung, khi thời gian như chậm lại, khi ranh giới giữa thực và ảo bắt đầu mờ đi - đó là lúc tôi muốn phá vỡ những giới hạn vốn được xem là không thể. Đó là tạo ra một chiếc váy biết thổi bong bóng - thứ vốn chỉ tồn tại trong chớp mắt và không thể nắm bắt - thành một tuyên ngôn vĩnh cửu, đó là định nghĩa lại hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong một môn thể thao mạo hiểm vốn là sân chơi của đàn ông”.

Bản phác thảo ban đầu của chiếc váy

Quá trình thực hiện chiếc váy

Xuất phát từ chủ đề của triển lãm, Iris van Herpen muốn mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về cơ thể con người: "Tôi không muốn thể hiện cơ thể theo cách chúng ta thường nhìn nhận - vẻ đẹp bên ngoài, hình dáng bề mặt. Tôi muốn chiếc váy khơi gợi trong người xem một cái nhìn khác, một cái nhìn khoa học hơn”.

Để hoàn thiện thiết kế này, các đội ngũ làm việc xuyên suốt các lĩnh vực couture, khoa học, kỹ thuật và thiết kế tính toán đã phải trải qua 15 tuần phát triển và 2.550 giờ lao động. Van Herpen thừa nhận đây là một trong những trang phục thách thức nhất mà bà và xưởng may của mình từng thực hiện. "Nhìn bề ngoài thì liền mạch và nhẹ nhàng như vậy, nhưng bên trong là cả một công trình kỳ công. Bộ trang phục này đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia cực kỳ đa dạng”.

Bản thân là một vũ công ballet được đào tạo bài bản, van Herpen cũng gửi gắm vào thiết kế những khoảnh khắc thách thức trọng lực đặc trưng của Gu. "Chiếc váy thể hiện sự vô trọng lực của Eileen và những kỹ năng thể thao của cô ấy. Nó nâng cô lên không trung và khắc họa vẻ đẹp bay bổng của cô trên những triền tuyết” - van Herpen nói.

Từ năm 2007, van Herpen đã được công nhận với cách tiếp cận tiên phong trong việc kết hợp công nghệ và thủ công thời trang truyền thống, không ngừng thách thức quan niệm về thiết kế thời trang cao cấp. Bà là một trong những người đầu tiên ứng dụng in 3D vào couture, đồng thời sử dụng những chất liệu hiếm có, bất ngờ và đầy ma lực từ thiên nhiên.

A.A.Murakami - bộ đôi nghệ sĩ đến từ Tokyo và London, gồm Azusa Murakami và Alexander Groves - từ lâu đã nổi tiếng với việc kết hợp nghệ thuật và khoa học trong các tác phẩm của mình. Cặp đôi đã phối hợp chặt chẽ với Iris van Herpen và xưởng may của bà để cùng nhau thai nghén và kiến tạo nên bộ váy của Gu.

"Vượt ra ngoài một kiệt tác thời trang, thiết kế và đổi mới vật liệu, chiếc váy này là lời tôn vinh nghệ thuật của chuyển động, thiên nhiên và cơ thể con người. Với tư cách là một vận động viên trượt tuyết tự do, tôi tin rằng đó là những yếu tố đó không thể tách rời nhau. Và vì vậy, chiếc váy này chính là sự chưng cất thuần khiết nhất của nghệ thuật trong tôi” - Eileen Gu nói thêm.

