NSND Xuân Bắc sống 2 “cuộc đời”: Khi là nghệ sĩ, khi là "nông dân" trong biệt phủ ngoại ô

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, không ít người bắt đầu tìm đến những khoảng lặng - nơi có thể tạm rời xa áp lực, khói bụi và lịch trình dày đặc. Một khu vườn nhỏ, một mái nhà nhiều cây xanh, hay đơn giản là vài giờ được chạm tay vào đất, chăm chút từng gốc cây cũng đủ để cân bằng lại nhịp sống. Đó không còn là xu hướng, mà dần trở thành nhu cầu của những người đang sống và làm việc trong môi trường nhiều áp lực.

Với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, điều này lại càng rõ rệt. Khi công việc gắn liền với cường độ cao, sự xuất hiện liên tục và trách nhiệm ngày một lớn hơn, việc tìm cho mình một không gian riêng để “lùi lại” đôi khi trở thành cách để duy trì sự bền bỉ.

NSND Xuân Bắc - hiện đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng không nằm ngoài nhịp chuyển đó.

Bên cạnh hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ trên sân khấu, một nhà quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật thì trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị. Ở đó anh xuất hiện trong những bộ đồ thoải mái, tự tay chăm cây, bắt sâu hay làm vườn cùng các con như người "nông dân" thực thụ. Giữa lịch trình bận rộn, khoảng thời gian ở nhà trở thành một phần quan trọng, không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để kết nối với gia đình.

Đáng chú ý, không gian cho những khoảnh khắc đời thường ấy không phải là một căn hộ xa hoa phố thị, mà là khu biệt phủ sân vườn rộng rãi ở ngoại ô Hà Nội - nơi được phủ kín bởi cây xanh và những khoảng vườn được chăm chút kỹ lưỡng. Đây cũng chính là “góc chill” quen thuộc của gia đình nam nghệ sĩ, nơi anh có thể tạm gác lại công việc để tận hưởng nhịp sống chậm và gần gũi hơn với thiên nhiên.

Cơ ngơi rộng rãi, đậm chất thuần Việt giữa ngoại ô Hà Nội

Biệt phủ của gia đình NSND Xuân Bắc tọa lạc trên một mảnh đất khá lớn, gần như tách biệt với sự ồn ào của phố thị. Phần lớn diện tích không dành cho xây dựng mà được ưu tiên cho sân vườn, cây xanh và các tiểu cảnh.

Ngôi nhà chính được thiết kế theo phong cách thuần Việt với mái ngói đỏ tươi, không gian mở và gần gũi với thiên nhiên. Công trình gồm 2 tầng, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, thậm chí có cả tầng hầm. Toàn bộ 4 mặt nhà đều sử dụng gỗ, từ kết cấu đến nội thất bên trong, tạo nên cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng. Thiết kế này được giới chuyên môn đánh giá cao khi vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa đảm bảo công năng sử dụng hiện đại.

Một điểm nhấn đặc biệt là khoảng hiên nhà rộng. Đây là nơi gia đình Xuân Bắc thường ngồi thư giãn, ăn uống hoặc trò chuyện. Không gian này góp phần tạo nên nhịp sống chậm rãi, đúng tinh thần “nhà là nơi để nghỉ ngơi” mà nam nghệ sĩ hướng tới.

Khu vườn xanh mát - "trái tim" của cả biệt phủ

Nếu ngôi nhà là phần "xác", thì khu vườn chính là "linh hồn" của toàn bộ không gian sống. Bao quanh căn nhà là hệ thống lối đi lát đá uốn lượn, xen kẽ thảm cỏ xanh mướt, tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.

Trong khuôn viên nhà nghệ sĩ Xuân Bắc còn có hồ cá Koi sang trọng, hiên nhà rộng để ăn uống ngoài trời và nhiều tiểu cảnh mang tính thư giãn. Đặc biệt, anh còn dành tâm huyết xây dựng một mô hình thu nhỏ của căn nhà trong bộ phim kinh điển Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Đây là chi tiết vừa thể hiện sở thích cá nhân, vừa tạo nên điểm nhấn thú vị giữa khu vườn.

Không gian sân vườn còn gây ấn tượng bởi sự đa dạng của cây cối. Nam nghệ sĩ trồng nhiều loại cây ăn quả như mít, mơ, khế, xoài... mỗi mùa đều cho trái sai trĩu. Mơ được dùng để ngâm nước, ngâm rượu, còn các loại quả khác phục vụ trực tiếp cho bữa ăn gia đình. Bên cạnh đó là khu vườn rau xanh với các loại quen thuộc như cải xanh, bắp cải, rau lang, lá lốt… Tất cả đều do chính tay anh và các con chăm sóc, từ tưới nước, bắt sâu đến thu hoạch.

Không gian sống nở hoa từ vườn hồng đến góc thư giãn như resort

Một trong những góc khiến nhiều người trầm trồ với khoảng sân vườn nhà Xuân Bắc chính là khu vườn hoa hồng rực rỡ. Những khóm hồng lớn nở bung với sắc hồng, đỏ, trắng phủ kín một góc vườn, tạo nên khung cảnh lãng mạn như phim. Nổi bật là cổng vòm hoa leo với những dàn hồng uốn mình quanh khung trắng, trở thành lối dẫn vào nhà đầy thơ mộng. Khi ánh nắng chiếu qua, toàn bộ không gian như được phủ một lớp ánh sáng lung linh.

Bên cạnh đó là những góc nhỏ được chăm chút tỉ mỉ: ghế gỗ đặt cạnh vườn hoa, nền gạch kết hợp sỏi trắng hay khoảng sân rộng để thư giãn. Không gian này khiến nhiều người liên tưởng đến một khu resort thu nhỏ hơn là nhà riêng.

Ngoài ra, khuôn viên còn có sân chơi bóng rổ nhỏ và bãi cỏ xanh - nơi các con của Xuân Bắc vui đùa, góp phần tạo nên không khí gia đình năng động và tràn đầy sức sống.

Khi Cục trưởng hóa "nông dân": Niềm vui đến từ những điều giản dị

Dù công việc bận rộn, Xuân Bắc vẫn duy trì thói quen làm vườn, đặc biệt vào những buổi sáng cuối tuần hiếm hoi. Anh từng hài hước chia sẻ: "Được nghỉ nửa buổi sáng, chăm cây một tí, thư giãn một tí".

Phần lớn công việc trong vườn đều do anh và các con tự đảm nhiệm. Từ việc dọn cỏ, làm đất, trồng cây đến bắt sâu, tưới rau. Tất cả đều trở thành hoạt động gắn kết gia đình. Hai con lớn được phân công làm việc theo từng giai đoạn, trong khi con út thường đồng hành cùng bố trong những công việc nhẹ nhàng hơn.

Vào mùa mưa bão, cả gia đình cùng nhau cắt tỉa cành cây, gia cố những cây cao để đảm bảo an toàn. Với những hạng mục đòi hỏi kỹ thuật, nam nghệ sĩ mới nhờ đến thợ làm vườn chuyên nghiệp hỗ trợ.

Giá trị bền vững: không chỉ là nhà, mà là cách sống

Với Xuân Bắc, khu biệt phủ này không chỉ là nơi ở mà còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị sống bền vững. Anh không dạy con bằng lý thuyết khô khan mà để các con tự trải nghiệm qua việc trồng cây, chăm vườn, hiểu được giá trị của lao động và thiên nhiên. Kết hôn từ năm 2006 cùng bà xã Nguyễn Hồng Nhung, nam nghệ sĩ luôn giữ được tổ ấm hạnh phúc. Với anh, niềm vui đôi khi rất giản dị: nhìn cây ra hoa kết trái, cùng gia đình ăn bữa cơm từ chính những gì mình trồng được, hay đơn giản là một buổi sáng yên bình giữa khu vườn xanh mát.