"Khủng hoảng" mới của Phương Oanh

Thời gian gần đây, Phương Oanh tích cực trở lại mạng xã hội với những chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Như mới đây, nữ diễn viên vừa cập nhật hành trình chăm sóc hai nhóc tỳ song sinh và khiến hội mẹ bỉm đồng cảm khi than thở về một "khủng hoảng" mới.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải loạt khoảnh khắc ghi lại cảnh hai con đồng loạt khóc lớn giữa nhà. Một bé ngồi gào khóc trên thảm chơi, bé còn lại nằm lăn ra sàn với biểu cảm đầy "bất lực", khiến khung hình vừa hỗn loạn vừa đáng yêu. Đi kèm loạt ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: "Khủng hoảng tuổi lên 2, ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con".

Không dừng lại ở đó, Phương Oanh còn để lại bình luận đầy bất lực nhưng cũng rất đúng mood của hội phụ huynh: "Tiếng gào của tụi nó muốn thủng cái lỗ tai luôn mà vẫn thấy buồn cười các mom nhỉ?". Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ cư dân mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm từng trải qua giai đoạn tuổi lên 2 của con nhỏ.

Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tỳ song sinh

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ cư dân mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm từng trải qua giai đoạn này. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận cho rằng chỉ nhìn ảnh thôi đã cảm nhận được độ "náo loạn" trong nhà Phương Oanh. Không ít netizen cũng bật cười vì biểu cảm khóc "hết mình" của hai nhóc tỳ, đồng thời động viên nữ diễn viên kiên cường vượt qua giai đoạn được xem là "ám ảnh" với nhiều bậc cha mẹ.

Bên dưới bài đăng, Phương Oanh cũng liên tục tương tác với bạn bè và cư dân mạng bằng những phản hồi hài hước. Khi một người bạn chia sẻ con mình cũng đang trong giai đoạn tương tự và "dỗ không nổi", nữ diễn viên tiếp tục kể chuyện nhà cực đáng yêu: "Vô cớ dỗi hờn, vô cớ ăn vạ, bà Jenny nhà chị còn dỗi cả thỏ bông".

Loạt tương tác gần gũi này nhanh chóng nhận về nhiều lượt thích vì cho thấy hình ảnh rất khác của Phương Oanh hiện tại. Không còn là nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với hình tượng sắc sảo trên màn ảnh, cô giờ đây khiến nhiều người thích thú bởi năng lượng hài hước, lầy lội của một bà mẹ đang trong hành trình nuôi con nhỏ.

Nhiều mẹ bỉm vừa thích thú vừa đồng cảm với hành trình chăm sóc con nhỏ của Phương Oanh

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Tháng 5/2024, Phương Oanh sinh cặp song sinh một trai một gái bằng phương pháp sinh mổ. Hai bé được đặt tên thân mật là Jimmy và Jenny. Kể từ khi làm mẹ, Phương Oanh gần như dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm sóc hai con. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ cuộc sống bỉm sữa lên mạng xã hội, từ chuyện cho con ăn, ru ngủ đến những khoảnh khắc đời thường như đưa hai bé đi tiêm, đi bơi hay cùng đi du lịch với bố mẹ.

Sau sinh, Phương Oanh nhanh chóng gia nhập hội "mẹ bỉm nghiện con", liên tục cập nhật hình ảnh Jimmy và Jenny trên mạng xã hội. Hai bé cũng sớm trở thành những nhóc tỳ được quan tâm vì loạt biểu cảm lém lỉnh, đáng yêu. Nữ diễn viên từng tiết lộ con trai Jimmy khá tinh nghịch, thích “tấu hài”, còn bé Jenny điệu đà và hay dỗi.

Dù bận rộn công việc nhưng với Phương Oanh, 2 con vẫn là ưu tiên số 1

Ảnh: FBNV