Lời khuyên cho những gia đình đang sử dụng bếp ga

Theo các chuyên gia, khi sử dụng bếp ga, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Do đó, các gia đình đang sử dụng bếp ga cần hết sức lưu ý những điều sau đây.

5 lưu ý khi dùng bếp ga

Kiểm tra rò rỉ ga

Việc kiểm tra rò rỉ khí ga cần được thực hiện định kỳ. Người dùng có thể dùng nước xà phòng bôi lên các điểm nối như van, ống dẫn; nếu xuất hiện bong bóng là có rò rỉ. Tuyệt đối không dùng lửa để thử. Khi ngửi thấy mùi ga, cần khóa van ngay, mở cửa thông gió và tránh bật tắt thiết bị điện để phòng nguy cơ cháy nổ.

Đặt bếp đúng chỗ

Không gian đặt bếp đóng vai trò quan trọng. Bếp ga cần được đặt ở nơi thông thoáng, tránh khu vực kín hoặc gần vật dễ cháy như rèm cửa, giấy, khăn. Bình ga phải đặt thẳng đứng, không để trong tủ kín hoàn toàn và nên được lắp đặt đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn.

Thói quen khóa van

Nhiều gia đình chỉ tắt bếp mà quên khóa van bình ga. Đây là sai lầm phổ biến khiến khí ga có thể rò rỉ âm thầm. Việc khóa van sau mỗi lần sử dụng là thao tác đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, giúp giảm đáng kể nguy cơ sự cố.

Kiểm tra ố ng dẫn ga

Ống dẫn ga không phải dùng mãi. Sau khoảng 1–2 năm, ống có thể bị lão hóa, nứt hoặc cứng lại. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần thay thế ngay. Việc sử dụng thiết bị đạt chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn.

Không rời bếp khi đang nấu

Trong quá trình đun nấu, việc rời khỏi bếp có thể dẫn đến tình huống nước trào làm tắt lửa nhưng ga vẫn thoát ra ngoài. Đây là nguyên nhân phổ biến gây cháy nổ. Gia đình có trẻ nhỏ càng cần giám sát chặt chẽ, tránh để trẻ tự ý sử dụng bếp.

Dùng bếp ga sao cho tiết kiệm?

Bên cạnh an toàn, sử dụng bếp ga hợp lý còn giúp tiết kiệm chi phí đáng kể. Ngọn lửa lý tưởng là lửa xanh, gọn; nếu lửa đỏ hoặc vàng nghĩa là ga đang bị đốt không hiệu quả.

Chọn nồi có đáy phẳng, kích thước phù hợp với vòng lửa giúp truyền nhiệt tốt hơn. Đậy nắp khi nấu giúp giữ nhiệt, giảm thời gian đun. Với các món cần ninh lâu, sử dụng nồi áp suất sẽ tiết kiệm ga đáng kể.

Ngoài ra, có thể tắt bếp sớm vài phút để tận dụng nhiệt dư làm chín thức ăn. Việc vệ sinh bếp thường xuyên cũng giúp đầu đốt không bị tắc, đảm bảo ga cháy đều và không bị lãng phí.

Các chuyên gia khuyến nghị gia đình nên trang bị thêm van tự ngắt hoặc thiết bị cảnh báo rò rỉ ga nếu có điều kiện. Đây là lớp bảo vệ bổ sung, đặc biệt hữu ích khi không có người ở nhà.