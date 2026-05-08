Mỹ nhân đẹp nhất Baeksang 2026 đây rồi: Visual sáng hơn cả mặt trời giữa trưa, body mướt mượt không ai cưỡng nổi

Theo Chiêu Dương | 08-05-2026 - 21:25 PM | Lifestyle

Mỹ nhân này vừa bước ra liền quét sạch thảm đỏ Baeksang 2026 với thân hình quyến rũ, thần thái sang chảnh.

Chiều 8/5, hàng loạt minh tinh như Son Ye Jin, Yoona (SNSD), Park Bo Gum, Suzy, Park Bo Young, Lee Chae Min, Ahn Hyo Seop, Junsu (JYJ).. đã có mặt tại thảm đỏ Lễ trao giải danh giá bậc nhất xứ Hàn trong năm Baeksang Arts Awards 2026, trong đó nổi bật nhất là mỹ nhân sinh năm 1996 Moon Ga Young.

Moon Ga Young đốt cháy thảm đỏ với thân hình nóng bỏng

Xuất hiện trên thảm đỏ, Moon Ga Young khiến khán giả và truyền thông không thể rời mắt với bộ váy tông màu đỏ sẫm pha nâu đất, thiết kế tà váy dài mềm mại với những đường cut out táo bạo, dài giúp nữ diễn viên khoe đôi chân thon gọn. Chiếc váy cũng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, tạo nên sự quyến rũ uyển chuyển trong mỗi bước đi. Trong khi các nữ diễn viên chọn màu đen-trắng an toàn, sự phá cách mới mẻ của Moon Ga Young tạo nên điểm nhấn giúp cô trở thành mỹ nhân đẹp nhất Baeksang 2026.

Moon Ga Young nổi bật trên thảm đỏ Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thus 62

Nữ diễn viên được khen ngợi quyến rũ gợi cảm nhưng không thô tục

Moon Ga Young sở hữu chiều cao 1,69m, thân hình cân đối, tỷ lệ vàng cực phẩm với đôi chân thon dài miên man. Ngôi sao sinh năm 1996 được khen ngợi có "gương mặt thiên thần, body ác quỷ", hai khí chất hòa trộn cuốn hút. Nhan sắc tự nhiên xinh đẹp giúp Moon Ga Young trở nên sang trọng trong mọi thiết kế thời trang. Dù nữ diễn viên mặc trang phục hở bạo cũng không đem lại cảm giác dung tục mà rất thời thượng.

Moon Ga Young vốn nổi tiếng với danh xưng nữ thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Cô thường xuyên đứng top đầu các BXH nhan sắc do các trang tin, tạp chí Hàn bình chọn. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào nhưng Moon Ga Young lại nổi bật bởi body "đẹp từng centimet", từng nhiều lần gây bão khắp cõi mạng.

Chiếc váy đỏ được cắt xẻ tinh tế tôn lên vóc dáng siêu thực của nữ diễn viên

Moon Ga Young gây ấn tượng nhất thảm đỏ

Cô không hổ danh là biểu tượng nhan sắc thế hệ mới

Moon Ga Young nổi đình đám trong showbiz Hàn những năm gần đây bởi diễn xuất ấn tượng cùng nét đẹp đúng chuẩn tiểu thư tài phiệt hàng real. Cô sinh ra trong gia đình giàu có, có điều kiện giáo dục tốt ngay từ nhỏ và sớm được tiếp xúc, nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật. Xuất thân này không chỉ giúp nữ diễn viên có nền tảng vững chắc để theo đuổi sự nghiệp, mà còn tạo nên hình ảnh sang trọng, thanh lịch cả trong đời thường lẫn trên màn ảnh.

Thêm vào đó, Moon Ga Young thường xuyên đảm nhận những vai diễn có tạo hình sang chảnh, thời trang tinh tế, từ đó càng chiếm trọn cảm tình của khán giả. Sự kết hợp giữa nhan sắc, khí chất quý tộc và khả năng diễn xuất khiến cô trở thành một trong những biểu tượng đẹp sang cực hot của làng giải trí Hàn Quốc hiện tại.

Moon Ga Young lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên

Ngôi sao sinh năm 1996 ngày càng thành công trong sự nghiệp

Người đẹp có 18 năm kinh nghiệm diễn xuất với kho tàng vai diễn đồ sộ cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Don't Dare to Dream, Live Up to Your Name, Waltzing Alone, Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, True Beauty, Jealousy Incarnate, Law And The City, Dearest Nemesis, Once We Were Us...

Với gương mặt ngây thơ trong sáng, trong quá khứ Moon Ga Young bị đóng khung với những vai diễn nữ sinh dịu dàng, thuần khiết có phần mờ nhạt. Bước ngoặt danh tiếng đến với Moon Ga Young khi cô quyết định lột xác hình trở thành mỹ nhân gợi cảm cuốn hút và có phong cách ăn mặc táo bạo, nóng bỏng. Đặc biệt, mỗi lần Moon Ga Young xuất hiện trong sự kiện của thương hiệu Dolce & Gabbana, nữ diễn viên lại khiến hàng triệu khán giả trầm trồ với vóc dáng siêu thực của mình.

